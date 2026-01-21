作品は、育つ。フラメンコの「過程」を劇場へ――1年間の育成プロジェクト集大成『Anifuturo 2025』2月24日・25日開催

一般社団法人日本フラメンコ協会

一般社団法人日本フラメンコ協会（東京都中野区、理事長：鍵田真由美）は、2026年2月24日（火）・25日（水）の2日間、大田区民プラザにて、新進フラメンコ芸術家育成プロジェクトの成果発表公演『Anifuturo - academia de flamenco 2025 III』を開催いたします。

Anifuturo - academia de flamenco 2025 III

■ 背景

日本フラメンコ協会は、文化庁の支援を活用し、2025年度より「新進フラメンコ芸術家等人材

育成プロジェクト」を展開しています。

本プロジェクトは、公募で選抜されたアーティストを対象に、以下の3シリーズを通して

その研鑽の場をプロデュースしてまいりました。

１：劇場（テアトロ）作品研修と成果発表（2025年8月27日）

２：タブラオ（ライブレストラン）研修と成果発表（2025年9月1日～14日）

３：新進による作品制作と劇場（テアトロ）での成果発表（2026年2月24日・25日）

本公演は、この年間プロジェクトを締めくくる「第3シリーズ」の成果発表であり、アーティストたちが自ら構想・創作した作品を広く問う、極めて重要なステージとなります。

協会所属の舞台作品の上演経験豊富なアーティスト・指導者・プロデューサーが、作品創作から制作プロセスまでをメンタリングと共に伴走し、作品の長さや規模に応じた制作支援金を支給して実施します。

■ 公演の見どころ

■ 開催概要

- 作品が育つ「過程」を劇場（テアトロ）にひらく 本公演のコンセプトは「作品は、育つ。」です。完成された舞台を見せるのではなく、伝統の上に「いま」の感覚を重ね、試行錯誤しながら作品を育てていくプロセスそのものを劇場にひらきます。- 12組の多様な表現20分から5分まで、それぞれの現在地から立ち上げた「育ちつづけるフラメンコ」12作品を2日間にわたり上演いたします。- オーディエンス賞来場者が見ることも作品が育つ過程の一部と考え、来場者投票による「オーディエンス賞」を設置いたします。Anifuturo - academia de flamenco 2025 III詳細

公演名：Anifuturo - academia de flamenco 2025 III「短編作品の創作」成果発表公演

日時：2026年2月24日（火）・25日（水） 各日19:00開演

※日程により上演内容が異なります（日替わりプログラム）。

会場：大田区民プラザ 大ホール （東京都大田区下丸子3-1-3 ／ 東急多摩川線「下丸子」駅 徒歩1分）

チケット料金

指定席

一般 6,000円 ／ 日本フラメンコ協会会員 5,000円

学生 4,000円 ／ 全国学生フラメンコ連盟 3,500円

自由席

一般 4,000円 ／ 日本フラメンコ協会会員 3,000円

学生 2,000円 ／ 全国学生フラメンコ連盟 1,500円

※購入時には別途、購入手数料およびシステム利用料が発生します。

チケット購入方法

LivePocket（ライヴポケット）にて販売中

https://livepocket.jp/p/anif_flamenco

主催：一般社団法人日本フラメンコ協会

助成：文化庁 文化芸術振興費補助金（舞台芸術等総合支援事業（芸術家等人材育成））

独立行政法人日本芸術文化振興会

【一般社団法人日本フラメンコ協会（ANIF）について】

1990年設立。日本におけるフラメンコ芸術の普及と発展、スペインとの文化交流を目的とする国内最大のフラメンコ推進団体です。ユネスコ無形文化遺産であるフラメンコの研鑽の場として、国内最大級のコンクール「新人公演」や主催のフェスティバルを開催しております。プロ・アマ問わず全国のアーティストや愛好家を支援し、日本独自のフラメンコ文化の醸成と、世代や国境を越えた芸術振興に寄与する活動を多角的に展開しております。

公式サイト：https://www.anif.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本フラメンコ協会

公式WEB https://anif.jp

公式LINE @flamenco_anif

TEL 03-3383-0413