株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）が開発・提供する営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」が、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」において、満足度、認知度ともに優れた製品であると評価され、「ITreview Grid Award 2026 Winter」のSFAツール(営業支援システム)部門で最高位の「Leader」に11期連続で認定されました。

■「ITreview Grid Award」とは

ユーザーから投稿されたレビューデータをマッピングしたITreview Grid（ITレビュー グリッド）をもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。同一カテゴリーの中で満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」に、満足度が優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジを発行しています。今回の「ITreview Grid Award 2026 Winter」は2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果をもとに選定されています。「GENIEE SFA/CRM」を活用した営業進捗の可視化による社内での情報共有や会議の質の改善に関する高評価のコメントが多く寄せられました。詳細：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■「GENIEE SFA/CRM」の受賞歴

・SFAツール(営業支援システム)部門2022 Summer～2023 Spring：High Performer2023 Summer～2026 Winter：LeaderSFAツール(営業支援システム)：https://www.itreview.jp/categories/sfa

■入力しないSFA 営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」

入力しないSFA「GENIEE SFA/CRM」-顧客管理・商談管理・データ分析を入力ゼロで実現するSaaS型プロダクトです。AIとかけ合わせ入力負担を軽減しながらも、情報蓄積が可能です。シンプルで使いやすく、ITに詳しくない担当者だけでも入力や分析が容易で、ビジネスのPDCAを回しやすいことが特徴です。スタートアップ企業から大手企業まで、幅広い業種・業界のお客様にご利用いただいています。URL：https://chikyu.net/

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。【会社概要】社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/

