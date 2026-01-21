【武蔵境・東小金井】豊洲直送の鮮魚をプロの目利きで厳選ーーおさかな家さんが手がける特製恵方巻を2月3日限定販売
株式会社Mostfun（本社：神奈川県新横浜）は、
運営する鮮魚ブランド「武蔵境おさかな家さん」を中心に、
2026年の節分（2月3日・火）に向けた特製恵方巻の予約販売を開始いたしました。
本商品は、「武蔵境おさかな家さん」が手がける恵方巻を、
STAR魚’sMAN（スターウォーズマン）を含む計3店舗にて受け取り可能な形で販売いたします。
使用する鮮魚はすべて豊洲市場から直送。
プロの目利きがその日一番の状態を見極めて仕入れ、
自社配送で鮮度を保ったまま各店舗へ届けています。
本恵方巻は、とろけるような脂の中トロをはじめ、
縁起の良い7種の具材を使用し、
旨み・甘み・食感の重なりを計算し尽くした、贅沢な一本です。
節分という年に一度の節目の日にふさわしい特別な恵方巻として、
2月3日・ご予約限定でご用意します。
■ 縁起の良い7種の具材を使用した特製恵方巻
今回ご用意する恵方巻には、以下の7種の具材を使用しています。
・本マグロ（中トロ・赤身）
・穴子
・海老
・サーモン
・白身魚（鯛またはヒラメ）
・胡瓜
・卵焼き
素材の仕入れ状況に応じて、 鮮度と品質を最優先に店内で仕込みを行っています。
一つひとつの素材の味わいが引き立つよう、全体のバランスにもこだわりました。
昨年の恵方巻き
■ 商品概要
特製恵方巻（1本）
価格：2,500円（税込）
特製恵方巻（ハーフ）
価格：1,500円（税込）
■ 昨年の販売実績について
昨年の節分では、
1本売り316本、ハーフサイズ150本を販売し、
多くのお客様にご好評をいただきました。
今年も、昨年以上にご満足いただけるよう、
一つひとつ丁寧に仕込み、ご用意いたします。
■ 販売・予約について
販売日：2026年2月3日（火）
販売時間：12:00～18:00
予約受付締切：2026年2月2日（月）20:00まで
お支払い方法：当日支払い
■ ご予約方法
本商品のご予約は、専用の予約フォームより承っております。
下記URLより、受け取り店舗・日時をご選択のうえ、お申し込みください。
▶ ご予約フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1DdmUUXgNszckXV0gOWi7Xeqre6kKqVmCpv0E6_H2t8k/viewform
※スムーズな受け渡しのため、当日の時間変更は承っておりません
※予約時に受け取り時間（12:00～18:00）の指定が必須となります
■ お受け取り店舗（計3店舗）
武蔵境 おさかな家さん 南口店（本店）
東京都武蔵野市境南町3-25-12
TEL：0422-32-3505
Instagram：https://www.instagram.com/musashisakai.osakanayasan/
武蔵境 おさかな家さん 北口店
東京都武蔵野市境1丁目19-23
TEL：0422-38-7100
Instagram：https://www.instagram.com/musashi.sakai.osakanaya.kita/
STAR魚’sMAN（東小金井）
東京都小金井市東町4-38-17 水沢ビル地下1階
TEL：042-301-1717
HP：https://starwars-man.com/
Instagram：https://www.instagram.com/starwarsman1717/
■ 恵方巻について
節分の日に、その年の恵方（歳徳神の在する方角）を向き、
目を閉じて無言で太巻きを食べる「恵方巻」は、
無病息災や商売繁盛を願う日本の伝統的な食文化です。
武蔵境おさかな家さん/STAR魚’sMANでは、
「一年が良い年になりますように」という想いを込め、
2026年も特製の恵方巻をご用意しました。
年に一度の節目の日に、
ぜひ大切な方とともにお楽しみください。
■ 会社概要
会社名：株式会社Mostfun
設立：2022年3月1日
本社所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目11-4 第一ハマダビル 402号室
代表：大崎 拓実
事業内容
・飲食店の経営
・システム開発
・人事コンサルティング
・鮮魚配送
・介護事業動画
・デザイン制作
URL：https://mostfun.jp/