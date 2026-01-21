株式会社SiNCE、港区「ワーク・ライフ・バランス推進企業」に認定

株式会社SiNCE

株式会社SiNCEは、柔軟な働き方や長時間労働の抑制など、ワーク・ライフ・バランス向上に向けた取り組みを継続的に行ってまいりました。この度、その取り組みが、港区「ワーク・ライフ・バランス推進企業」として認定されました。

表彰式当日は、区内の多様な企業が集まり、ワーク・ライフ・バランス推進に関する各社の取り組みが紹介されました。

令和７年度 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定証交付式■当社が取り組んできた主な施策

柔軟な働き方の導入：週2回のリモートワーク、時差出勤制度

生産性向上と業務効率化：フロー改善・ツール活用による長時間労働の抑制

休暇取得促進と健全な労働環境：残業を前提としない働き方の推進

多様なライフステージへの対応：安心して働き続けられる社内制度の整備

これらの地道な取り組みを積み重ねてきたことが、今回の認定につながったと考えております。

■今後の取り組みについて

今回の認定はひとつの成果であると同時に、より良い働き方を追求し続けるためのスタートでもあります。

当社は今後も従業員一人ひとりの声を大切にしながら、「仕事もプライベートも大切にできる会社」を目指し、制度や環境のアップデートを続けてまいります。

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定マーク

■代表コメント（代表取締役 一筆将人）

この度、港区よりワーク・ライフ・バランス推進企業として認定いただいたことを大変光栄に思います。当社はこれまで、“従業員が安心して挑戦し、成長できる環境づくり”を大切にしながら制度や働き方の改善を続けてきました。

今回の認定は、日々現場で働く従業員一人ひとりの努力や、働きやすい環境をつくるための協力があってこそ実現したものです。これからも、『仕事もプライベートも大切にできる会社』を目指し、より良い職場づくりへの取り組みを加速してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社SiNCE

所在地：東京都港区浜松町2丁目３-８WTCannexannex11-12階

代表者：代表取締役 一筆将人

事業内容：データ活用支援、AI導入・コンサルティング、DX推進支援、マーケティング、広告運用ほか

URL：https://since2020.jp/