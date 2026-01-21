ガジェットアクセサリーブランドA SCENEが元CHAIのMANA&KANA「OKAME」をモデルに起用した2026年春夏コレクションのイメージを公開。

株式会社 PARK CREATION

ガジェットアクセサリーブランドA SCENEと元CHAIのマナ・カナによる新ユニットOKAMEが共鳴し、

タイアッププロモーションビジュアル「2026 SPRING & SUMMER - tamaya -」が完成。

本プロジェクトは、A SCENE 2026 SPRING & SUMMER COLLECTION と

OKAME NEW ALBUM ‘’DEBUT‘’より先行配信される‘’たまや‘’のローンチを横断し、

音楽・映像・ガジェットアクセサリーが交差するスペシャルプロモーション。ISSEI TERADAによるムービーも同時公開。

新作は、軽やかなコーティング素材を用いたNシリーズのウエストショルダーやショルダーバッグ、デイパックを中心に、

ミニストラップや新色・新素材デニムが登場するDesign paracordシリーズなど、

ミニマルな機能性と自由なカスタマイズ性を備えたラインナップを展開。

OKAMEとの共同プロジェクトを通じて今シーズンのコレクションの世界観を表現している。

1月28日（水） 第一弾発売

１.Design paracord shoulder ２.Design paracord strap

Price：\6,820(税込) Price：\5,500(税込)

Color： navy×blue/purple×choco Color： navy×blue/purple×choco

bordeaux×pink bordeaux×pink

付属品：ストラップホルダー 付属品：ストラップホルダー

Size：one size（全長125cm） Size：one size（全長37cm）

カラー・デザイン・質感の異なるパラコードを編み込んだ定番の「Design paracord」シリーズは、スマホケースやキーホルダー、ポーチのハンドルなどにマルチにカスタムでき、2026SSでは爽やかな「navy×blue」、上品な「purple×choco」、直営店限定「bordeaux×pink」の3色が追加。豊富なカラーバリエーションで、コーディネートやシーンに合わせて自由に付け替えを楽しめる。

Design paracord shoulderDesign paracord strap３.Design paracord mini strap

Price：\5,500(税込)

Color： black / silver

blue×black / khaki×beige

orange×beige / yellow×beige

purple×choco /navy×blue

bordeaux×pink【直営店限定カラー】

付属品：ストラップホルダー

Size：one size（全長30cm）

カラー・デザイン・質感の異なるパラコードを編みこんだ存在感のある「Design paracord」シリーズからミニストラップが登場。コンパクトなサイズ感で、スマホケースにはもちろん、鍵やバッグ、ポーチにカスタマイズしてチャームのようにアクセントとして楽しんでいただけるアイテム。

４.PVC clear case

Price:\6,600（税込）【pocket単体: \3,960（税込）】

Color: blueyellow / pinkyellow /clear

Size:

［iPhone］14.16e/14Pro/14ProMax

15/15Pro/15ProMax

16/16Pro/16ProMax

17/17Pro/17proMax/Air

［Galaxy］S22・S23・S23FE・S24・S24+・A54 5G

［Google Pixel］7・7a・8

pinkyellowblueyellow

2026SSでは新たに3色登場。透明感あるPVCポケットに春夏らしさあるグラデーションデザインからは、柔らかな「pink yellow」と爽やかな「blue yellow」2色展開でご用意。また、シンプルなオール「clear」ポケットもラインナップ。付属のストラップホルダーを使用するとストラップやショルダー、トレンドのチャームも簡単にカスタム可能。 ケースにステッカーをはさみ込んだり、ポケット内を魅せる収納で遊んだり、自由に楽しめます。

2月27日（金） 第二弾発売

➄dog leash

Price：\8,800(税込)

Color： black / unicorn

Size：one size（全長143cm）

(※)適応体重：約15kgまで

blackunicorn

カラー・デザイン・質感の異なるパラコードを編みこんだ存在感のある「Design paracord」シリーズから、ペットアクセサリー〈リード〉が登場。

カラーはシンプルな「black」、遊び心のある「unicorn」の2色展開。それぞれ異なる色合いのパラコードを丁寧に編み込み、ペットとの日常に程よいアクセントをプラス。同シリーズの「Design paracord shoulder/stgrap/mini strap」と合わせれば、ペットとさりげないリンクを楽しめます。毎日の散歩をおしゃれに楽しみたい方の現代的な遊び心ある逸品です。

3月13日（金） 第三弾発売

➅PVC croco silicon case

Price:\8,800（税込）【pocket単体: :\4,400（税込）】

Color: black / white

Size :［iPhone］15/15Pro

16/16Pro

17/17Pro

blackwhite

A SCENEから初となるシリコンケースが登場。マットな質感のシリコンに、クリアのクロコポケットを組み合わせたリュクスなデザイン。

ケースの表面は柔らかく手に馴染む素材感と、クロコ柄を型押しした程よく透け感あるポケットのバランスが新鮮。シンプルなのにさりげなく個性を引き出してくれる存在感は、オケージョンを問わないアイテムに。付属のストラップホルダーを使用するとストラップやショルダー、チャームも簡単にカスタム可能。

７.Design paracord strap denim

Price：\7,700(税込)

Color： black/Lightblue

付属品：ストラップホルダー

Size：one size（全長37cm）

blackLightblue

カラー・デザイン・質感の異なるパラコードを編みこんだ存在感のある「Design paracord」シリーズから新マテリアル“デニム”が登場。

パラコードならではの立体感に、デニムの素材感が程よく抜けをプラス。使うほどに柔らかく馴染み、デニムならではの風合いの変化も楽しんでいただけます。シックな「black」と軽やかな「light blue」の2色展開でご用意。

人気のショートタイプはスマホケースへの取り付けはもちろん、キーホルダーとして、ポーチのハンドルとして様々なカスタムを楽しんでいただけるストラップ。

８.N waist

Price: \11,000（税込）

Color: black / silver

Size: one size

［本体］W(上)30cm×W(下)18cm×H18cm×D8cm

［ショルダー］最長83cm00

1無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインと、しなやかなコーティング素材が魅力の「Nシリーズ」。

軽やかな光沢と扱いやすさを兼ね備え、必需品をすっきり収納できます。ウエスト・ショルダー・クロスボディの3WAY仕様で、タウンからトラベルまで幅広く活躍。フロントのロゴがさりげないアクセントに。

９.N shoulder

Price: \14,300（税込）

Color: black / silver

Size: one size

［本体］W(上)40cm×W(下)30cm×H40cm×D13cm

［ショルダー］最短70cm/最長128cm (ナスカン含む)

容量はフロントポケットや背面にもポケットを備え、使い勝手の良さも抜群。長さ調節が可能なショルダーストラップは、肩掛けにも斜め掛けにも対応。さらに取り外し可能なので、Design paracord shoulderとの組み合わせもお楽しみいただけます。シンプルながらも雰囲気のあるデザインで、オン・オフ問わず幅広いシーンで活躍すること間違いなし。

１０.N pack

Price: \18,150（税込）

Color: black / silver

Size: one size

［本体］W33cm×H44cm×D15cm

［ショルダー］最短45cm/最長85cm

容量はA4サイズや13インチのノートPCが収まるメイン収納に加え、フロントやサイドにもポケットを配置し、使い勝手の良さがポイント。ショルダーストラップには厚みのあるクッションを採用し、長時間の使用でも肩への負担を軽減。背面にもパッドを設け、安定感のある快適な背負い心地を実現。ミニマルで洗練されたデザインのデイパックは、通勤や通学、休日の外出まで、幅広いシーンで頼れる逸品。

相互使用のプロモーションビデオに加え、同一の世界観で撮り下ろされたキービジュアル。

映像は、うめだ HEP前ビジョン、なんば駅 GRAND NAMBA VISION などの大型ビジョンにて、

テーマ曲 「tamaya」 と共に1月26日より放映。

放映期間：2026年1月26日（月）～ 2月8日（日）

・うめだHEP前ビジョン

・グランフロント大阪

・Grand Namba Vision（ACNビジョン）

OKAME

2024年3月12日、東京・EX THEATER ROPPONGIで解散したCHAI。そのフロントマンとして世界中のオーディエンスを魅了してきたMANA・KANAが2025年9月より始動させた新プロジェクト。

“音楽で革命を”をテーマにこれまでのバンドサウンドとは明確に一線を画す、ジャンルの枠を越えた新たな音楽性に挑戦するプロジェクトで従来のロックバンドとは異なるアプローチによりMANA・KANAが培ってきた表現力とポップセンスを新しい文脈で再構築している。

IG：@okame_music

【会社概要】

会社名： 株会社PARK CREATION

URL：https://ascene.co.jp/