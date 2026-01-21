株式会社 Kiranah Resort（読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区）が運営する屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」は、愛犬とともに楽しむ『バレンタインディナーコンサート』を2月15日（日）に開催いたします。レインボーブリッジを間近に望めるレストランCREAで提供される本格ディナーと、チェロの生演奏を愛犬とともにお楽しみいただけるイベントです。ご好評いただいたクリスマスコンサートに続き、二回目の開催となる今回は、わんちゃん用のごはんに加え、当レストランでお作りしたデザートも提供いたします。チェロの音色と本格ディナー、そして東京ベイの絶景を堪能する、未だ体験したことのないラグジュアリーなバレンタインのひとときをお過ごしください。●キラナガーデン豊洲・HP：https://www.kiranahresort-toyosu.com/・Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu●レストランCREA・HP：https://renewal.kiranahresort-toyosu.com/・Instagram：https://www.instagram.com/crea_restaurant/

■バレンタインディナーコンサート概要

＜日時＞

2月15日（日）18時～20時 17時受付

＜場所＞

レストランCREA（キラナガーデン豊洲内）※会場へのアクセスはこちらhttps://www.kiranahresort-toyosu.com/access/

＜料金＞

・相席OKの方：8,000円（税込）・相席NGの方：10,000円（税込み）

＜含まれる内容＞

・チェロ生演奏30分・大人1名様のお食事（CROWNセット）、ワンドリンク・わんちゃん1頭分のお食事（デザート付き）※わんちゃんを2頭以上お連れの方は、単品でご購入いただけます。※わんちゃん用のお食事は、お好みのメニューを当日お選びいただけます。※4名1テーブルの為、相席OKの方は4名様未満の場合、相席となります。

＜演奏曲＞

・愛のテーマ / 映画「ゴッドファーザー」より・君の瞳に恋してる / ボーイズ・タウンギャング・糸/ 中島みゆき他、バレンタインにちなんだ恋愛をテーマにした楽曲で愛犬と甘い時間をお過ごしください

＜ご予約はこちら＞

・相席OK（8,000円/名）https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131307/13281233/party/285887192・相席NG（10,000円/名）https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131307/13281233/party/285887194

シーズンコンセプト

当社は、2022年に東京・豊洲に屋外飲食レジャー複合施設『キラナガーデン豊洲』を開業。「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念を掲げ、人々の想像を超えたエモーショナルな感動体験や豊かなライフスタイルを届けるエンターテインメントリゾートの実現に挑戦しています。2025年4月～の創業4期目は、従来の活動コンセプト「いろいろ。キラナいろ。」を継続し、いままでよりも広く多くのお客様に楽しく快適なひとときを提供できる施設にアップデートいたします。また他企業様とのタイアップや価値共創といった手法も取り入れながら、BBQ・レストランの新たな飲食メニュー開発、かつてない高揚感と驚きをお届けできるイベント・アクティビティなど体験コンテンツの魅力向上にも取り組んでまいります。

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com/住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど施設面積 ：約7,000㎡席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席電話番号 ：03-6910-1818