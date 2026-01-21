介護ソフトの請求データをAIが自動仕分け・LINE送信！　郵送業務を“ゼロ”にする新機能「ABI」を搭載した『介護施設DX』、Careテクノロジー東京′26に出展します

株式会社センテニアルズ

株式会社センテニアルズ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：尾添純一）は、2026年2月25日(水)～27日(金)に東京ビッグサイトで開催される「Careテクノロジー東京'26」（小間番号：9-10）に出展いたします。

本展では、介護施設特化型SaaS『介護施設DX』の最新バージョンを公開。

これまで現場の大きな負担となっていた「請求書の印刷・封入・郵送業務」をAI技術で全自動化する新機能「ABI（Ai Batch Interface）」を正式発表し、デモンストレーションを行います。

■ なぜ今、「介護施設DX」なのか？

2027年度の法改正や指定基準の厳格化を見据え、介護施設は「選ばれる施設」と「淘汰される施設」の分岐点に立たされています。慢性的な人手不足の中で生き残るためには、ケアの質を維持しながら、バックオフィス業務を極限まで効率化することが急務です。 しかし、多くの現場では未だに「紙の請求書を数百通も手作業で封入」「電話による面会調整」「ハンコが必要な契約書の郵送や管理」に追われています。

『介護施設DX』は、これらのアナログ業務をデジタルに置き換えるだけでなく、「業務そのものを無くす（ゼロにする）」ことをコンセプトに開発しました。

■ 【新機能】 請求業務の常識を覆す「ABI（Ai Batch Interface）」

多くの介護施設が利用している既存の介護請求ソフトから出力されるPDFデータ（全入居者分が繋がったデータ）を、AIが自動で解析。

⚫︎自動読み取り・分割： 入居者ごとのページに自動で分割・仕分け

⚫︎自動保存： 入居者ごとのクラウドフォルダへ自動保存

⚫︎自動送信： ワンクリックでご家族のLINEへ一斉送信

これにより、毎月のように事務員が数時間～数日かけて行っていた「印刷・仕分け・封入・郵送」の作業時間と、切手代などの郵送コストを“ゼロ”にします。

■ 『介護施設DX』が実現する3つの“ゼロ”

1. 郵送・電話コスト“ゼロ” 【LINE連携】

請求書だけでなく、領収書（OCR自動作成）、近況報告、緊急連絡もLINEで完結。電話対応の手間も大幅に削減します。既読確認も可能です。

2. 手入力・仕分け作業“ゼロ” 【AIアシスタント・ABI】

新機能ABIに加え、音声入力によるヒヤリハット記録や、領収書撮影による立替金明細作成など、入力業務をAIが代行します。

3. 事故・法的リスク“ゼロ” 【電子サイン・NFCタグ・BCP】

契約書の電子化（タイムスタンプ付）で紛失・改ざんリスクを回避。誤薬・誤配膳防止タグによる安全管理や、BCP（事業継続計画）のクラウド運用で、施設と入居者を守ります。

■ 展示会での見どころ（小間番号：9-10）

ブースでは、実際の画面を用いた「ABI機能」の実演デモを行います。「本当に今の介護ソフトのデータが使えるのか？」「操作は簡単か？」をご自身の目でお確かめください。

また、当日は「貴施設のコスト削減シミュレーション」を実施し、現状のコストと導入後の削減効果をその場で算出、「実質負担ゼロ」での導入プランをご提案します。

■ CareTEX東京 出展概要

小間番号は9-10、セミナー会場Aの近くです。

名 称： Careテクノロジー東京'26（CareTEX東京'26と同時開催）

会 期： 2026年2月25日(水)～27日(金) 9:30-17:00

会 場： 東京ビッグサイト 西展示棟

小間番号： 9-10（セミナー会場A近く）

公式ＨＰ： https://caretech.jp/ ※来場事前登録が必要です

■ オンラインセミナー開催のお知らせ

2月10日（火）13時30分より、以下のテーマにて弊社代表によるオンラインセミナーを開催します。

『時期報酬改定を占う ～介護施設に求められる「生産性向上」と「科学的介護」の完全実装～』

業界を取り巻く最新情報を交えながら、介護施設の経営・運営において求められる事項について解説します。（チラシにありますQRコードよりお申し込み下さい。）

■ 株式会社センテニアルズについて

『人生100年時代、100年続く介護企業を支えるDXサポーターとなる』

私たちは、介護現場のリアルな課題に向き合い、テクノロジーの力で「持続可能な介護」の実現を目指す企業です。