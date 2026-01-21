2026年2月19日(木) 　AndTech　WEBオンライン「排出量取引制度の基礎とGX ETS ― 義務化に備える排出量取引の制度理解と実務整理 ―」Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる排出量取引制度での課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「排出量取引制度の基礎とGX ETS ― 義務化に備える排出量取引の制度理解と実務整理 ―」講座を開講いたします。

排出量取引制度の仕組み、無償割当の考え方、価格メカニズム、そして制度が企業活動に与える影響を、基礎から丁寧に紐解くことで、脱炭素経営の未来を読み解きます。

本講座は、2026年02月19日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0eaada-a0e6-66ec-af96-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：排出量取引制度の基礎とGX ETS ― 義務化に備える排出量取引の制度理解と実務整理 ―

開催日時：2026年02月19日(木) 13:30-15:30

参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f0eaada-a0e6-66ec-af96-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

────────────

ープログラム・講師ー

一般財団法人日本エネルギー経済研究所 環境ユニット 気候変動グループ 主任研究員 清水 透 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

排出量取引制度の基礎

EU ETS・K ETSの国際動向

GX ETSの制度設計と実務ポイント

本セミナーの受講形式

─────────────

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演主旨】

気候変動対策を進めるために、CO2等の温室効果ガスを排出する主体に対して、排出量の削減を促すための経済的なインセンティブを与えるための制度として排出量取引制度があります。これは、2005年からEUで導入されており、2015年から韓国でも導入されています。

我が国においても、2026年4月から排出量取引制度（GX ETS）が本格稼働を予定しています。これは、GX推進法に基づく日本で初めての義務的な制度として導入され、10万t-CO2以上の事業者は、排出量の算定、無償排出枠割当の申請、排出枠の償却、という手続きを実施しなければなりません。

本講義では、排出量取引制度の基礎をはじめ、海外での動向に触れつつ、GX ETSの制度の詳細について解説します。

【プログラム】

1. 排出量取引制度

（1） 排出量取引制度の基本的な考え方

（2） 無償割当と有償割当

（3） 炭素税と排出量取引制度

2. 海外での事例

（1） 欧州排出量取引制度（EU ETS）

（2） 韓国排出量取引制度（K ETS）

3. GX ETS

(1) 改正GX推進法の概要

(2) GX ETSの全体像

（3） 無償割当

１. グランドファザリング

２. ベンチマーク

３. 勘案事項

（4） 上限価格と下限価格

１. 参考上限取引価格

２. 調整基準取引価格

（5） その他

4. 今後のGX ETSの展望

5. 質疑応答

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上