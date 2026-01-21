物価高でも“満足”はあきらめない　100円台商品も多数展開ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」 2026年1月28日(水)より4週間開催

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（601店舗／2025年12月末現在）は、ストアコンセプトの「あたらしい・おいしい・うれしい」の一環で、2026年1月28日(水)から2月24日(火)までの4週間、「デカ盛りチャレンジ」を実施します。

本企画は、物価高が長期化し、食品価格の上昇や内容量の実質的な減少が続く中、「できるだけ出費は抑えたいが、満足感は妥協したくない」という生活者の声に応える取り組みとして、具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量など、見た目と体感の両面で“満足感”を実感できる商品設計にこだわった全31品（※）を週替わりで発売。

また、ベーカリー・おにぎり・菓子などは100円台の商品も多数ラインアップし、手に取りやすさを重視しています。

価格の安心感とボリュームによる満足感を同時に提供することで、日常の食卓を応援！

今後もローソンストア100では、おトクでワクワクする商品をお客様にお届けしてまいります。

※「でかころから」については、ファストフーズ導入店舗でのみ展開。ファストフーズ導入店については、全32品の展開となります。

■デカ盛りチャレンジ 第1弾＜2026年1月28日(水)から2月3日(火)＞（一部商品抜粋）

鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当

本体価格498円(税込538円)

2026年1月28日(水)発売

鶏唐揚に、サイズアップしたアジフライを組み合わせた、主菜のボリューム感を楽しめるお弁当です。

黒糖パン

本体価格128円(税込138円)

2026年1月28日(水)発売

黒糖風味のパンをふんわり焼き上げ、アイシングをかけました。黒糖のやさしい甘さとコクに包まれる味わいです。

ダブルてりやきバーガー

本体価格158円(税込171円)

2026年1月28日(水)発売

ハンバーグを2枚サンドした、食べ応え大満足のてりやきバーガーです。

レーズンクリームサンド

本体価格158円(税込171円)

2026年1月28日(水)発売

さっくりとした大判のクッキーで、レーズンとクリームをサンドしました。

甘さの中に感じるレーズンの酸味がアクセントです。

■デカ盛りチャレンジ 第2弾＜2026年2月4日(水)から2月10日(火)＞（一部商品抜粋）

ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ

本体価格185円(税込200円)

2026年2月4日(水)発売

サイズアップした鶏唐揚をサンドし、マヨネーズでコクを加えた食べ応えのあるおにぎりです。

トリプルタルタルハンバーグサンド

本体価格257円(税込278円)

2026年2月4日(水)発売

ハンバーグサンドを1組増量。タルタルソースとトマトソースの味わいが楽しめます。

コーンマヨ＆ツナマヨ

本体価格125円(税込135円)

2026年2月4日(水)発売

コーンマヨと和風ツナマヨの2種類の具材をトッピングした、ボリューミーで食べ応えのあるパンです。

クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り

本体価格198円(税込214円)

2026年2月4日(水)発売

なめらかなプリンにホイップクリームとカラメルゼリーを合わせ、満足感のあるデザートに仕上げました。

■デカ盛りチャレンジ 第3弾＜2026年2月11日(水)から2月17日(火)＞（一部商品抜粋）

たっぷりジューシーハムサンド

本体価格276円(税298円)

2026年2月11日(水)発売

ハム量を従来比約1.5倍に増量。きゅうりとからしマヨネーズで食べ進めやすい仕立てです。

カスタードデニッシュ

本体価格138円(税込149円)

2026年2月11日(水)発売

カスタードクリームを包んだ、大きなデニッシュです。

ダブルフィッシュバーガー

本体価格168円(税込181円)

2026年2月11日(水)発売

タルタルソースとともに白身魚フライを2枚サンドした、食べ応えのあるフィッシュバーガーです。

デカ盛り 苺クレープ

本体価格178円(税込192円)

2026年２月11日(水)発売

たっぷりの苺クリームと、苺ダイス入りソース、スポンジを巻き込みました。

甘酸っぱい苺ソースがアクセントです。

■デカ盛りチャレンジ 第4弾＜2026年2月18日(水)から2月24日(火)＞（一部商品抜粋）

大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）

本体価格498円(税込538円)

2026年2月18日(水)発売

サイズアップしたチキンステーキにハニーマスタードを合わせた、主菜の満足感があるお弁当です。

ショコラブール

本体価格138円(税込149円)

2026年2月18日(水)発売

チョコ風味のブールパンです。ふわふわ食感で大きくても食べきりやすい軽い食べ応えです。

デカ盛りプリン

本体価格198円(税込214円)

2026年2月18日(水)発売

昔ながらの固めのたまごプリンをBIGサイズにしました。

レトロな味わいの王道プリンです。

デカ盛りみたらし団子

本体価格100円(税込108円)

2026年2月18日(水)発売

ずっしりと重みを感じる大きなみたらし団子です。1本でお腹大満足の逸品です。

