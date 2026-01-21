【武蔵境・東小金井】豊洲直送の鮮魚をプロの目利きで厳選ーーおさかな家さんが手がける特製恵方巻を2月3日限定販売

株式会社Mostfun

株式会社Mostfun（本社：神奈川県新横浜）は、

運営する鮮魚ブランド「武蔵境おさかな家さん」を中心に、

2026年の節分（2月3日・火）に向けた特製恵方巻の予約販売を開始いたしました。

本商品は、「武蔵境おさかな家さん」が手がける恵方巻を、

STAR魚’sMAN（スターウォーズマン）を含む計3店舗にて受け取り可能な形で販売いたします。

使用する鮮魚はすべて豊洲市場から直送。

プロの目利きがその日一番の状態を見極めて仕入れ、

自社配送で鮮度を保ったまま各店舗へ届けています。

本恵方巻は、とろけるような脂の中トロをはじめ、

縁起の良い7種の具材を使用し、

旨み・甘み・食感の重なりを計算し尽くした、贅沢な一本です。

節分という年に一度の節目の日にふさわしい特別な恵方巻として、

2月3日・ご予約限定でご用意します。

■ 縁起の良い7種の具材を使用した特製恵方巻

今回ご用意する恵方巻には、以下の7種の具材を使用しています。

・本マグロ（中トロ・赤身）

・穴子

・海老

・サーモン

・白身魚（鯛またはヒラメ）

・胡瓜

・卵焼き



素材の仕入れ状況に応じて、 鮮度と品質を最優先に店内で仕込みを行っています。

一つひとつの素材の味わいが引き立つよう、全体のバランスにもこだわりました。

昨年の恵方巻き

■ 商品概要

特製恵方巻（1本）

価格：2,500円（税込）

特製恵方巻（ハーフ）

価格：1,500円（税込）

■ 昨年の販売実績について

昨年の節分では、

1本売り316本、ハーフサイズ150本を販売し、

多くのお客様にご好評をいただきました。

今年も、昨年以上にご満足いただけるよう、

一つひとつ丁寧に仕込み、ご用意いたします。

■ 販売・予約について

販売日：2026年2月3日（火）

販売時間：12:00～18:00

予約受付締切：2026年2月2日（月）20:00まで

お支払い方法：当日支払い

■ ご予約方法

本商品のご予約は、専用の予約フォームより承っております。

下記URLより、受け取り店舗・日時をご選択のうえ、お申し込みください。

▶ ご予約フォーム

https://docs.google.com/forms/d/1DdmUUXgNszckXV0gOWi7Xeqre6kKqVmCpv0E6_H2t8k/viewform

※スムーズな受け渡しのため、当日の時間変更は承っておりません

※予約時に受け取り時間（12:00～18:00）の指定が必須となります

■ お受け取り店舗（計3店舗）

武蔵境 おさかな家さん 南口店（本店）

東京都武蔵野市境南町3-25-12

TEL：0422-32-3505

Instagram：https://www.instagram.com/musashisakai.osakanayasan/

武蔵境 おさかな家さん 北口店

東京都武蔵野市境1丁目19-23

TEL：0422-38-7100

Instagram：https://www.instagram.com/musashi.sakai.osakanaya.kita/

STAR魚’sMAN（東小金井）

東京都小金井市東町4-38-17 水沢ビル地下1階

TEL：042-301-1717

HP：https://starwars-man.com/

Instagram：https://www.instagram.com/starwarsman1717/





■ 恵方巻について

節分の日に、その年の恵方（歳徳神の在する方角）を向き、

目を閉じて無言で太巻きを食べる「恵方巻」は、

無病息災や商売繁盛を願う日本の伝統的な食文化です。

武蔵境おさかな家さん/STAR魚’sMANでは、

「一年が良い年になりますように」という想いを込め、

2026年も特製の恵方巻をご用意しました。

年に一度の節目の日に、

ぜひ大切な方とともにお楽しみください。

■ 会社概要

会社名：株式会社Mostfun

設立：2022年3月1日

本社所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目11-4 第一ハマダビル 402号室

代表：大崎 拓実

事業内容

・飲食店の経営

・システム開発

・人事コンサルティング

・鮮魚配送

・介護事業動画

・デザイン制作

URL：https://mostfun.jp/



