バイカー専用 1日1組限定貸し切りヴィラ「RIN」 千葉県鴨川市にオープン

株式会社Arxist

株式会社Arxist（本社：東京都立川市、代表取締役：中村智徳）は、千葉県鴨川市にバイカー向け貸別荘「RIN（リン）」をオープンしました。

フォトスポット

■コンセプト

RINは「走りを愛する大人が、素の自分に戻れる場所」をテーマに生まれた、バイカーのための特別な宿です。

エンジンを止めた瞬間の余韻、仲間と語り合う夜、静けさに包まれる朝。

その一つひとつを丁寧に味わえるように、RINは過剰に飾らず、本質だけを残した落ち着いた世界観で統一。

バイクを安心して停められる設備はもちろん、ツーリングの疲れをほぐす導線や、自然と会話が生まれる共用スペースなど、細部にまで「バイカー目線」を宿しています。

走り続けてきた人生に、凛とした休息を。

RINは、バイクとともに生きる大人のための “帰ってこられる場所” を目指しています。

外観

【施設概要】

・名称：RIN（リン）

・所在地：千葉県鴨川市江見青木278-1

・収容人数：最大8名

・主な設備：焚き火スペース/BBQ設備/バイクフォトスポット/屋根付き駐車場

・HP： https://www.noka.arxist.jp/(https://www.noka.arxist.jp/)

・Instagram：@rin_by.noka

シャッター付き駐車場キッチン＆ダイニング寝室

■オープンの背景

オーナー自身もライダーという事もあり、ツーリングを愛するライダーのための民泊施設を企画・運営。

「RIN」はバイクで訪れるゲストが安心して滞在でき、仲間と語らい、特別な時間を過ごせる空間を提供しています。

強みはツーリングの楽しさと宿泊の快適さを両立させた独自のスタイル。

"道の先に、仲間と居場所を"

をモットーに、ライダーと地域をつなぐ拠点を各地に広げていきます。

「ツーリングの終着点としても、中継地点としても、ライダーの旅をより豊かにする場所を作りたかった。仲間と過ごすひとときを大切にしていただけたら嬉しいです」。

リビング

■アクセス

〈バイクでのアクセス〉

都内から中央道経由で2時間45分

〈電車でのアクセス〉

JR内房線 江見駅から徒歩10分

〈車でのアクセス〉

当ヴィラは周辺の道が一部幅が狭い為、バイカー専門として設計されています。 軽自動車に限ればご来場も可能ですが、推奨はしておりません。 運転時のトラブル等について当方では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご予約方法

▶ご予約はこちらから→https://www.airbnb.jp/rooms/1465540249407664027?source_impression_id=p3_1764231395_P3plx84-5kRimc8h(https://www.airbnb.jp/rooms/1465540249407664027?source_impression_id=p3_1764231395_P3plx84-5kRimc8h)

チェックイン/チェックアウト：16:00～11:00

ゲスト定員：8人

料金：1泊 65,000円～（6名から追加料金、税込、食事別） ※キャンペーン価格

焚火スペースBBQ

ー新春キャンペーン実施中！ー

貸別荘RINでは、特別キャンペーンを実施中。

海を眺め

火を囲み

何もしない贅沢。



貸別荘RINでは、通常95,200円～のご宿泊が

期間限定で65,000円～でお泊りいただけます。



ゆったり過ごす時間を、心地よい空間で。

【2026年1月4日～2026年3月31日 宿泊分まで】

※7名様以上でのご宿泊は、オプション料金にて承っております。

詳細はご予約ページをご確認ください。(airbnbからのご予約限定)

■株式会社Arxistについて

主人公であるお客様が求める場所を形にする楽しみを私たちは仕事にしています。

それは人と時代との深いつながりを大切にした誰にもまね出来ないArxistの「空間創り」。

建築内装業、リフォーム・リノベーション、商業施設施工、内装設計、軽鉄ボード、外壁防水、外壁塗装、不動産仲介・買取事業

設立： 2017年7月

所在地： 東京都立川市柏町3-28-6

代表取締役： 中村 智徳

公式サイト： https://www.arxist.jp/