コラボCMやプレゼント施策も！映画『ほどなく、お別れです』×あんしん祭典 3大タイアップキャンペーン開始！！

株式会社ごじょいる（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：木崎秀安、以下ごじょいる）は、

葬儀ブランド「あんしん祭典」として、2026年2月6日（金）公開の映画『ほどなく、お別れです』とのタイアップ企画を開始いたしました。

『ほどなく、お別れです』とは？

本作は、「小学館文庫小説賞」大賞受賞作で累計70万部を突破している同名シリーズの待望の実写映画化です。新人葬祭プランナー・美空（浜辺美波）と、厳しく指南する葬祭プランナー・漆原（目黒蓮）がタッグを組み、「最高の葬儀」を目指しながら、見送る人、そして逝く人にも寄り添う物語。

この「見送る人にも逝く人にも向き合い、最高の葬儀を目指す」というメッセージは、「期待を上回る最期の想い出体験」を提供することを理念とするあんしん祭典と、深く共鳴するものです。

今回のタイアップでは、SNSキャンペーン、パネル展、コラボレーションCMの放映を通じて、この素晴らしい作品と、あんしん祭典のメッセージをお客様にお届けしてまいります。

タイアップ企画第1弾：豪華賞品が当たる、SNSキャンペーン実施中！

現在、X、Instagram、TikTokにおいて、タイアップ記念プレゼントキャンペーンを開催中です。

（応募期間：1月25日（日）まで）

映画ペアチケットやあんしんパンダグッズなど、豪華景品が当たるチャンスです。

応募条件や詳細は、各SNSアカウントよりご確認ください。

【X】https://x.com/ansin_saiten/status/2009143031002538066?s=20

【Instagram】https://www.instagram.com/p/DTPScebEkHR/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@ansin_saiten/photo/7592912943579139348

タイアップ企画第2弾：コラボレーションCM放映決定！

映画『ほどなく、お別れです』の予告映像と、あんしん祭典のTVCMを融合させた

特別なコラボレーションCMを、劇場公開日（2月6日）頃よりテレビ放映いたします。

あわせて、池袋ヒットビジョン、東武 池袋駅 デジタルサイネージ(東武サイネージピラーCエリア)

での放映も決定いたしました。お近くにお寄りの際は是非ご覧ください。

・池袋ヒットビジョン放映期間：2026年2月2日（月）～2月15日（日）

・東武 池袋駅 デジタルサイネージ放映期間：2026年2月9日（月）～2月15日（日）

タイアップ企画第3弾：全59ホールにて、パネル展を開催！

出演者や関係者のコメントなどの、作品紹介パネルを集めたパネル展をあんしん祭典・ごじょいる関連の東京都、埼玉県、山梨県、茨城県、長野県の全59ホールにて開催いたします。作品の世界観に触れられる展示をお楽しみいただけます。

【開催期間】2026年2月6日（金）～3月1日（日）

※期間は多少前後する場合がございます。

【開催場所】あんしん祭典・ごじょいる関連の全59ホール(東京都、埼玉県、山梨県、茨城県、長野県) 会場の所在地については、下記のサイトよりご確認ください。

https://gojoiru.co.jp/funeral/

あんしん祭典は、東京都内において最大となる37か所の自社式場(※)を運営しています。23区内はもちろん、都内各地域に広く事業展開し、お住まいの近隣で地域に密着したサービスを提供しています。豊富な式場数に加え、お客様一人ひとりに寄り添い、ご希望に合わせた家族葬のご提案を行うことで、「期待を上回る最期の想い出体験」の実現を目指しています。今期はさらなるブランド育成にも注力し、より多くのお客様に安心と満足をお届けできるよう取り組んでいます。

※自社調べ（大手10社HP調べ 2025年4月25日時点）

