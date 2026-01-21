物価高でも“満足”はあきらめない　100円台商品も多数展開ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」 2026年1月28日(水)より4週間開催

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（601店舗／2025年12月末現在）は、ストアコンセプトの「あたらしい・おいしい・うれしい」の一環で、2026年1月28日(水)から2月24日(火)までの4週間、「デカ盛りチャレンジ」を実施します。


本企画は、物価高が長期化し、食品価格の上昇や内容量の実質的な減少が続く中、「できるだけ出費は抑えたいが、満足感は妥協したくない」という生活者の声に応える取り組みとして、具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量など、見た目と体感の両面で“満足感”を実感できる商品設計にこだわった全31品（※）を週替わりで発売。


また、ベーカリー・おにぎり・菓子などは100円台の商品も多数ラインアップし、手に取りやすさを重視しています。


価格の安心感とボリュームによる満足感を同時に提供することで、日常の食卓を応援！


今後もローソンストア100では、おトクでワクワクする商品をお客様にお届けしてまいります。


※「でかころから」については、ファストフーズ導入店舗でのみ展開。ファストフーズ導入店については、全32品の展開となります。





■デカ盛りチャレンジ　第1弾＜2026年1月28日(水)から2月3日(火)＞（一部商品抜粋）



鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当


本体価格498円(税込538円)


2026年1月28日(水)発売


鶏唐揚に、サイズアップしたアジフライを組み合わせた、主菜のボリューム感を楽しめるお弁当です。






黒糖パン


本体価格128円(税込138円)


2026年1月28日(水)発売


黒糖風味のパンをふんわり焼き上げ、アイシングをかけました。黒糖のやさしい甘さとコクに包まれる味わいです。






ダブルてりやきバーガー


本体価格158円(税込171円)


2026年1月28日(水)発売


ハンバーグを2枚サンドした、食べ応え大満足のてりやきバーガーです。






レーズンクリームサンド


本体価格158円(税込171円)


2026年1月28日(水)発売


さっくりとした大判のクッキーで、レーズンとクリームをサンドしました。


甘さの中に感じるレーズンの酸味がアクセントです。







■デカ盛りチャレンジ　 第2弾＜2026年2月4日(水)から2月10日(火)＞（一部商品抜粋）



ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ


本体価格185円(税込200円)


2026年2月4日(水)発売


サイズアップした鶏唐揚をサンドし、マヨネーズでコクを加えた食べ応えのあるおにぎりです。






トリプルタルタルハンバーグサンド


本体価格257円(税込278円)


2026年2月4日(水)発売


ハンバーグサンドを1組増量。タルタルソースとトマトソースの味わいが楽しめます。






コーンマヨ＆ツナマヨ


本体価格125円(税込135円)


2026年2月4日(水)発売


コーンマヨと和風ツナマヨの2種類の具材をトッピングした、ボリューミーで食べ応えのあるパンです。






クリームぷるんプリン　カラメルゼリー入り


本体価格198円(税込214円)


2026年2月4日(水)発売


なめらかなプリンにホイップクリームとカラメルゼリーを合わせ、満足感のあるデザートに仕上げました。







■デカ盛りチャレンジ 第3弾＜2026年2月11日(水)から2月17日(火)＞（一部商品抜粋）



たっぷりジューシーハムサンド


本体価格276円(税298円)


2026年2月11日(水)発売


ハム量を従来比約1.5倍に増量。きゅうりとからしマヨネーズで食べ進めやすい仕立てです。






カスタードデニッシュ


本体価格138円(税込149円)


2026年2月11日(水)発売


カスタードクリームを包んだ、大きなデニッシュです。






ダブルフィッシュバーガー


本体価格168円(税込181円)


2026年2月11日(水)発売


タルタルソースとともに白身魚フライを2枚サンドした、食べ応えのあるフィッシュバーガーです。






デカ盛り 苺クレープ


本体価格178円(税込192円)


2026年２月11日(水)発売


たっぷりの苺クリームと、苺ダイス入りソース、スポンジを巻き込みました。


甘酸っぱい苺ソースがアクセントです。








■デカ盛りチャレンジ 第4弾＜2026年2月18日(水)から2月24日(火)＞（一部商品抜粋）



大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）


本体価格498円(税込538円)


2026年2月18日(水)発売


サイズアップしたチキンステーキにハニーマスタードを合わせた、主菜の満足感があるお弁当です。






ショコラブール


本体価格138円(税込149円)


2026年2月18日(水)発売


チョコ風味のブールパンです。ふわふわ食感で大きくても食べきりやすい軽い食べ応えです。






デカ盛りプリン


本体価格198円(税込214円)


2026年2月18日(水)発売


昔ながらの固めのたまごプリンをBIGサイズにしました。


レトロな味わいの王道プリンです。






デカ盛りみたらし団子


本体価格100円(税込108円)


2026年2月18日(水)発売


ずっしりと重みを感じる大きなみたらし団子です。1本でお腹大満足の逸品です。







※記載の価格・規格はリリース時のものです。


※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。


※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。


※エリア、店舗によって品揃えが異なります。


※画像はすべてイメージです。


※エリアによって仕様が異なる場合があります。


※お近くのローソンストア100はこちらで検索下さい。https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/



