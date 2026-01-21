【株式会社COFO】Makuakeで先行予約が2億円を突破した、「COFO Chair Pro 2」がAmazonにて取り扱い開始。

株式会社COFO

理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江沢 弘輝）は、「COFO Chair Pro 2」のAmazonでの取り扱いを、1月21日（水）より開始いたします。

「COFO Chair Pro 2」のAmazonページ：https://x.gd/KhX6R



◼️「COFO Chair Pro 2」とは

「COFO Chair Pro 2」は、リラクゼーションブランドCOFOのチェアで、シリーズの中では一番カスタマイズ性を最大の売りにMakuakeでは2億円を超える先行予約獲得。累計11万台の出荷台数を誇る、COFO Chairシリーズの中でも特に人気のモデル「Proシリーズ」の最新作として、個人・法人ともにご導入が堅調に進んでいます。

■先行予約購入者からの声

「座り心地最高！」

「ランバーサポートが気持ちいい」

など、製品自体の「機能」や「座り心地」にご評価が集まる中、梱包や組み立てのしやすさなど、製品以外の部分でも高いご評価を多数いただいております。

◼️製品特徴

（１）3Dに進化したヘッドレストで幅広い体型の方の首にフィット

角度、前後、上下に動くヘッドレストは、ユーザーの方の首の位置にぴったりと配置でき、姿勢によっては27kgの荷重がかかる首を後ろからしっかり支えます。



（２）16パターンの組み合わせで、美しい姿勢を腰、背中からサポート

背もたれが上下に4段階、腰が前後に4段階可動するランバーサポートは全16パターンのポジションで、ユーザーの方の快適なチェアライフを叶えます。作業や読書、ゲームに集中できる姿勢を、無意識に、かつ楽にキープできます。



（３）127度のリクライニングと215度回るアームレストで、OFF時間もチェアで快適に。

COFO Chair シリーズ最大の127度のリクライニング機能を搭載し、尚且つリクライニング時に腕を快適な位置におけるように計算された、くるっと回るアームレストのコンビネーションは一度試すと病みつきになる心地よさ。「COFO Chair Pro 2」で、ONの作業時間だけでなく、OFFのリラックス時間も快適に過ごすことができます。

◼️Amazon販売情報

「COFO Chair Pro 2」製品詳細ページ：https://x.gd/KhX6R

取扱開始日：2026年1月21日（水）午前11:00より

定価：79,999円（税込）





--------



＜COFOについて＞

COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*シリーズ累計、自社調べ、2026年1月31日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国にて国際デザイン賞を受賞。

＜会社概要＞

社名：株式会社COFO

代表者：江沢 弘輝

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F

事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売

COFO公式サイト：https://cofo.jp/



