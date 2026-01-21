【初セール！ 魔法司書アリアナ ～七英傑の書～】「コンパイルハート節分セール2026」開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日1月21日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート節分セール2026》を開始いたしました。

◆アリアナ35％OFF!!《コンパイルハート節分セール2026》開催中！

本日1月21日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。

『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』が35％OFFで初セール！！「魔法」と「アクション」が織りなす2DアクションRPGをぜひご堪能ください!

他にも『魔導物語 フィアと不思議な学校』が42％OFF、「デート・ア・ライブ」シリーズがMAX72％OFFなど、お得なタイトルが目白押しのセールとなっております。

この機会をぜひお見逃しなく！

▼セールの詳細はこちら

セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/

セール期間: 2026年1月21日（水）00：00 ～2026年2月4日（水）23：59まで

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼対象タイトル一覧

『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』

セール価格【35%OFF!!】\4,862（税込） ※通常価格：\7,480 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)

ジャンル2DアクションRPG

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/ariana/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/HYDE, Inc.

◆ゲーム内容

司書官「アリアナ」の使命は、改ざんされてしまった七英傑の書を修繕すること。

本の中に入るという特別な司書官魔法を駆使することで、アリアナは無事

全ての書を修繕し、図書館に秘められた謎を解き明かすことができるか？

『魔導物語 フィアと不思議な学校』

セール価格 【42%OFF!!】\4,976（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/madomonogatari/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

(C)D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)SEGA

※「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です

◆ゲーム内容

古代魔導学校。正しき魔導を学び、志を育てる学校。

大魔導師を目指す少女フィアは、故郷の地を離れ、魔導を学ぶため、

かつて祖母が通っていた古代魔導学校へ入学する。

厳しくもユーモア溢れる教師たちや、

ハチャメチャで愉快なクラスメイトたちに囲まれながら、

大魔導師になるため、少女フィアは魔導を学び、成長していく。

『デート・ア・ライブ 凜緒リンカーネイション HD』

セール価格【70%OFF!!】\1,980（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンル精霊攻略アドベンチャー

CERO「D」（17才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/date/ps4/

権利表記 (C)2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

(C)2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

(C)COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

PlayStation(R)Vitaで発売された「デート・ア・ライブ Twin Edition 凜緒リンカーネイション」が

装いを新たにPlayStation(R)4で登場！

過去3作品の予約特典や限定版特典「スペシャルブック（小説）」と「ドラマCD」を全て収録しており、これ1本で過去3作品に渡るゲーム版「デート・ア・ライブ」の全てを楽しめます。

『デート・ア・ライブ 蓮ディストピア』

セール価格【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンル精霊攻略アドベンチャー

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/date/ren/

権利表記(C)2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会

(C)2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

(C)2019 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIII」製作委員会

(C)COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

「デート・ア・ライブ」のゲーム第4弾。

攻略キャラクターは精霊9名。それぞれのキャラクターに個別ルートが用意されており、さらにオリジナルのイベントCGも豊富で、原作やアニメでは見られない、特定の精霊との甘い時間をたっぷり味わえます。

『限界凸記 モエロクロニクル Ｈ』

セール価格【51%OFF!!】\1,996（税込） ※通常価格：\4,074 (税込)

対応機種Nintendo Switch(TM)

ジャンルＨ（ハイパー）な3DダンジョンRPG

CERO「D」（17才以上対象）

公式サイトNintendo Switch(TM)版 https://www.compileheart.com/moe-chro/h/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

肌色多め、お色気満載の限界凸騎シリーズの2作目がNintendo Switchに登場！

HDになってよりH（ハイパー）になった3DダンジョンRPG！

「たぎる煩悩」パワーを発射してモン娘に注ぎ込んでバトルのサポートをしながら、「正の煩悩」パワーでモン娘を仲間にし、モンスター世界への冒険に旅立とう！

『爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ』

セール価格【40%OFF!!】\1,848（税込） ※通常価格：\3,080 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルバイクアクション

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/vs-surainu/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

ここはゲイムギョウ界……とは違う世界――。

多種多様なスライヌたちが大量発生し、大地を埋め尽くそうとしていた。

この謎多き異次元とも呼べる空間から脱出するため、一人の少女がバイクに乗って出口を探し求める。

『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』

セール価格【54%OFF!!】\3,946（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「大人ネプ、ゲーム会社の社長就任!? 新たな３女神と紡ぐ、ゲームメーカー革命の物語」

ゲームメーカー群雄割拠の世界……ゲームメーカー世界は【シェア】を獲得するために、ゲームメーカーたちが覇権争いの戦いを広げていた。

そして、新たなゲームメーカーが、ゲイムギョウ界の生き残りをかけた戦いに、足を踏み入れようとしていた。

『ブイブイブイテューヌ』

セール価格【69%OFF!!】\2,489（税込） ※通常価格：\8,030 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンルアクションRPG

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/vvv/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「超次元ゲイムネプテューヌ」と「バーチャルYouTuber」、ネプテューヌシリーズの大型スピンオフ作品が始動。

知らない世界に召喚された『守護女神』と『MEWTRAL』。彼女達は惑星EMOを救う救世主となるのか！？異なる世界で紡がれる「ネプテューヌシリーズ」に刮目せよ！

『超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sisters デジタルデラックス版』

セール価格

PlayStation(R)4版/ PlayStation(R)5版【60%OFF】\4,840（税込）※通常価格：\12,100 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【60%OFF!!】\4,312（税込）※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「携帯ゲイム機」VS「スマートフォン」

それは、時を経て始まる妹たちのポータブル革命――本作の主役は、待望の『シスターズ』！

謎のスマートフォン端末『マジフォン』によって奪われた携帯ゲイム機のシェアを取り戻す為、４人の妹が立ち上がる！！

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルDX特典（水着衣装）

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

『東方スペルカーニバル デジタルデラックス版』

セール価格【45%OFF!!】\5,929（税込） ※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル弾幕タクティクスRPG

CERO「A」（全年齢対象）

公式サイト https：//www.compileheart.com/touhouspellcarni

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING (C)上海アリス幻樂団

「東方スペルカーニバル」は「東方Project」を原作とした公認二次創作作品です。

◆ゲーム内容

幻想郷。

外の世界とは結界で隔離された、人間や妖怪といった存在が住まう辺境の地。

ある日、博麗神社の巫女『博麗霊夢』は、幻想郷の各地にそびえ立つ【謎の柱】を目にする。

その柱は『八雲紫』が主催する祭事、互いの持つスペルカードを賭けて戦う【符闘祭】の幕開けを告げる合図であった。

突如【符闘祭】を始めた『八雲紫』の真意を探るため、『博麗霊夢』はスペルカード争奪戦に参加するのだった。

◆デジタルデラックスエディション同梱物

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

『フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord デジタルデラックス版』

セール価格【60%OFF!!】\4,312（税込） ※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

ジャンルタクティクスRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/rc/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

「フェアリーフェンサー エフ」がタクティクスRPGとなって登場！！

本作ではシリーズの主要キャラクターが勢ぞろい！

さらに「歌姫」と呼ばれる新たな存在、新フェンサーや新妖聖によって繰り広げられる戦略性豊かなバトルを体感しよう！！

◆デジタルデラックス版同梱物

・特典アプリ「デジタルアートブック」

・特典アプリ「デジタルサウンドトラック」