セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『アンラーニング・リスキリングのための気づきを促す仕掛けづくり ―学びを変化につなげるきっかけづくり―』セミナーを2026年2月17日（火）12:10～12:40に開催することをお知らせいたします。

概要

変化の加速により従来の成功体験や思考習慣が足かせとなり、新しいスキルや働き方が定着しない組織課題が顕在化しています。

本セミナーでは、まず「学ぶ前に手放す」意識転換（アンラーニング）の重要性に気づくことを出発点とします。単なるスキル研修と異なり、参加者自身が過去の思い込みや固定観念を自覚し、リスキリングに対する“主体的な意欲”を醸成することが目的です。

組織視点で変革の必要性を共有し、学ぶ意義を再定義することで、特にシニア・中堅層の学び直し施策の初動を成功へ導く気づきワークを提供します。アンラーニングを通して、変化を“受け入れる”のではなく“つかむ”組織文化の礎を築きましょう。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202602171/

プログラム

１.人は「正論」では変わらない

・ 多くの人材施策が失敗する理由

・ 人の行動を決めているのは能力ではなく、認識・前提・解釈

・ 「わかっているが変わらない」状態の正体



２.「気づき」が起点になる学びの構造

・ 気づき研修とは何か

・ アンラーニング＝「忘れる」ではなく“前提を一度、宙に浮かせること”

・ リスキリングが進む組織に共通する初動設計



３.なぜ今、気づき研修が必要なのか

・ 環境変化のスピードと人の認識が更新されるスピードのギャップ

・ 特に起きやすい層

・ 気づき研修が果たす役割



４.気づき研修をどう使うべきか

・ 研修を入れるべきタイミング

・ 単発で終わらせないための設計視点



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年2月17日（火）12:10～12:40

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

柳瀬 大地

地方公務員を経て中央省庁に入省。土地政策や情報化政策の立案・とりまとめなどに従事したのち、セレクションアンドバリエーション（株）入社。

主に、建設業及び建材／食品機器／特殊繊維などの各種製造業に対し、人事制度改革や幹部研修、評価者研修を通じて支援。また、上場・非上場を問わず、取締役及び執行役員制度の改革やガバナンスのあり方についての改革も進めている。京都大学法学部卒

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/