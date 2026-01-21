株式会社ぺこり、ちゅうぎんキャピタルパートナーズおよび既存・新規エンジェル投資家を引受先としたプレシード資金調達を実施

株式会社ぺこり

株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宅伸之）は、ちゅうぎんキャピタルパートナーズ株式会社（ちゅうぎんインフィニティファンド3号）および、既存・新規エンジェル投資家を引受先とした資金調達を実施したことをお知らせいたします。

出資者一覧

VC・ファンド：

・ちゅうぎんキャピタルパートナーズ株式会社（ちゅうぎんインフィニティファンド3号）

個人投資家：

・伊藤 羊一 氏

・猪狩 亮輔 氏

他1名

資金調達の背景と目的

私たちは「持ち味を輝かせ、人生を豊かに」というミッションのもと、住む場所や育った環境にかかわらず、さまざまな人がそれぞれの軸で評価され、気持ちの面でも生活の面でも豊かになる社会を目指しています。

その第一歩として取り組んできたのが、日々の仕事ぶりや気配りが顧客体験に直結しながらも、その価値が十分に評価されにくいサービス業の現場です。そうした現場で生まれる気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要・店舗導入不要で“ホンノキモチ”を届けられる仕組みとして、カード型リアル投げ銭「Kimochiru（キモチる）」を提供してきました。

今回の資金調達は、これまで相性が良いイベントを中心に検証を重ね、来場者の自発的な課金による利用が確認できた「Kimochiru」の取り組みを、より日常的な利用シーンへと広げることを目的としています。あわせて、地域のイベントや事業者との連携を通じて、感謝の気持ちや消費が地域内で循環する、地方創生につながる取り組みとしても展開していきます。



また、これまでの事業で得た知見を活かし、サービス業に限らない新たな領域での価値提供についても検証を進めていきます。

Kimochiru（キモチる）サービス概要（特許出願中）

URL： https://kimochiru.jp/

気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要・店舗導入不要で“ホンノキモチ”を届けられる、カード型のカジュアルなリアル投げ銭サービスです。カードを受け取った方は、QRコードを読み取ることでスタンプを受け取り、スタンプに応じて様々なクーポンやポイントを受け取ることができます。

これまで見えづらかったサービス業の“持ち味”を可視化し、その評価を蓄積することで、働く人の実質的な手取り増につなげる多様な仕組みを提供してまいります。

【ポーカー専用 Kimochiru for poker（通称：Nice Dealer card）】

URL： https://kimochiru.jp/poker

ナイスディーラーさんに気軽に渡せるカード型のカジュアルなチップ。 日本を代表するポーカー大会「NIPPON SEREIS」など多くの大型大会で公式チップに採用されています。

会社概要

商号 ： 株式会社ぺこり

代表者 ： 代表取締役 三宅 伸之

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2丁目19番19号 ワコー宮益坂ビル5階

設立 ： 2023年6月16日

事業内容： 『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営、インフルエンサー向け事業

URL ： https://info.peccori.com/