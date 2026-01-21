GACKT率いるロックバンド‧ GACKT YELLOW FRIED CHICKENz、ワールドツアー開幕！

合同会社VENUS

2026年、GACKTが音楽活動を本格的に再始動する。

その象徴となるステージが、1月18日「GACKT YELLOW FRIED CHICKENz ～WORLD TOUR ATTACK OF YFCz～」（会場：KT Zepp Yokohama）で開催された、GACKT YELLOW FRIED CHICKENz（以下YFCz）によるワールドツアー開幕公演だ。

GACKTは年始の番組や自身のYouTubeチャンネルでも「2026年は音楽活動を本格的に再開する年になる」と公言しており 、この発言に対しファンからは、

「南米、全国ツアー…2026年が伝説の一年になる予感しかしない」「最高のスタート、最高の爆進。全力でついていきます！」といった熱量の高い声が数多く寄せられている。今回のライブは、その言葉を“実演”で証明する一夜となった。

暗転した会場に鳴り響いた新たな登場SE。バンドメンバーのHIDEHIRO(Dr.)、MiA(Gt.)、DAICHI(Ba.)、HIROTO(Gt.)、TAKATORA(Gt.)が順に登場し、最後に長髪スタイルのGACKTが姿を現した瞬間、会場のボルテージは一気に最高潮へ達した。

「YFCz、 新章の始まりだ。 暴れろ。 」

その一言とともに始まったライブは、単なるツアー初日ではなく、GACKTの音楽キャリアにおける『次のフェーズの宣言』として強烈な印象を残した。

GACKT YELLOW FRIED CHICKENz （YFCz） について

GACKT YELLOW FRIED CHICKENzは、2010年3月、GACKTを中心に結成されたヴィジュアル系ロックバンド。「漢（オトコ）」をテーマに掲げ、激しいロックサウンドと、観る者を巻き込む圧倒的なライブパフォーマンスを武器に、国内外で熱狂的な支持を集めてきた。

代表曲には「DYBBUK」「SPEED MASTER」「JESUS」「ALL MY LOVE」などがあり、ステージ上でのGACKTのカリスマ性と、バンドの一体感が生む熱量は、他に類を見ない存在として語られている。

海外を熱狂させてきたYFCzのワールドツアー実績

YFCzは結成直後から海外活動を積極的に展開。2010年7月にはイギリス、フランス、スペイン、 ドイツの4カ国5公演を巡るヨーロッパツアーを開催。翌2011年には9カ国13都市を巡る大規模なEUツアーを成功させた。日本のロックバンドとしては異例とも言える海外動員を記録し、「GACKTのライブは国境を越える」と語られる理由を体現してきた。



1月18日 開幕公演ライブレポート

長髪スタイルで魅せる"魔王"GACKTのパフォーマンス

ライブは衝撃的な幕開けとなった。1曲目の『DYBBUK』で会場の熱量のギアが一気に上がると、続く『SPEED MASTER』ではメロディアスに走るサウンドと共にCO2の白煙が噴き上がり、まさしく“狼煙”が上がった瞬間を演出した。

赤く照らされた会場で圧倒的なカリスマ性を放つGACKT

『DISPAR』では小気味良いドラムビートに合わせてオーディエンスが呼応し、「SHOUT！」のコールで会場が一体化。YFCz恒例の「漢(オトコ)ーー！ オンナーー！」 というコール＆レスポンスも健在で、長髪の“魔王”スタイルで登場したGACKTと観客との間には、強固な信頼と熱狂の絆が見て取れた。

満員のKT Zepp Yokohamaで熱狂する観客とバンドの一体感

ワールドツアーは“再始動の狼煙”

今回のワールドツアーは過去の延長線ではなく、完全に新しい流れの始まりである。この開幕公演を皮切りに、2026年2月には南米3カ国を巡るツアーが予定されている。長い時間、GACKTを信じて待ち続けてきた海外ファンとの約束を、いま、再び果たしに行く 。

【南米ツアー日程】

2026年2月5日（木） CIRCO VOLADOR（メキシコ）

https://www.instagram.com/tipazomx

2026年2月7日（土） CARIOCA CLUB（ブラジル）

https://www.instagram.com/ritagency

2026年2月9日（月） TEATRO CAUPOLICAN（チリ ）

https://www.instagram.com/urimusic_entertainment

※その他の海外公演は順次発表予定です。

2026年のGACKTの音楽活動は、 YFCzだけにとどまらない

GACKT LAST SONGS 2026 feat. K

“LAST SONGS”は、GACKTが盟友・Kとともに届ける、ストリングスとピアノを中心としたアコースティック・ コンサートシリーズ。バラードとミディアム曲を厳選し、生演奏・照明・映像が一体となることで、同じセットリストでも二度と同じ内容にならない“唯一無二のライブ体験”を生み出す。

ファンの間では「最も泣けるコンサート」として【涙活ライブ】の名でも親しまれ、張りつめた静寂と感情の咆哮が交錯するドラマティックな世界観の中で、ボーカリストGACKTの表現が際立つステージとなる。

■ 日程‧ 会場

2026年3月21日(土) 東京・ LINE CUBE SHIBUYA

2026年3月22日(日) 東京・ LINE CUBE SHIBUYA

2026年4月5日(日) 福岡・ 福岡サンパレスホテル＆ホール

2026年4月12日(日) 宮城・ 仙台銀行ホールイズミティ21大ホール

2026年4月17日(金) 大阪・ NHK大阪ホール

2026年4月19日(日) 愛知・ Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

■ 出演

GACKT / K

■チケット

ダイヤモンド指定席 60,000円(税込)

※ステージ前方より10列目以内のお席の確約

※ダイヤモンド指定席限定プレゼント付き

※終演後にGACKT、Kとのミート&グリート（写真撮影）あり

※別途各種手数料がかかります

プラチナム指定席 30,000円(税込)

※1階席中央より前のお席の確約（会場により異なります）

※プラチナム指定席限定プレゼント付き

※別途各種手数料がかかります

指定席 10,000円(税込)

※別途各種手数料がかかります

■チケット受付

一般発売

11月22日(土)12:00～

▼ご購入はこちら

＜ticket board＞

https://ticket.tickebo.jp/sn/gackt2026_ip

＜チケットぴあ＞

https://w.pia.jp/t/gackt2026/

＜イープラス＞

https://eplus.jp/gackt2026/

＜ローソンチケット＞

https://l-tike.com/gackt2026/

※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます

※受付ページ内の注意事項等を必ずご確認のうえ、お申込みください

※4月17日(金) 大阪公演は、＜ticket board＞のみの受付となります。

※3月21日(土) 東京・プラチナム指定席・指定席、4月17日(金) 大阪・ダイヤモンド指定席・指定席

は【SOLD OUT】のため受付はございません

■公演に関するお問い合わせ

＜東京＞ソーゴー東京 03-3405-9999 ※月～土 12:00～13:00／16:00～19:00 (日・祝休み）

＜福岡＞BEA 092-712-4221 ※平日 12:00～16:00 (土日・祝休み)

＜宮城＞GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info (お問い合わせフォーム)

＜大阪＞ソーゴー大阪 06-6344-3326 ※平日 14:00～16:00 (土日・祝休み)

＜愛知＞キョードー東海 052-972-7466 ※平日 12:00～18:00／土 10:00～13:00 (日・祝休み）

GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics

2026年のGACKTは、ロックだけにとどまらない。GACKTソロ活動25周年イヤーの締めくくり として開催された【GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー】が進化し、ジャンルを越えた音楽体験を提供するbillboard classicsとのタッグにより、全国8都市10公演へとスケールアップして開催される。

本公演には、魔王GACKT率いるバンド「YELLOW FRIED CHICKENz」と、黒装束のローブと仮面をまとい全員立奏で挑む約70名編成のオーケストラ「グランドフィルハーモニック」が出演。さらに本ツアーでは、オーケストラ公演としては異例となる1階オールスタンディング席を全公演で導入。ステージと客席の境界が消え去る、異次元の音楽体験が創出される。

■ 開催日時‧ 会場

１.【埼玉】 2026年7月14日（火） ウエスタ川越 大ホール 開場17:00 開演18:00

２.【宮城】 2026年7月18日（土） 東京エレクトロンホール宮城 開場17:00 開演18:00

３.【広島】 2026年7月26日（日） JMSアステールプラザ 大ホール 開場16:00 開演17:00

４.【福岡】 2026年8月2日（日） 久留米シティ プラザ ザ・ グランドホール 開場16:00 開演17:00

５.【東京】 2026年8月11日（火・ 祝） 文京シビックホール 大ホール 開場13:00 開演14:00

６.【東京】 2026年8月11日（火・ 祝） 文京シビックホール 大ホール 開場17:00 開演18:00

７.【愛知】 2026年8月15日（土） 刈谷市総合文化センターアイリス大ホール 開場16:00 開演 17:00

８.【北海道】 2026年8月18日（火） 札幌市教育文化会館 大ホール 開場17:00 開演18:00

９.【大阪】 2026年8月29日（土） 東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場13:00 開演14:00

１０.【大阪】 2026年8月29日（土） 東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場17:00 開演18:00

■ 出演

GACKT

指揮・ 管弦楽：

１.２.５.６.７.８.指揮：米田覚士 管弦楽：グランドフィルハーモニック東京

３.４.９.１０.指揮：村上史昂 管弦楽：グランドフィルハーモニック京都

バンド：YELLOW FRIED CHICKENz

■ チケット

※全席指定、税込

1F ブラックダイヤモンド席：100,000円

（1Fスタンディング、前方3列までのお席確約、ブラックダイヤモンド席特典グッズ付き）

1F ダイヤモンド席：60,000円

（1Fスタンディング、 4列目以降の前方ブロックのお席確約、ダイヤモンド席特典グッズ付き）

1F プラチナ席：35,000円

（1Fスタンディング、中間ブロックのお席確約、プラチナ席特典グッズ付き）

1F S席：18,000円

（1Fスタンディング、後方ブロックのお席）

2F ダイヤモンド席：60,000円

（2F着席観覧、前方2列までのお席確約、ダイヤモンド席特典グッズ付き）

2F以上 S席： 18,000円

（2Fもしくは3F着席観覧のお席）

2F以上 A席： 13,000円

（2F以上着席観覧、 S席より 後方のお席）

■ 公演公式サイト

https://billboard-cc.com/GACKT2026

主催： ビルボードジャパン（阪神コンテンツリ ンク）

企画制作： ビルボードジャパン、カケルエンターテイメント、アーツイノベーター・ジャパン、 グランドフィルハーモニック

協力：VENUS、ユニバーサルミュージック

後援：米国ビルボード

＜注意事項＞

※特典グッズは席種によって異なります

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで（ブラックダイヤモンド席のみ最大2枚まで）

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い：https://billboard-cc.com/notice）

＜公演に関するお問合せ＞

【埼玉・東京】キョードー東京 0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

【宮城】エドワードライヴ 022-266-7555（11:00～15:00／土日祝休）

【広島】YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（12:00～17:00／土日祝休）

【福岡】BEA 092-712-4221 (平日 12:00～16:00)

【愛知】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00～18:00）

【北海道】道新プレイガイド 0570-00-3871（10:00～19:00／火曜定休）

【大阪】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00／日祝休）

GACKT プロフィール

Birth：1973.7.4 Height：177cm

バンド活動を経て、99年にソロ活動を開始。

これまでに、CDシングル48枚とアルバム19枚をリリース。男性ソロアーティストシングルTOP10獲得数は歴代1位を保持している。

アクション（日本刀、テコンドー、空手、アクロバット 等）を得意とし、Drive、スノーボード、乗馬、ポーカー、釣りなど多趣味なことでも知られる。音楽以外にも、俳優としてハリウッド映画、日本映画、TVドラマで活躍。声優では、映画、アニメ、ゲームにも多数出演。

GACKTと二階堂ふみによるW主演の映画「翔んで埼玉」（2019年2月22日公開）は累計動員290万人、興行収入37億円を突破し空前の大ヒットとなり、第43回日本アカデミー賞にてGACKTが優秀主演男優賞を受賞し、映画としても最多12部門で優秀賞に輝いた。

元旦には恒例の芸能人格付チェックに出演。正月No.1の視聴率を獲得し、個人では81連勝と記録を更新。出演したTV番組は軒並み最高視聴率を叩き出し、日本の芸能界の中でも圧倒的に力のあるインフルエンサーとして知られる。

2021年9月、活動を休止する事を発表。2022年5月、復帰に向けて再始動する事を発表。

2024年3月、ツアー「GACKT LAST SONGS 2024 feat. K」を開催。

2025年4月13日、「GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー」ロックとオーケストラの融合世界を初開催。

2025年12月23日、「GACKT PHILHARMONIC 2025 魔王シンフォニー THE REVIVAL」ロックとオーケストラの融合世界を再演。1階席はオーケストラ公演においてオールスタンディングという異例の試み。

調査会社が実施したWEB調査では10代～60代の認知度が97%。SNSの登録者数もLINE 約171万人、Instagram約115万人、X(Twitter) 約128万人、YouTube約78万人、TikTok約87万人と日々増え続けている。（2025年6月現在）

自らを"表現者"と称し、ミュージシャンという枠にとらわれない多才ぶりを発揮する個性派アーティスト。ヨーロッパ、アジア全域、アメリカに多くのファンを保有し世界中で活動を続けている。

GACKTオフィシャルウェブサイト：https://GACKT.com/

GACKT ONLINE G&L MEMBERS CLUB：https://gackt-online.bitfan.id/

