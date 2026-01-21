人肌恋しいと感じた経験は8割超、成人男女200人に聞いた実態｜最多のタイミングは「冬の寒さ」、対処法は「好きなことに没頭」（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人男女200人を対象に、「人肌恋しいと感じる経験」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では

● 人肌恋しいと感じた経験の有無

● 人肌恋しさを感じやすいタイミング

● 人肌恋しいと感じた際の行動・対処法

について、複数の選択式アンケートを実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に、調査結果を公開します。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として公開しています。

1.8割以上が「人肌恋しい」と感じた経験あり

成人男女200人に「人肌恋しいと感じた経験があるか」を尋ねたところ、「ある」と回答した人は168人（84.0%）となり、8割を超える結果となりました。

【内訳（人数）】

● ある：168人（男性82人／女性86人）

● ない：32人（男性18人／女性14人）

この結果から、人肌恋しさは一部の人に限られた感情ではなく、多くの人が一度は経験している感覚であることが確認されました。

2.人肌恋しさを感じるタイミングは「冬の寒さ」が最多

人肌恋しいと感じた経験がある168人に、「特に人肌恋しいと感じるのはいつか（複数選択可）」を尋ねたところ、「冬になり寒くなってきた時」が最多（54人）となりました。

【内訳（人数）】

● 冬になり寒くなってきた時：54人

● 休みに一人でいる時：36人

● クリスマスや誕生日などのイベント：26人

● 夜寝る前：19人

● 特に時期や時間帯は関係ない：18人

● 秋に日が短くなった時：15人

寒さや季節の変化に加え、一人で過ごす時間やイベント時など、生活シーンと結びついたタイミングで人肌恋しさを感じやすい傾向が見られました。

3.人肌恋しい時の行動は「好きなものに没頭」が最多

続いて、人肌恋しいと感じた経験がある168人に、「人肌恋しいと感じた時の行動（複数選択可）」を尋ねました。

その結果、「好きなものに没頭する」が51人で最多となりました。

【内訳（人数）】

● 好きなものに没頭する：51人

● 誰かに連絡を取る：38人

● 特に何もしない：34人

● ペットに癒してもらう：25人

● SNSをする：19人

● その他：1人

人に直接会う・触れる行動だけでなく、一人で気分転換を図る行動を選択する人も多いことが分かります。

調査結果まとめ

本調査では

● 8割以上が「人肌恋しい」と感じた経験がある

● 人肌恋しさを感じるタイミングは「冬の寒さ」が最多

● 対処法としては「好きなものに没頭する」が最多

という結果が確認されました。

人肌恋しさは、特定の性別や年代に限らず、多くの人が経験する感覚であり、

その対処法も「誰かとつながる」だけでなく、「自分の時間を過ごす」といった多様な選択肢が取られている実態が明らかになっています。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女200名

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2025年11月19日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/body-warmth/

