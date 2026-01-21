「 SOFINA Primavista（ソフィーナ プリヴィスタ）」から、皮膚科学に立脚した“角層美容ベースメイク”が始動 生ツヤ肌*1が持続する化粧下地「角層保水プライマー」発売

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2026年3月7日、皮膚科学に立脚したベースメイクブランド「SOFINA Primavista（ソフィーナ プリヴィスタ）」から、生ツヤ肌*1が持続する化粧下地『角層保水プライマー』（1品目1品種・3,200円〈税込3,520円〉）を発売します。

「Primavista」はこれまで、“一目惚れ”の語源を持つブランド名が象徴する「第一印象の美」へのこだわりを発信するとともに、「くずれに強い」という揺るぎないブランド価値を構築し、化粧下地市場をけん引*2してきました。

今回発売する化粧下地「角層保水プライマー」は、「くずさない」という持続機能をアップデート。化粧くずれの一因となる、肌表面の「乱れ角層」に膜が密着して補整し、くずれから守る“角層美容ベースメイク”です。

1982年に誕生以来、角層研究を中心とした皮膚科学研究を深化させてきた「SOFINA」は、2026年より、「SOFINA iP」「Primavista」「ALBLANC」などのブランド価値を1つに集積した新生「SOFINA」として、成長戦略を本格的に始動します。2026年1月には、「SOFINA」成長戦略のひとつとして、角層研究と「肌遺伝子モード*3」解析研究を基盤とした次世代*4スキンケアブランド「SOFINA SYNC＋」を上市しました。

そして今回、「SOFINA Primavista」は、「SOFINA」の皮膚科学研究と、これまで「Primavista」が培ってきた印象美科学研究を融合することで、“角層美容ベースメイク”を提案。独自ポジションの確立と強化を図ってまいります。長年にわたり「生きた肌」と向き合ってきた、それぞれの研究知見を強みに、一人ひとりの肌本来の美しさを引き出す価値創造を通じて、「SOFINA」の成長をさらに加速させていきます。

花王は、「グローバル・シャープトップ」事業構築に向けて、「SOFINA」を化粧品事業のグローバルでの成長をめざす6ブランドのひとつに位置づけており、戦略的な投資を行い引き続き注力してまいります。

*1 メイクの仕上がり

*2 2025年5月時点 インテージSRI＋化粧下地市場シェア1位

*3 遺伝子解析研究の知見をもとに開発された独自AIが素肌画像を解析して2つの肌タイプ（モード）に分類したもの

*4 「SOFINA」において

1．発売の背景

昨今の生活者のベースメイクに対するニーズを見てみると、「くずれにくい」という持続力が最も重要視されており、次いで、「肌なじみがよい」「つけ心地がよい」「肌負担が少ない」といった使い心地に対するニーズが高くなっています（花王調べ*5）。とくに2022年以降では、スキンケア効果のある化粧下地で、肌が美しく見えるような仕上がりが支持される傾向もみられます。一方で、生活者の使用実態をみてみると、日中乾燥するのにテカリも同時に気になる、といった化粧くずれの悩みをもっている方がいることもわかりました（花王調べ*6）。

そこで「SOFINA Primavista」は、わずか約0.02mmの角層に着目。生活者の肌を深く観察し、テカリは、皮脂量だけでなく、角層表面の乱れが影響を及ぼしていることがわかりました*7。今回、このくずれの一因となっている肌表面の「乱れ角層」に密着して補整するメイクアップ効果と、角層内部を保水するスキンケア効果を両立した新たな*8化粧下地を開発。肌表面の「乱れ角層」にアプローチする“角層美容ベースメイク”を提案いたします。

*5 花王調べ（2024年10月ブランド力調査、N＝492）

*6 花王調べ（2024年12月定性調査 N＝19）

*7 花王調べ（2025年10月 肌実態調査、30～49歳女性、N＝30）

*8 花王において

2．商品の特長

『ソフィーナ プリマヴィスタ 角層保水プライマー』は、肌表面の「乱れ角層」に高密着し、なめらかに補整することで、くずれから守る化粧下地です。また、世界初*9の成分アプローチを採用。花王独自の密着保水膜が肌表面の「乱れ角層」に高密着し、きめの乱れやかさつき、毛穴による凹凸をなめらかにカバーし、くずれから守ります。また、密着保水膜の保水効果で、みずみずしくうるおった肌が持続します。

*9 化粧品における密着保水技術において、高分散性・高密着性に寄与する3成分（イソステアリン酸ソルビタン、

酸化チタン、ポリシリコーン‐9）と保水性に寄与する2成分（PCA-Na、スクワラン）の組み合わせ

（先行文献調査及びMintel社データベース内2025年10月当社調べ）

3．商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/614_1_6797b8288fc0d3299ff11678a3950059.jpg?v=202601211151 ]

*1 メイクの仕上がり

*10 保湿：PCA-Na、DPG、BG、ワセリン、スクワラン

*11 テカリ・凹凸の目立ち・毛穴の目立ち・皮脂くずれ・汗くずれ・くすみ・ヨレ・うすれ・色もち・粉っぽさ

*12 SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。

SPF、PA表示は国際的な基準で1cm2あたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えください。

4．発売日／地域

2026年3月7日／日本

日本を含む、「SOFINA Primavista」を展開するアジア各国と地域に順次発売予定

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。