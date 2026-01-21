DIGGLE株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：山本 清貴)開発・提供の、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォーム「DIGGLE(ディグル)」は、B2B向け IT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」が顧客満足度の高い製品を表彰するITreview Grid Award 2026 Winterにて「予算管理システム」カテゴリで最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。今回で10期連続での「Leader」受賞となります。

■ITreviewでの顧客企業による「DIGGLE」の評価

ITreviewでは、6つの項目(機能への満足度・使いやすさ・導入のしやすさ・管理のしやすさ・サポート品質・価格)それぞれにおいて、ユーザーが5点満点で満足度のスコアをつけます。「DIGGLE」は、全ての項目で4.0点以上を獲得しました。また顧客満足度は5点満点中4.5点を獲得しました。

具体的には、「DIGGLE」のご利用企業様からは、以下のようなレビューをいただいています。(一部抜粋)

「DIGGLE」のレビュー一覧：https://www.itreview.jp/products/diggle/reviews

■ITreview Grid Awardとは

ITreview Grid Awardとは、B2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿された約15.1万件のレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するアワードです。集まったレビューデータをマッピングしたITreview Grid(アイティレビュー グリッド)をもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」、顧客満足度が高い製品を「High Performer」としてそれぞれ表彰します。

ITreview Grid Award 2026 Winterについて：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

「DIGGLE」の受賞カテゴリ－ 予算管理システム：https://www.itreview.jp/categories/budget-management

■「DIGGLE予実管理」について

「DIGGLE予実管理」は「組織の距離を縮め、企業の未来の質を上げる。」をProduct Visionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォームです。経営情報をDIGGLE上に蓄積し、適切な権限設定とともに社内に流通させることで、余剰予算を可視化しスピーディーな再配分で生きた経営管理を実現します。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※)。我々は、リソース「ヒト」「モノ」「カネ」の適切な経営判断によるアロケーションが経営戦略にとって非常に重要な価値観だと捉えています。今後は「DIGGLE予実管理」で培ったアロケーションの実績を活かし「ヒト」「モノ」の領域に複数プロダクトを展開。第一弾として2025年4月に「DIGGLE人員管理」、第二弾として8月に「DIGGLE売上予実管理」、第三弾として10月に「DIGGLEリベート管理」、第四弾として2026年1月に「DIGGLE設備投資管理」をローンチしました。

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

導入企業での活用事例はこちらをご参照くださいhttps://diggle.jp/case/

4分で概要を理解できる「DIGGLE」サービス紹介動画

■DIGGLE株式会社について

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=n-W6GHlp2bI

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】会社名：DIGGLE株式会社所在地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟22階 SPROUND代表者：代表取締役 山本 清貴設立日：2016年6月9日事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供URL：https://diggle.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】DIGGLE株式会社 広報担当宛pr@diggle.team080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)