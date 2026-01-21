【2026年最新版】全228項目の「SEOチェックリスト」を無料公開

シュワット株式会社

SEO/LLMOコンサルティング・デジタルマーケティング事業を展開するシュワット株式会社（本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、2026年の最新検索トレンドに対応したホワイトペーパー『【228項目】2026年最新版 SEOチェックリスト』を公開いたしました。

本資料は、変化の激しい検索エンジン最適化（SEO）の現場において、Web担当者やマーケターが実務ですぐに活用できる全228項目のチェックポイントを体系化したものです。

■ 資料公開の背景

2026年現在、検索エンジンのアルゴリズムはかつてないスピードで進化を続けています。

AIによる検索体験の変革や、動画コンテンツの優遇、ローカル検索の重要性増大など、Webサイト運営者が考慮すべき領域は拡大の一途をたどっています。



「何から手をつければ良いかわからない」「最新のトレンドに対応できているか不安だ」という多くのWeb担当者様の声に応え、当社ではSEOの基本から最新トレンドまでを網羅した全228項目のチェックリストを作成いたしました。



従来のWebサイト内部・外部対策に加え、動画SEOやGoogleショッピング、MEO（ローカルSEO）、AIO対策など、現代のSEOに不可欠な要素を全てカバーしています。

■ 『2026年最新版 SEOチェックリスト』の3つの特徴

1. 業界最大級のボリューム「全228項目」

基礎的なタグ設定から高度なテクニカルSEOまで、漏れなく確認できる詳細なリストを提供します。これ一つでサイトの健康診断が可能です。

2. 検索チャネルの多様化に対応

Web検索だけでなく、動画、Googleショッピング、地図検索（MEO）など、バーティカル検索も含めた包括的な対策が可能です。

3. 「2026年のTOP5」を優先提示

228項目の中でも、今年特に優先して取り組むべき最重要項目を「TOP5」として冒頭にまとめています。時間のない担当者様でも、まずはここから着手いただけます。

■ チェックリストの収録カテゴリー（目次）

本資料では、以下の12カテゴリーに分類して解説しています。



2026年 最初に確認すべきTOP5

（今年最優先で取り組むべき重要施策）

コンテンツ・ページレベルの検索ランキング要因

（品質、E-E-A-T、構成など）

Webサイトレベルの検索ランキング要因

（ドメインの評価、サイト構造など）

被リンクに関連する検索ランキング要因

（リンクの質と量、獲得戦略）

Webサイト外部の検索ランキング要因 ※被リンク以外

（サイテーション、ブランド言及など）

テクニカルSEOに関連する検索ランキング要因

（Core Web Vitals、クロールバジェットなど）

ユーザー行動に関する検索ランキング要因

（滞在時間、CTR、エンゲージメント）

検索ランキングのマイナス要因＆スパム要因

（ペナルティ回避のためのチェック）

ローカルSEO（MEO）に関連する検索ランキング要因

（Googleビジネスプロフィールの最適化）

ローカルオーガニック検索の要因（Webサイト側）

（地域ページの最適化）

動画SEOに関連する検索ランキング要因

（YouTube連携、構造化データ）

Googleショッピングに関連する検索ランキング要因

（フィード最適化、マーチャントセンター活用）

■ このような方におすすめ

企業のWeb担当者様、マーケティング責任者様

自社サイトの検索順位が伸び悩んでいる方

最新のSEOトレンドを漏れなく把握したい方

インハウスでSEO対策を強化したいと考えている方

■ 資料概要

タイトル：【228項目】2026年最新版 SEOチェックリスト

形式：PDFファイル

価格：無料

ダウンロードURL：https://shwat.jp/ultra/whitepaper/seo-cheklist/

■シュワット株式会社について

会社名：シュワット株式会社

企業HP：https://shwat.jp/

代表者：渡邉 志明

本社所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17-1 第1望月ビル201

資本金：2,700万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業

■サービス一覧

