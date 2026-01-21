【 愛知県 × eiicon 】ビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』ファイナリスト10社決定！ 本年度最終 シーズン 6 最終審査会（東京会場）観覧募集！
日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村亜由子、以下 eiicon）は、愛知県からユニコーンの創出を目指すビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE（主催：愛知県、運営受託：eiicon 以下 本コンテスト）』を受託。今回シーズン 6では、2025年12月3日より2026年1月13日まで全国スタートアップを対象に募集を行った「愛知×イノベーション」のテーマでビジネスプランを募集し、応募があった多数のビジネスアイデアから、厳正な書類審査の結果、一次審査を通過したファイナリスト10社が決定しました。
ファイナリスト10社は、ビジネスプランのブラッシュアップを重ね、Tokyo Innovation Base（TiB：東京 有楽町）にて2月18日（水）に開催する最終審査会にてピッチ登壇を実施し、優勝・2位・3位が決定する本審査会の会場観覧を募集します。
賞金総額1,000万円（優勝500万円、2位300万円、3位200万円）決定の瞬間。現地会場ではネットワーキング（登壇者、審査員、観覧者による交流会）も実施します。是非ご参加ください！
最終審査会詳細・観覧者募集ページ： https://peatix.com/event/4765139
Tokyo Innovation Base（TiB：東京 有楽町） にて最終審査会開催 愛知県 × eiicon ビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』 Season 6 テーマ「愛知×イノベーション」（2月18日（水）13:30～）
■愛知県 × eiicon ビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』
□シーズン 6「愛知×イノベーション」最終審査会 観覧について
・日時：2026年2月18日（水）13:30～17:30 ※受付13:00 予定
・現地会場：Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内３丁目８－３）２階STAGE
※入場には「TiB専用アプリ」が必要になります。
詳細については以下のHPを御確認いただき、事前登録の御協力をお願いします。
https://tib.metro.tokyo.lg.jp/posts/tibapp_news2
※オンライン（Zoom）でも同時配信します。
・参加費：無料
・アジェンダ ※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます
・ オープニング
・ 一次審査通過10社によるピッチ登壇（途中休憩を挟みます）
・ 審査結果発表、表彰、集合写真撮影
・ ネットワーキング（登壇者、審査員、観覧者による交流会）+登壇企業のブース展示
└参加者のご希望に合わせて登壇企業とのお繋ぎも運営でご支援致します。
こんな方にオススメ
・スタートアップとの連携・協業を検討している企業の経営層・新規事業担当者
・募集テーマの分野に関する事業開発・技術探索に取り組む企業関係者
・スタートアップ支援や地域産業振興関連に携わる自治体・支援機関の方 など
参加申込方法 以下URLよりお申込みください。
※申込期限：2月17日（火）23:59まで
□シーズン 6「モビリティ」ファイナリスト10社
・「モノづくりの技術継承を支援し設計を自動化するAIエージェント」AIONA株式会社
・「訪日外国人と国内事業者を繋ぐ「AIインバウンド担当」」株式会社ikura
・「植物内生菌「DSE」によるグリーン産業共創エコシステム」株式会社エンドファイト
・「設備故障から製造業を救うプラットフォーム Kamameshi」株式会社KAMAMESHI
・「有機廃棄物を燃やさずに炭素に還す革新的環境技術」株式会社クロスイー
・「地域に眠る環境価値を、 AIが新たな収益源へ」株式会社テックシンカー
・「インフラ点検AI SaaS「TRASS」」TRASS株式会社
・「『小型ロボットで日本の農業を持続可能に』」株式会社FieldWorks
・「土木工事会社向け遠隔自動測量システム」株式会社FLIGHTS
・「既存カートを低コストで自動運転化する後付け型ロボットシステム」Linky株式会社
以上10社 ※五十音順 ※タイトルや最終審査会の発表順は変更となる可能性がございます。
■愛知県×eiicon『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』について
https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2025
愛知県では、独自のスタートアップ・エコシステム形成に向け、「Aichi-Startup戦略」（2025年3月改定）に基づき、「STATION Aiプロジェクト」として、スタートアップの創出・育成・展開・誘致を図っています。
昨年10月には日本最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」（名古屋市昭和区）が開業した中で、愛知県から次世代のユニコーン創出を目指すべく、昨年度に引き続き、シード・プレシリーズA（創業初期）のスタートアップを対象に、年3回、賞金総額各回1,000万円のピッチコンテスト「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」を開催しています。
各シーズン毎に、書類選考を通過したビジネスアイデアには、愛知県、外部メンター、事務局がブラッシュアップを行ったのち、最終選考会にて優秀アイデアを決定。優れたスタートアップ企業に対し賞金を授与するとともに、事務局のもつ地域ネットワークを活用し、引き続き県内での実装・事業化を目指しています。
※想定される対象企業：概ね10年以内でシード、プレシリーズAのスタートアップ
□本コンテストを含む、愛知県発・イノベーションを目指す6事業の合同成果発表
「AICHI INNOVATION CHALLENGE 2026」を開催します
（3月18日 中日ホール＆カンファレンスにて）
https://aichi.eiicon.net/aichi-innovation-challenge2026/
■本コンテストに関するお問合せ
本事業におけるご質問などは下記よりご連絡ください。
aichi-nextunicorn（＠）eiicon.net （事務局：株式会社eiicon）
※「（@）」を「＠」に変換ください。
■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/
会社名：株式会社eiicon
代表者：代表取締役社長 中村 亜由子
設立日：2023年4月3日
本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F
東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F
神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F
沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8
沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4
シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912
事業内容：
オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営
事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営
新規事業創出コンサルティングサービス、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、 イベント企画・支援サービスの提供 など
株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。
オープンイノベーションとは
2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。
eiiconが展開するサービス
日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」
累計登録社数36,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。
https://auba.eiicon.net/
完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」
社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。
https://corp.eiicon.net/service/enterprise
事業を活性化するメディア「TOMORUBA」
事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。
https://tomoruba.eiicon.net/
主な受賞歴
2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。
https://service-award.jp/result04.html
2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html
※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。