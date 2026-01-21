【iBowユーザーインタビュー】「病院という箱を出て、地域全部の人を支えたい」元看護部長が目指す理想の訪問看護と、開業期を外から支える“チームの一員”

「満足のその先へ、想いを叶える訪問看護」

30年以上にわたり、病院の救急・ICUの最前線で命と向き合ってきた奈良県の野村佳香さん（訪問看護ステーション フローレンス・アニーナーシングホーム 代表取締役／管理者）は、ある患者のご家族との出会いをきっかけに、看護の在り方について深く考えさせられたといいます。



訪問看護専用電子カルテ「iBow（アイボウ）」等を通じて、在宅医療の質向上と効率化をDXで支援する株式会社eWeLL（イーウェル 証券コード：5038 本社：大阪市中央区）は、新規開業時よりiBowをご利用いただいている野村さんのインタビュー動画を本日公開いたしました。

▶ 動画を見る :https://youtu.be/zHfpe3v4zeU

本動画では、命を救うだけでなく「その人らしい暮らし」を支えるために訪問看護の道を選んだ野村さんの情熱と、ステーション開業から1年、事業を軌道に乗せた確かな歩みをご紹介します。

理想のケアはいかにして実現されるのか。ステーション運営の秘訣と、それを同じ目線で外から支える”チームの一員”の存在など、具体的なエピソードが語られています。

「利用者さんの想いを叶えたい」と願う、すべての訪問看護関係者の皆様へ。理想を実現する道しるべをお届けします。

■ ケアと運営に集中したい、けれどレセプトが不安……。

「理想の看護を実現したい」という想いの一方で、開業当初の野村さんには、膨大な事務作業に時間を奪われることへの懸念がありました。

そこで選んだのが、医療・介護のレセプト作成や煩雑なチェック業務等を熟練スタッフが代行する「iBow事務管理代行サービス」(https://ewellibow.jp/i-bow/bpo/)の活用です。

事務作業の時間をまるごと「ケアと運営」に充てた結果、ステーション運営はどのように軌道に乗ったのか？

「彼らもチームの一員」と語るほどの信頼関係はいかにして築かれたのか？



開業から1年で確かな成長を遂げた、野村さんの“選択の結果”を、ぜひ動画でご覧ください。

▼動画はこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zHfpe3v4zeU ]

▶ 他の訪問看護 動画も見る :https://ewellibow.jp/voice/

■eWeLLについて

「ひとを幸せにする」をミッションに掲げ、DXで在宅医療の業務支援を推進し、医療従事者の業務効率化と患者QOLの向上を実現するサービスを提供しています。

訪問看護向け電子カルテ「iBow」、地域全体の医療リソースを最適化し病院の退院支援を効率化するマッチングプラットフォーム「けあログっと」等を展開し、全国47都道府県で6万3千人以上の看護師等(※1)の業務で日々利用され、延べ92万人以上の在宅患者(※2)の療養を支えています。

