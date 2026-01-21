2025年11月16日、宮崎県川南町の老舗茶園・大塚園は、東京・品川の児童養護施設「品川景徳学園」で開催された地域イベント『けいとくマルシェ』に出店しました。

本イベントは、児童養護施設の子どもたちが販売や接客を体験し、働くことの楽しさや社会参加の意義を学ぶ社会福祉的な取り組みです。大塚園はその趣旨に共感し、地域・福祉・次世代をつなぐ活動の一環として参加しました。

例「子どもたちや地域の皆さまに、健康や安全に配慮したお茶やナッツを楽しんでいただけたことを嬉しく思います。地域と人をつなぐイベントに参加できたことも、大切な経験です。」--大塚園 四代目・大塚紘平

■ 当日の様子 ― 現場で生まれた学びと自信

品川景徳学園は、家庭での生活が困難な子どもたちを養育し、将来の自立を支援する児童養護施設です。当日は、子どもたちが実際に商品を販売し、来場者と会話を交わす姿が印象的でした。接客を通して得られる「できた」という成功体験は、子どもたちの自信につながっています。

「多くの方々のご協力により、地域の皆さまや子どもたちにとって、温かく賑わいのある時間を過ごすことができました。コロナ禍以降、久しぶりとなる地域との交流の場となり、子どもたちにとっても私たちにとっても非常に貴重な経験でした。」--品川景徳学園 自立支援担当職員 虫明さん

■当日の販売商品

マルシェ当日は、子どもから大人まで楽しめる以下の商品を販売しました。・ペカンナッツ（ショコラ）・ペカンナッツ（抹茶）・薬膳茶ティーバッグ・ほうじ茶ティーバッグ・抹茶入り玄米茶ティーバッグ・抹茶入り緑茶ティーバッグ厳選茶葉のプロダクトは茶葉ならではの香りと味わいが魅力。日常使いはもちろん贈り物としても好評をいただきました。なお、マルシェでご好評をいただいたペカンナッツシリーズは、現在パッケージリニューアル中のため一時的に販売を休止しております。2026年2月末頃に新パッケージでの再登場を予定しています。

■大塚園について ― 1929年創業、四代続く茶づくり

https://otsukaen.com/product-category/all/?jsf=woocommerce-archive&tax=product_cat:16

大塚園は1929年創業、宮崎県川南町で四代にわたり茶づくりを続けてきた茶園です。「カラダ・地域・地球、すべての環境を健康にする」という想いのもと、茶畑の管理から製茶、加工、販売までを一貫して手がけています。農薬に頼らない栽培を通じて、自然本来の味わいと、飲み続けたくなるやさしい美味しさを追求。未来を担う子どもたちの世代まで安心して飲み続けられるお茶を残したいという想いから、地域や社会とつながる取り組みを大切にしています。

■ 商品ラインナップ・購入方法

マルシェ当日に販売した商品以外にも、大塚園では日々の暮らしに寄り添う商品を展開しています。2025年11月には、初の有機JAS認定抹茶『朝霧（Asagiri）』を発売開始しました。創業96年の茶園が栽培から加工までを自社一貫で手がけた完全オーガニックの抹茶で、旨み・甘み・爽やかさ・苦味が調和した味わいと、フレッシュな香り、時間とともに深まるまろやかさが特長です。本商品は、自然と共生する茶づくりを続けてきた大塚園の想いを体現する一品です。

■今後の大塚園の取り組み

https://otsukaen.com/product/%e6%9c%9d%e9%9c%a7-asagiri/

大塚園は、茶づくりを通じて社会福祉や地域とのつながりを大切にした活動を続けてまいります。お茶は人と人をつなぐ存在。地域とともに、未来へつながる一杯を届けていきます。

■企業概要

【会社名】 有限会社 大塚園【所在地】〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南16709【TEL】0983-27-0352【メール】 info@otsukaen.com【公式HP】https://otsukaen.com/【営業時間】 9:00～18:00 日曜日定休日（※水・土・祝日は17:00まで）