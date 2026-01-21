みやぎ美里熱中小学校「第二回オープンスクール」2月7日（土）開催

株式会社都市設計

みやぎ美里熱中小学校（宮城県美里町）は、2026年2月7日（土）13:00～16:00、第二回オープンスクール（OPEN SCHOOL）を開催します。

オープンスクールチラシ

会場はPFI方式で建てられた美里町立美里中学校 1階 みさとホール。参加費は無料、事前予約制・定員100名です。

当日は公開授業形式で、「もういちど7歳の目で世界を…」「人生を変える学びが動き出す日」をテーマに、心が動く学びを体験いただけます。

幅広い世代に開かれたイベントとして、お子様連れも歓迎。子育て中の方も参加しやすいよう、会場内に託児所を設置します（事前申込制／詳細は申込フォームでご案内）。

ハイライト

・倉崎憲 氏がメイン講師（担当教科：音楽・動画／放送）

NHKチーフ・プロデューサー。連続テレビ小説「あんぱん」「おかえりモネ」「エール」、よるドラ「ここは今から倫理です。」、特集ドラマ「ももさんと7人のパパゲーノ」、太平洋戦争80年・特集ドラマ「倫敦ノ山本五十六」、大河ドラマ「いだてん」、山形発地域ドラマ「私の青おに」などを担当。ドキュメンタリーや情報番組では「ドキュメント72時間」「人生デザインU-29」「あさイチ」「小さな旅」「NHK WORLD」などを制作。世界一周を含む51ヵ国を訪れた経験から、物語づくりと地域の魅力発信を語ります。

講師の倉崎先生

・2026年4月の本開校をご案内

本イベントは、2026年4月開校予定の「みやぎ美里熱中小学校（第1期）」の内容紹介も兼ねて実施。4/4～9/5の毎月第1土曜 13:00～16:00／1日2コマ制、全国の著名講師＋地元の優秀な講師陣による授業、オンライン配信とアーカイブ視聴あり、学びのテーマは食・音楽・地域ビジネスを中心に展開します。

・子育て世帯にやさしい運営

託児所を会場内に設置（事前申込制）。ご家族で安心してご参加いただけます。イベント自体も世代を問わず参加OKです。

開催概要

名称：みやぎ美里熱中小学校「第二回オープンスクール（OPEN SCHOOL）」

日時：2026年2月7日（土）13:00～16:00

会場：美里町立美里中学校 1階 みさとホール

参加費：無料（事前予約制）

定員：100名

対象：学び直しに関心のある方、地域住民、教育関係者ほか（どなたでも）

内容：公開授業・講話ほか（「学校まるごと体験デー」）

特別講師

倉崎 憲（くらさき けん）氏／NHK チーフ・プロデューサー（担当：音楽・動画／放送）※メイン講師

さまざまな番組や物語がどうやって生まれるのか。企画制作の舞台裏も交えながら、ストーリーが立ち上がる瞬間を紐解いていく特別企画！

代表作・担当番組は上記「ハイライト」をご参照ください。





堀田 一芙（ほった かずふ）氏（一般社団法人熱中学園 代表理事／熱中小学校創設者／元日本IBM常務取締役）

熱中小学校の創始者。今回は「未来を自分色に・・・」をテーマに熱中小学校の魅力についてお話しいただきます。

講師の堀田先生

原田 英男（はらだ ひでお）氏（（一財）畜産環境整備機構 副理事長／元農林水産省 畜産部長）

元・農林水産省の畜産部長という圧倒的な肩書に加えて、畜産×発酵の世界で日本を代表するオーソリティ。今回は「体感する熱中小学校」というテーマでお話しいただきます。

講師の原田先生

申込方法

事前予約制。申込フォームから必要事項をご入力ください。託児利用をご希望の方は、申込フォーム内の該当項目にてお知らせください。

https://forms.gle/51FvDTmeceLf2QhP7

お申し込みQRコード100名以上集まった第一回のオープンスクールの様子

2026年4月「第1期」開校について（参考）

期間：2026年4月4日（土）～9月5日（土）／毎月第1土曜 13:00～16:00 形式：1日2コマ制、オンライン配信・アーカイブ視聴あり 主なテーマ：食・音楽・地域ビジネス（商品開発、イベント企画、ビジネス計画・ブランド戦略 ほか） 会場：美里中学校「みさとホール」ほか（宮城県美里町内）

https://forms.gle/fFvrwqZu3HFEY1Ri7

お問い合わせ

みやぎ美里熱中小学校 事務局（株式会社都市設計 内）

担当：氏家

TEL：022-225-0091／MAIL：ujiie_k@necchu-misato.jp