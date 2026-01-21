『創業40周年 感謝祭』最大40％OFF【焼肉冷麺やまなか家】

創業40周年感謝祭「東北のみなさんに感謝を込めて!!」

最大40％OFF！感謝祭特別価格

株式会社ＫＹコーポレーション

青森県・秋田県・岩手県では【1月23日（金）～1月30日（金）】の期間、山形県・宮城県・福島県では【1月30日（金）～2月6日（金）】の期間に『創業40周年感謝祭』を順次開催。期間中は人気メニューが最大40％OFFになるほか、限定で先着プレゼントなど日頃のご愛顧に感謝を込めた特別企画を実施いたします。

最大40％OFFの特別メニュー＆ドリンク特別価格で感謝をお届け！

◆青森県・秋田県・岩手県 [開催期間：1/23～1/30]／◆山形県・宮城県・福島県 [開催期間：1/30～2/6]

創業以来の看板商品である盛岡冷麺や焼肉メニューを中心に、期間限定の特別価格でご提供します。

さらに！先着1,000組様限定クーポンプレゼント！

期間中、ご来店のお客様先着合計1,000組様に「盛岡冷麺」または「石焼ビビンバ」にご利用いただける【500円特別クーポン券】をプレゼントいたします。クーポンは次回ご来店時にお使いいただけるほか、対象商品をお得にお楽しみいただける特別な一枚です。

ドリンクもお得な特別価格

感謝祭期間中は、ドリンクを気軽にお楽しみいただける特別価格にてご提供します。生中ジョッキはなんと！1杯440円（税込）！焼肉や盛岡冷麺と相性抜群の一杯をお楽しみください。

＜概要＞

◆実施期間：2つのエリアで順次開催

・【青森県・秋田県・岩手県】2026年1月23日(金)～1月30日(金)

・【山形県・宮城県・福島県】2026年1月30日(金)～2月6日(金)

◆実施店舗：やまなか家・やまなか屋全店

◆特設URL：

・【青森県・秋田県・岩手県】【青森・秋田・岩手限定】40周年感謝祭(https://yamanakaya.jp/40th-anniversar-first/)

・【山形県・宮城県・福島県】【山形・宮城・福島限定】40周年感謝祭(https://yamanakaya.jp/40th-anniversar-second/)

◆対象商品：・あぶりカルビ(390円/税込429円)・盛岡冷麺 [普通盛](500円/税込550円)・石焼ビビンバ[普通盛](600円/税込660円)・牛タンさがり(500円/税込550円)・鶏セセリ(500円/税込550円)・生中ジョッキ(400円/税込440円)・角ハイボール(350円/税込385円)など

◆来店特典：【盛岡冷麺又は石焼ビビンバ 500円特別クーポン券】プレゼント

※期間中ご来店のお客様に各店舗、先着1,000枚限定配布(1組様に1枚）

※期間中にお食事された方が対象

◆注意事項：期間中の電話予約・Eパーク将来順番待ち予約は店舗により受付を停止させていただきます。

「焼肉冷麺やまなか家」40周年を迎えて

やまなか家は、創業以来40年間にわたり、東北の皆さまに愛される焼肉・冷麺店として地域密着の店舗運営を行ってまいりました。これからも「家族みんなで気軽に楽しめる焼肉店」を目指し、品質・サービスの向上に努めてまいります。

1986年に岩手県北上市に1号店（旧じゅうじゅう）を出店。サンドウィッチマンのCMでお馴染みの元氣が旨い！「焼肉冷麺やまなか家」は東北6県を中心に運営。ご年配の方からご家族連れまで幅広い年代のお客様が安心してお食事できる空間を提供する焼肉店です。

【公式サイト】https://yamanakaya.jp/

【店舗一覧】https://yamanakaya.jp/shoplist/

【公式CM】https://yamanakaya.jp/cm/

＜会社概要＞

1986年 岩手県北上市にて創業。サンドウィッチマンのCMでお馴染みの元氣が旨い！「焼肉冷麺やまなか家」をはじめ 、飲食ブランド事業、ファストフード事業、食品製造販売、ホテル事業、オンライン販売事業、音楽教室事業を東北を中心に展開。ひとりでも多くのお客様を元氣・笑顔に！を企業目的とし、いつまでも愛され続ける地域一番店を創造します。

株式会社ＫＹコーポレーション

代表者：代表取締役社長 山中 勇基

創業：1986年3月

設立：1989年6月

本社所在地：岩手県北上市流通センター15番106号

事業内容：飲食店経営(直営による経営とフランチャイズチェーン展開)、食品製造販売、ホテル経営、音楽教室経営、オンラインショップ経営、

ブランド：焼肉冷麺やまなか家／ホルモン食堂食樂／牛たん徳茂／カルビ丼と冷麺 やま丼

企業サイト：https://ky-group.jp/