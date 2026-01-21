全国のケアマネジャーを介した帯状疱疹ワクチン定期接種啓発活動を開始

株式会社インターネットインフィニティー

一般財団法人阪大微生物病研究会（大阪府吹田市、理事長：米田 悦啓、以下「BIKEN財団」）および株式会社インターネットインフィニティー（東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一、以下「IIF」）は、2025年12月より全国のケアマネジャー（介護支援専門員）を介して、要支援・要介護高齢者の帯状疱疹ワクチン定期接種を周知するための全国的な啓発活動を開始しました。

背景

2025年4月より帯状疱疹ワクチンは定期接種化され、公費助成が受けられるようになりました。

定期接種対象者

・年度内に65歳を迎える方

・60～64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

・2025年度から2029年度の間は経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳を迎える方

※100歳以上の方は2025年度に限り全員対象となります。

帯状疱疹ワクチンの定期接種の機会は一生に一度（1年間）だけです。定期接種を希望される方が機会を逃さないよう周知・啓発活動を行う必要があると考え 、BIKEN財団ではテレビCMやウェブサイト（帯状疱疹.jp(https://taijouhoushin.jp/) ）などによる情報提供を行ってまいりました。

目的

本活動は、定期接種の対象者のうち、特に経過措置の対象年齢（70、75、80、85、90、95、100歳以上）の方が、制度および疾患への理解や接種機会を確保しやすくなるよう、ケアマネジャーを介した啓発活動を全国的に展開するものです。

本活動の概要

帯状疱疹の疾患啓発に取り組んできたBIKEN財団と、ケアマネジャーを介した疾患啓発を行ってきたIIFの両社の強みを生かし、2025年12月より全国の居宅介護支援事業所に勤務するケアマネジャー約6.9万人に啓発活動のためのリーフレット2種（１.疾患啓発２.定期接種制度案内）を提供し、希望者への支援を依頼しました。ケアマネジャーは担当する要支援・要介護高齢者（利用者）が住むご自宅を定期的（要介護：1か月に1回以上、要支援：３か月に1回以上）に訪問しており、利用者やそのご家族にリーフレットを用いて啓発を行います。ケアマネジャーは利用者のワクチン接種状況や意向を確認し、希望者には必要に応じて接種場所へ赴くための手段（介護タクシーなど）を手配することもできます。この活動は、最大で約220.8万人の要支援・要介護高齢者に定期接種制度および疾患理解のための情報が届けられると見込んでいます。

BIKEN財団とIIFは、定期接種対象者の方に、帯状疱疹の症状や予防法、定期接種制度についてご理解いただくことが重要と考えています。今回のケアマネジャーを介した活動により、接種対象者の理解を深め、高齢者の帯状疱疹の予防を通じてQOLの向上に貢献できるよう、連携・協力をはかってまいります。

◆帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘（水ぼうそう）にかかった時に体の中に潜伏した水痘・帯状疱疹ウイルスが、加齢などに伴う免疫力低下で再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱（水ぶくれ）が出現する病気です。 合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

◆一般財団法人阪大微生物病研究会について

BIKEN 財団は、ワクチンの研究・開発と供給を担う、バイオ・スペシャリティー・ファーマです。1934 年の設立以来、社会の要請に応え、数多くの日本初となるワクチンの開発、生産、供給を行うとともに、先進的な臨床検査サービスを提供し、公衆衛生に貢献してまいりました。 BIKEN 財団はこれからも「優れたワクチンを通じて、世界中の人々の大切な命を守る。」というミッションの下、病の不安から解放された、すこやかな社会をめざし、高度なサイエンスと独自のバイオ技術の進歩を追求し続けます。(https://www.biken.or.jp/)

◆株式会社インターネットインフィニティーについて

株式会社インターネットインフィニティーは、全国のケアマネジャー10万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/）をグループ展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営しています。2018年からメディカル事業を立ち上げ、製薬・医療機器会社などの課題解決に取り組んでいます。(https://iif.jp/)

◆お問い合わせ先

株式会社インターネットインフィニティー Webソリューション部（担当：中山）

TEL:03-6897-4773 FAX:03-6897-4778 MAIL: ynakayama@iif.jp

一般財団法人阪大微生物病研究会 広報課

TEL：06-6877-4802