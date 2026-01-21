伊勢ゆかりの文化財を活用した「浜参宮」デジタルアート展示を伊勢シーパラダイスにて企画・制作 ～「お伊勢参り」の歴史的価値を新たな視点で発信し、観光周遊の促進へ～

株式会社NTT ArtTechnology

株式会社NTT ArtTechnology（代表取締役社長：国枝 学、以下「NTT ArtTechnology」）は、株式会社JTB（代表取締役 社長執行役員：山北 栄二郎、以下「JTB」）より委託を受け、株式会社伊勢夫婦岩パラダイス（代表取締役：山越 悠登、以下「伊勢夫婦岩パラダイス」）が運営する「ゼロ距離水族館伊勢シーパラダイス（以下、「伊勢シーパラダイス」）」にて3月1日より開催されるデジタルアート展示「祈りの海、光の道 ～時を越え受け継がれる伊勢の旅～」の企画・制作を行いました。

1. プロジェクトの背景・目的

令和15年（2033年）の「神宮式年遷宮」を控え、伊勢市には今後さらなる来訪者増加が見込まれています。一方、来訪者は伊勢神宮、特に内宮周辺に集中する傾向があり、伊勢市エリア全体への来訪促進及び滞在価値向上が課題となっています。また、二見浦での「浜参宮」から始まる伝統的な伊勢神宮参拝ルートの文化的価値が十分に知られていない状況にあります。

こうした状況を踏まえ、JTBを中心に「ISE Digital ART PROJECT」として、由緒ある「お伊勢参り」の物語をデジタルアートで再構築するプロジェクトを企画しました。本プロジェクトは、デジタルアートを通じて伊勢の文化的価値を再発見し、地域全体での新たな観光体験創出と広域的な周遊促進をめざすものです。

伊勢参拝は古来、二見浦での「浜参宮」による禊から始まり、海と信仰が深く結びついてきました。本プロジェクトでは、その文化的背景を現代的な視点で体感できる場として、二見興玉神社に隣接する「伊勢シーパラダイス」を展示場所として選定しました。海を象徴する空間を活かし、二見浦に息づく信仰の精神をデジタルアートで表現することで、訪れる人々に伊勢の文化をより身近に感じていただきます。

2. 展示概要

伊勢シーパラダイスの大水槽と映像演出を一体化させ、伊勢信仰における「海」や「禊」の意味を臨場感をもって体感できる空間を創出することで、来訪者の理解と地域への愛着を深めることを目的としています。NTT ArtTechnologyは、伊勢に関連する文化財の選定、デジタル化およびそれを活用した展示企画などを担い、新しい“お伊勢参り体験”の実現に貢献しています。

- 名称：祈りの海、光の道 ～時を越え受け継がれる伊勢の旅～- 場所：ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス（海底ごろりんホール）- 展示開始：2026年3月1日（日）9時30分～- 主催：株式会社JTB、株式会社伊勢夫婦岩パラダイス- 企画：株式会社 NTT ArtTechnology- 映像制作：株式会社ネイキッド- 協力：三重県総合博物館（MieMu）- 写真提供：神宮司庁

※本展示をご覧になるためには、「伊勢シーパラダイス」の入館料が必要です。

※上映時間は、「伊勢シーパラダイス」の開館時間に準じます。最新の開館時間・交通案内は伊勢シーパラダイス公式サイトをご確認ください。

公式サイト「アクセス」ページ：https://ise-seaparadise.com/access/

3. 映像作品

展示の核となる映像作品では、伊勢信仰における「海」の重要性や、江戸時代に多くの人々が夢見た「お伊勢参り」の賑わいを、ストーリー性豊かに描き出します。また、二見浦での「浜参宮」から始まり、禊を経て外宮から内宮へと至る歴史的な参拝ルートを作品全体の構成の中で紹介し、伊勢に受け継がれる祈りや旅をより深く感じていただける内容としています。

映像の制作は、株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC.、代表：村松 亮太郎）が手掛け、実際の海の生き物が泳ぐ大水槽と、映像・音楽による演出を一体化させることで臨場感あふれる体験を実現します。来館者は、まるで歴史を追体験するような感覚に包まれ、伊勢の歴史と文化を深く感じる特別な時間をお楽しみいただけます。

なお、本展示では三重県総合博物館の所蔵する作品をデジタル化し活用しております。歴史資料に基づく視覚体験によって、過去から今へと受け継がれてきた祈りや文化の連続性を、より鮮明に感じていただけるよう構成しています。

4. 各社の役割

JTB：プロジェクト全体の統括、プロモーション、関連旅行商品の企画・販売

（ニュースリリース：https://www.jtbcorp.jp/jp/newsroom/2026/01/21_jtb_ise_digital_art.html）

伊勢夫婦岩パラダイス：施設提供、現地運営

（ニュースリリース：https://ise-seaparadise.com/2256/）

NTT ArtTechnology：伊勢に関連した文化財選定、デジタル化およびそれを活用した展示企画

ネイキッド：水族館での多数の実績を活かした、ストーリー性のあるデジタルコンテンツの企画・制作

（ニュースリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001135.000008210.html）

5. 映像に使用した作品

- 二見浦曙図（歌川国貞作）- 伊勢参宮大井川之図（豊原国周作）- 伊勢参宮名所図屏風（作者不詳）他 全24点

※すべて三重県総合博物館（MieMu）所蔵

6. 今後の展開

二見浦曙図伊勢参宮大井川之図伊勢参宮名所図屏風

本プロジェクトは、令和15年（2033年）の式年遷宮までの継続的な取り組みとして計画しており、３年ごとのコンテンツ更新を予定しています。

将来的には、外宮から内宮に至るエリアから、鳥羽、志摩に至る広域周遊事業展開も視野に入れ、伊勢志摩全体の持続可能な観光振興に貢献していきます。