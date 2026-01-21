【栃木】工芸とコーヒースペシャリストの共演。日替わりで楽しむ1か月だけのカフェがオープン。「巡るこ～ひ～展七」 開幕！

Gallery HANNA ー絆和ー

クラフト＆アート展を主に企画・運営するギャラリーハンナ-絆和-（栃木県宇都宮市）は、2026年2月1日(日)から２月２８日(土)まで「巡るこ～ひ～展六」を開催します。各地で活躍する作家達による、珈琲にまつわる器の展示販売と、珈琲のスペシャリスト達が日替わりで出店いたします。このイベントでは、普段はギャラリーとしてのみ開放されている築90年の日本家屋が、2年に1度だけ特別なカフェとしてオープンする特別な1か月となります。

【開催概要】

●イベント名称：巡る こ～ひ～展 七

-珈琲を想う、珈琲スぺシャリストによる、 珈琲ラヴァーのためのエキシビション-

A coffee exhibition, for the coffee lovers, by the coffee specialists

●開催期間：2026年2月1日（日）から２月２8日（土）

１１時から１７時３０分 ［CAFE OPEN12:00-16:00(LO)］

●開催場所：栃木県宇都宮市松が峰２-７-１７ TEL/FAX 028‐638-6123

作家のうつわから、好みのー碗を選べるサービス

・展示では10名の作家による陶器、和紙、木工、漆器、金工作品など約500点が並びます。人気の陶芸家 升たか をはじめ、やさしい土ものから、ポップな絵付けまで個性豊かな器やカトラリーが展示販売されます。また、コーヒーを注文する際には気になる作家のコーヒー碗で飲むことができ、他では味わえない贅沢なカフェタイムを体験できます。出店当日は、各作家の器を使用して珈琲を淹れるため、珈琲の味や器の口当たり、さらにはその感触まで、五感で楽しむことができる「巡るこ～ひ～展」です。

●出展作家ー珈琲を想う器ー

各工芸作品が約５００点が並ぶ

升たか、石川圭、 木村きっこ、 設楽享良、早水恵一郎、茨木伸恵、神野達也

藤田永子、宮原楓翠、モリス・ゾイ

今回の作家たちの制作テーマは 「デミタス」。制作には手のひらサイズの愛らしいデミタス＆ソーサーも加わりました。

●出店珈琲店ー珈琲を想うドリップー

珈琲スペシャリスト達のテーマはコロンビア！を競演する

・県内各地の珈琲店主８名が日替わりで登場し、こだわりの珈琲とスイーツ、そして珈琲店のテーマ「コロンビア」から選んだ一杯をご用意します。



●珈琲スペシャリスト8名）

スペシャリストが丁寧に淹れるドリップの手元を眺めながら待つ時間も贅沢なひと時老舗のお～るどび～んず、日光からKASHIWA CAFE & COFFEE ROASTERY、他こもれび珈琲、悟理道珈琲工房、たかくら珈琲、自家焙煎珈琲豆助、無紋珈琲、Rock'n'Wall Coffee Roast

県内有名菓子店とタッグを組んだカフェ出店スケジュール

●珈琲を学ぶ

SCAJアドバンスド・コーヒーマイスターによる人気の珈琲講座開催

テーマ「-芳醇を愉しむ-」

１.「基本的なペーパードリップ講座」3000円1.5h

(お菓子付き)

13日 (金） １.10時‐

15日 （日） １.10時‐



２.「芳醇を探るこだわりドリップ講座」4000円2h（お菓子＆ﾌ゛ﾚﾝﾄ゛豆付き）

１１日(日) ２.10時-

１８日(日) ２.10時-



＊全講座事前予約となります。

期間中SCAJアドバンスド・コーヒーマイスターによる珈琲講座を開催します。

珈琲初心者から、上級者までが参加し、珈琲の淹れ方や道具の違いについて一人、

一人が学び自宅でも美味しい珈琲を淹れられるようにレクチャーします。

築９０年の歴史ある日本家屋で五感を刺激する

「ギャラリーハンナ-絆和-」は、築90年の歴史ある日本建築。昭和初期の住宅様式を保ち、著名な映画監督の幼少期の家としても知られています。暖簾をくぐり、ガラガラと引き戸を明けると広がるのは古い木枠のガラス窓や隠し階段、アンティーク家具。独特の雰囲気を醸し、時間・場所・アートが創る唯一無二の空間です

店主トーマスあす子より

敷居が高いと思われがちな「ギャラリーを身近に感じてもらいたい」、また「作家の器を実際に使い心地を楽しめたら」との想いで企画し、今回で７回目(初回2014年）を迎えます。今ではコアな珈琲好きから、器好き、場所を楽しみたいファンが増え、無くてはならないイベントになりました。開催の度に期待値も高くなり、今回も新たなメンバーを迎え、さらに充実した時間を楽しんで頂きたいと思います。

●会場に来られない方も雰囲気を楽しめるよう特設サイトを用意しました。

特設instagram ホームページ内特設イベントペ-ジ

https://www.instagram.com/meguru_coffee_ten/ http://galleryhanna.com/webexhibition/

Gallery HANNA-絆和-について



宇都宮の中心地、２０１２年にオープンしたクラフト＆アート ギャラリーです。

モノ、人、空間をとおし、健やかな暮らしを提案し、各地から多彩なジャンルのアーティストを迎え各月の企画展を開催しています。

作品をモノとしてだけではなく、作家のストーリーを伝えることで、お客さんとの絆きずな「絆」を築くことをコンセプトに掲げています。

また手仕事のクラフト＆アートを通して、ワークショップ・教室も開催しています。

【会社概要】

店名：Gallery HANNA-絆和- ギャラリーハンナ

所在地：栃木県宇都宮市松が峰2-7-17

店主：トーマスあす子

事業内容： クラフト＆アート ギャラリー

設立： 2012

HP：http://galleryhanna.com/

https://youtu.be/dWwf5v3R_MA