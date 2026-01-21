物価高でも“満足”はあきらめない 100円台商品も多数展開ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」 2026年1月28日(水)より4週間開催
株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（601店舗／2025年12月末現在）は、ストアコンセプトの「あたらしい・おいしい・うれしい」の一環で、2026年1月28日(水)から2月24日(火)までの4週間、「デカ盛りチャレンジ」を実施します。
本企画は、物価高が長期化し、食品価格の上昇や内容量の実質的な減少が続く中、「できるだけ出費は抑えたいが、満足感は妥協したくない」という生活者の声に応える取り組みとして、具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量など、見た目と体感の両面で“満足感”を実感できる商品設計にこだわった全31品（※）を週替わりで発売。
また、ベーカリー・おにぎり・菓子などは100円台の商品も多数ラインアップし、手に取りやすさを重視しています。
価格の安心感とボリュームによる満足感を同時に提供することで、日常の食卓を応援！
今後もローソンストア100では、おトクでワクワクする商品をお客様にお届けしてまいります。
※「でかころから」については、ファストフーズ導入店舗でのみ展開。ファストフーズ導入店については、全32品の展開となります。
■デカ盛りチャレンジ 第1弾＜2026年1月28日(水)から2月3日(火)＞（一部商品抜粋）
鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当
本体価格498円(税込538円)
2026年1月28日(水)発売
鶏唐揚に、サイズアップしたアジフライを組み合わせた、主菜のボリューム感を楽しめるお弁当です。
黒糖パン
本体価格128円(税込138円)
2026年1月28日(水)発売
黒糖風味のパンをふんわり焼き上げ、アイシングをかけました。黒糖のやさしい甘さとコクに包まれる味わいです。
ダブルてりやきバーガー
本体価格158円(税込171円)
2026年1月28日(水)発売
ハンバーグを2枚サンドした、食べ応え大満足のてりやきバーガーです。
レーズンクリームサンド
本体価格158円(税込171円)
2026年1月28日(水)発売
さっくりとした大判のクッキーで、レーズンとクリームをサンドしました。
甘さの中に感じるレーズンの酸味がアクセントです。
■デカ盛りチャレンジ 第2弾＜2026年2月4日(水)から2月10日(火)＞（一部商品抜粋）
ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ
本体価格185円(税込200円)
2026年2月4日(水)発売
サイズアップした鶏唐揚をサンドし、マヨネーズでコクを加えた食べ応えのあるおにぎりです。
トリプルタルタルハンバーグサンド
本体価格257円(税込278円)
2026年2月4日(水)発売
ハンバーグサンドを1組増量。タルタルソースとトマトソースの味わいが楽しめます。
コーンマヨ＆ツナマヨ
本体価格125円(税込135円)
2026年2月4日(水)発売
コーンマヨと和風ツナマヨの2種類の具材をトッピングした、ボリューミーで食べ応えのあるパンです。
クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り
本体価格198円(税込214円)
2026年2月4日(水)発売
なめらかなプリンにホイップクリームとカラメルゼリーを合わせ、満足感のあるデザートに仕上げました。
■デカ盛りチャレンジ 第3弾＜2026年2月11日(水)から2月17日(火)＞（一部商品抜粋）
たっぷりジューシーハムサンド
本体価格276円(税298円)
2026年2月11日(水)発売
ハム量を従来比約1.5倍に増量。きゅうりとからしマヨネーズで食べ進めやすい仕立てです。
カスタードデニッシュ
本体価格138円(税込149円)
2026年2月11日(水)発売
カスタードクリームを包んだ、大きなデニッシュです。
ダブルフィッシュバーガー
本体価格168円(税込181円)
2026年2月11日(水)発売
タルタルソースとともに白身魚フライを2枚サンドした、食べ応えのあるフィッシュバーガーです。
デカ盛り 苺クレープ
本体価格178円(税込192円)
2026年２月11日(水)発売
たっぷりの苺クリームと、苺ダイス入りソース、スポンジを巻き込みました。
甘酸っぱい苺ソースがアクセントです。
■デカ盛りチャレンジ 第4弾＜2026年2月18日(水)から2月24日(火)＞（一部商品抜粋）
大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）
本体価格498円(税込538円)
2026年2月18日(水)発売
サイズアップしたチキンステーキにハニーマスタードを合わせた、主菜の満足感があるお弁当です。
ショコラブール
本体価格138円(税込149円)
2026年2月18日(水)発売
チョコ風味のブールパンです。ふわふわ食感で大きくても食べきりやすい軽い食べ応えです。
デカ盛りプリン
本体価格198円(税込214円)
2026年2月18日(水)発売
昔ながらの固めのたまごプリンをBIGサイズにしました。
レトロな味わいの王道プリンです。
デカ盛りみたらし団子
本体価格100円(税込108円)
2026年2月18日(水)発売
ずっしりと重みを感じる大きなみたらし団子です。1本でお腹大満足の逸品です。
