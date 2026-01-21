車内での映像体験をより快適にする「OTTOCAST P3 Pro」- 待望の正規モデルを販売開始。人気モデル「オットキャスト P3」の進化版｜商人屋

株式会社Protos

OTTOCAST製品日本正規代理店【商人屋（あきんどや）】を運営する株式会社Protos（代表取締役：岩井 隆晃）は、車載向けAI BOXの新モデル【日本正規モデル】OTTOCAST P3 Proの販売を、2025年12月15日より開始しました。本製品は、人気モデル「OTTOCAST P3」の後継機として、Android13と自社開発のOttoDrive3.0 OSを搭載し、車内でのアプリ利用や映像体験をより快適に提供します。

■ 車内エンターテインメント需要の高まりに対応する新モデル

Android13×OttoDrive3.0 OS搭載の「OTTOCAST P3 Pro」日本正規モデル

近年、車内でのオンライン動画視聴やアプリ利用など、エンターテインメント用途の広がりにより、車載ディスプレイの活用ニーズが高まっています。

OTTOCAST P3 Proは、こうした背景を踏まえ、日常の移動から長距離ドライブ、家族での利用までを想定して開発された車載向けAI BOXです。USB接続による簡単なセットアップで、車載ディスプレイ上にAndroid環境を構築し、多様なコンテンツを車内で利用できる設計としています。

■【日本正規モデル】販売情報

商品名：【日本正規モデル】OTTOCAST P3 Pro

発売日：2025年12月15日

販売元：商人屋（株式会社Protos）

カスタマーサポート：商人屋（株式会社Protos）

購入ページ

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5K9NQXX

楽天：

https://item.rakuten.co.jp/protos/ottocastp3pro/

Yahoo!ショッピング：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/akindoyamaru/ottocastp3pro.html

■ OTTOCAST P3 Proの主な特長

OTTOCAST P3 Proは、以下の特長を備えています。

- Android13と自社開発 OttoDrive3.0 OS を搭載- あらゆるAndroidアプリに対応しており、オンライン動画はもちろん、さまざまなアプリ・ゲームを車内で利用可能- 画面分割表示に対応し、ナビゲーションとアプリの同時表示が可能- ワイヤレスCarPlay／Android Autoに対応- HDMI出力に対応し、後部座席モニターへの映像表示が可能- GPS機能を搭載し、ナビアプリ利用を想定した設計- AI音声コントロールに対応し、音声操作によるハンズフリー利用が可能。会話型AIを搭載し、自然な対話による操作体験を提供- クラウドSIMを内蔵し、SIMカードやWi-Fi設定不要で通信が可能。利用環境に応じて最適なネットワークへ自動接続

これにより、車内での情報表示とエンターテインメント利用を両立した環境を提供します。

■ 音声操作と自動通信が支える、ストレスの少ない車内利用

OTTOCAST P3 Proは、AI音声コントロールとクラウドSIMの搭載により、車内での操作や通信設定にかかる負担を軽減します。

- 運転中でも音声による操作が可能なため、画面操作を最小限に抑えた利用が可能- 通信設定を意識することなく、起動後すぐにオンラインコンテンツを利用できる設計- 長距離移動や家族での利用においても、接続や操作に関する手間を減らし、安定した利用環境を提供

これらの機能により、移動中の情報取得やエンターテインメント利用を、よりスムーズに行うことができます。

■従来モデル「OTTOCAST P3」からの主な進化

AI音声コントロール搭載。Android13とOttoDrive3.0 OSを採用

OTTOCAST P3 Proは、従来モデル「OTTOCAST P3」の基本的な使い方を踏襲しながら、OSおよびシステム構成を刷新することで、車内でのアプリ利用や表示方法の幅を広げています。

OS・システム面の進化

OSおよびシステム面では、P3がAndroid 12ベースであったのに対し、P3 ProではAndroid13とOttoDrive3.0 OSを採用し、複数アプリの併用を想定した構成となってます。

AI音声コントロール・通信環境を強化する新機能

また、P3では非対応だったAI音声コントロールを新たに搭載し、音声操作を実現しました。さらに、クラウドSIMを内蔵することで、P3では必要だった通信手段の準備を不要とし、利用環境に応じた自動接続に対応しています。

これにより、既存のP3ユーザーにとっては操作方法や通信面での選択肢が広がり、新規ユーザーにとっても、初期設定の手間を抑えた車内エンターテインメント環境を構築できるモデルとなっています。

【商人屋について】

最新ガジェットの総合サプライヤー【商人屋（株式会社PROTOS、東京都板橋区）】は、車載AIガジェット、AI搭載ロボット、音響ガジェットなど、世界中の最新ガジェットを日本市場で販売しています。また、OTTOCAST製品日本正規代理店として、OTTOCASTシリーズ正規モデルとその付属品の販売を行っています。

日本国内・日本語によるカスタマーサポート

同社は、『安全・安心な正規モデルの販売』と『日本国内での日本語によるカスタマーサポート』を徹底しており、購入後も安心して利用できる環境を提供しています。

JAPANモビリティショーなど大型イベントに出展

商人屋は、JAPANモビリティショー 2023、及び2025にOTTOCAST正規代理店として出展し、車系YouTuber登壇イベントや新商品の発表を行っています。また、商品の使用方法や正規モデルの購入方法を周知するため、車系人気YouTuberによる周知活動も行っています。

JAPAn MOBILITY SHOW 2025出展に関するプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000111964.html

【販売情報】

購入ページ

JAPAN MOBILITY SHOW 2023, 2025に出展- 商品名：【日本正規モデル】OTTOCAST P3 Pro- 発売日：2025年12月15日- 販売元：商人屋（OTTOCAST日本正規代理店）- Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5K9NQXX- 楽天：https://item.rakuten.co.jp/protos/ottocastp3pro/- Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/akindoyamaru/ottocastp3pro.html