ドローン点検の“今・課題・未来”に迫る――「第5回 そらメディア交流会」2月26日（木）開催決定

中京テレビ放送株式会社

中京テレビ放送株式会社（本社：名古屋市中村区 代表取締役社長：黒崎 太郎）のドローンスクール「そらメディア」は、2月26日（木）にドローンで繋がる交流会の第5弾を開催することをお知らせいたします。

開催の背景

「そらメディア交流会」は、ドローン業界の知見を共有し、実務者・関連事業者・初心者が分野や立場を越えて交流できる場づくりを目的に、2024年より定期開催しています。

これまで空撮や制度、産業活用など幅広いテーマを取り上げてきましたが、近年とくに注目を集めているのがドローンによる点検分野です。

橋梁や設備の老朽化、人手不足、安全確保といった社会課題を背景に、ドローン点検は急速に実装フェーズへと進んでいます。一方で、属人化や電波環境、発注者側の理解など、実務ならではの課題も浮き彫りになっています。

そこで第5回となる今回は、点検領域に特化したトークセッションを中心に、現場のリアルとこれからの可能性を共有する場として開催します。

【イベント概要】

開催日時：2026年2月26日（木）

・開場 17:30

・第1部 トークセッション 18:00～18:45（無料／最大100名）

・第2部 交流会 19:00～21:00（3,300円（税込）／最大100名）

※会の進行により、時間が前後する可能性がございます。

予めご了承ください。

会場：中京テレビ・プラザC（愛知県名古屋市中村区）

【第1部：トークセッション】

テーマ：

「点検ドローン最前線 ― 現場・課題・未来を語る」

登壇者（50音順）：

中田浩毅 氏（株式会社ERI Robotics 執行役員）

平手克治 氏（有限会社丸重屋 代表取締役社長）

様々な視点が交差するクロストークで、点検分野のこれからを描きます。

【第2部：交流会】

ドローンに興味のある人や、空撮に魅力を感じている人が、

気軽につながり、自由に語り合える交流会です。

立食形式でカジュアルに会話できるスタイルに加え、

複数回の座席シャッフルによって、自然なきっかけから交流が広がります。

初めての方でも会話に入りやすく、ドローンの話題を共有する楽しさを感じられる場になっています。

「ドローンを趣味としてもっと深めたい」「同じ興味を持つ人と出会いたい」

そんな方にぴったりの、リラックスした雰囲気のイベントです。

第一部（講演）のみのお申込みはこちら！ :https://forms.gle/iCcuC1t4drYeB7jo9両部お申込みはこちら！（2/19〆切） :https://coubic.com/ctv-sora-media/2929244

▽前回の様子第四回交流会の当日の様子を見る :https://www.instagram.com/reel/DNpkgNIMyIZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

そらメディアとは

2023年1月20日よりサービスを開始したドローンスクール「そらメディア」。

ユーザーニーズに合わせた免許取得提案 ～ 活用支援までワンストップでサポートするサービスです。資格取得がゴールではなく、資格取得後のビジネス上でのドローンの運用方法や活用方法までサポートいたします。講習では長年、中京テレビ放送で空撮に携わってきた撮影スタッフなどがインストラクターとなり、ドローンの基本情報から法律に関することなど、ドローン操縦に関わる内容を丁寧に講習しております。2023年８月より国家資格コースも開講。プロのカメラマンから空撮テクニックを学ぶことができる空撮コースを新たにスタートしました。

■国家資格について

https://www.ctv.co.jp/sora-media/national-qualification/

■公式HP

https://www.ctv.co.jp/sora-media/