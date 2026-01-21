大正製薬株式会社（以下、当社）が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ（https://www.taisho-kenko.com）」では、季節やトレンドに合わせて、あなたのお役に立つコラムを随時更新しています。1月21日に新着公開した記事は「メノポハンドとは。更年期の手指のこわばりや痛み、その対策で十分？」です。更年期世代の女性に多くみられる、手指のこわばりや痛み、しびれ、変形。「朝起きると指が動かしにくい」「布巾を絞ると痛みが出る」という人も多いのではないでしょうか。日本手外科学会は2022年に、このような症状を「メノポハンド」（メノポーザルハンドの略）と命名し、更年期症状の1つと位置づけました。しかし、不調が起こる背景には様々な要因があり、ホルモン補充療法などの更年期に対する治療だけでは対処としては不十分といえます。本記事にて、更年期女性の手指に起こる不調の要因や対策を知って、手指の健康な状態が維持できるようにしていきましょう。

■朝、手指が動かしにくいのはなぜ？

朝は手指のこわばりや痛みが強く、我慢して家事や仕事をしているうちに動かしにくさが解消されていくという人も多くいます。実際に、手根管症候群の症状が強まるのは夜間から明け方が多く、ばね指やドケルバン病も症状が朝に現れやすいという特徴があります。一因として、寝ている間は長時間手指を動かさないため、関節を滑らかに動かす関節液が滞り、関節周辺が硬直しやすくなることや、筋肉を動かさないことで血流が低下したり体が冷えたりすることが考えられます。朝目覚めたら、まず布団の中で指をゆっくりと動かすようにすると、血行も促され、動かしにくさが和らぐでしょう。本記事で紹介している症状改善に役立つエクササイズを参考にして、ぜひ実践してみてください。

メノポハンドとは。更年期の手指のこわばりや痛み、その対策で十分？

＜目次＞1．メノポハンドの症状は。更年期女性に現れやすい6つの手指の病気2. メノポハンドの原因は。手指のこわばりや痛みが起こるのはなぜ？3. 朝、手指が動かしにくいのには理由がある4. 「ホルモン補充療法で解決！」とはなりません5. 更年期女性におすすめ！ 予防や進行を遅らせるのに役立つ日常生活のポイント6. 手指のこわばりや痛みの症状改善に役立つエクササイズ7. 更年期の今からでも、気づいたら早めに取り組むことが大切

監修プロフィール

京都大学医学部附属病院 リハビリテーション科教授池口 良輔 （いけぐち・りょうすけ）先生医学博士、日本整形外科学会認定専門医、日本リハビリテーション医学会代議員、日本末梢神経学会理事、日本手外科学会理事など。静岡県立総合病院、京都大学大学院、University of Pittsburgh Visiting Research Fellow、神戸市立医療センター中央市民病院医長などを経て、2024年から現職。専門は、再生リハビリテーション、手外科、マイクロサージャリー、四肢の再建。著書に『手指の痛み・しびれ・はれ・変形 自力でよくなる！名医が教える最新１分体操大全』（文響社）がある

