韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」が、銀座三越にてポップアップショップを展開。新作ベースメイクを先行発売。

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、2026年1月28日(水)から2月3日(火)までの期間、銀座三越 本館地下1階 GINZAステージにてポップアップショップを開催いたします。

※画像はイメージです

本イベントでは、2026年2月4日(水)の全国発売に先駆け、新商品“リフレクション スキングロウファンデーション”および“ブースティングベース”を先行発売。澄んだ艶めきを宿し、本来の美しさを引き出す、HERAの新たなベースメイクをいち早く体験いただけます。

さらに、韓国より来日するHERA専属メイクアップアーティストによるメイクアップショーやメイクアップレッスンなど、世界観を体感できる多彩なイベントも予定しております。ご購入特典や来店特典をご用意した、HERAの魅力を存分に楽しめる特別な空間です。

新作ベースメイクを先行発売

グローバルアンバサダー フィリックスがビジュアルで使用しているリキッドファンデーションやファンデーションの密着力を高める下地など、話題の新作ベースメイクをポップアップイベントにて先行発売いたします。

▶ リフレクション スキングロウファンデーション

内側からうるおいで満たされたような“ハイドラインナーグロウ”に仕立て、肌に澄んだ艶めきを宿す、品格グロウファンデーション。ポップアップショップにてご購入の方に、ボトルデコレーションリボンチャームをプレゼントいたします。

商品名：リフレクション スキングロウファンデーション

SPF15 / PA++

容量：30g

全5色（17N1 アイボリー/17C1 ペタルアイボリー/21N1 バニラ/21C1 ローズバニラ/23N1 ベージュ）

税込価格：7,480円

2026年1月28日(水)：銀座三越ポップアップショップ、ISETAN BEAUTY online、HERA公式オンラインストア先行発売

※特典は数に限りがございます。詳しくは店舗スタッフへお声かけください。

▶ ブースティングベース

ファンデーション前にひと塗り仕込むことで、崩れにくいタイムレスな美肌へと導く密着ブースト下地。肌タイプや季節を問わず使いやすく、マットやグロウなど多彩な質感のファンデーションとシームレスに調和します。

商品名：ブースティングベース

SPF15

容量：35mL

全1種

税込価格：5,610円

2026年1月28日(水)：銀座三越ポップアップショップ、ISETAN BEAUTY online、HERA公式オンラインストア先行発売

FEATURED ITEM

▶REFLECTION SKIN GLOW FOUNDATION LIMITED SET

新作ファンデーションに、クッションハイライトや特製サイズのコンシーラー、ベースメイクの完成度を高めるブラシとパフを揃えた特別なセット。光を纏うような澄み渡るツヤと立体感を仕込むことで、HERAが提案するソウルビューティーなグロウ肌をお楽しみいただけます。

セット内容：

・リフレクション スキングロウファンデーション 30g（現品）

・リフレクション スキン グロウ クッション ファンデーション 00N1 ダイヤ 5g

・クリーミー カバー コンシーラー 2.4g

・オリジナルファンデーションブラシ&パフセット

税込価格：11,000円（税込）

※お一人さま5点まで

※ISETAN BEAUTY onlineではご購入いただけません。

※一部のご購入特典は対象外となります。

※いずれも数に限りがございます。詳しくは店舗スタッフへお声かけください。

HERA専属メイクアップアーティストが来日

韓国をはじめ、世界で活躍するHERA専属メイクアップアーティストが来日いたします。

● スペシャルメイクアップショー開催

最新のビューティートレンドとともに、ブランドのキーアイテムを用いたライブメイクを披露いたします。

特典：最後までご覧いただいた方の中から抽選で、当日から銀座三越HERAカウンターにてご利用いただけるHERA専属メイクアップアーティストによるタッチアップの予約チケットと、ミニサンプルを贈呈いたします。

開催日程：2026年1月30日(金)、31日(土)、2月1日(日)

時間： 各日2回実施（１.14:00～／２.17:30～）

場所： 銀座三越 本館地下1階 GINZAステージ内特設ステージ

● メイクアップレッスン（予約制・購入条件あり）

3つのメニューから、ご自身の魅力を引き立てる洗練されたメイクアップをご提案する、予約制のメイクアップレッスンを実施いたします。

実施予定日：1/28(水)- 2/3(火)

レッスン内容：

・パーソナルメイクアップレッスン (約90分)

・K-セレブリティメイクアップレッスン (約75分)

・HERA シグネチャーメイクアップレッスン (約60分)

ご予約特典：オリジナルブラシセット、サンプルミニボトル

＞＞ご予約はこちら(https://www.mistore.jp/store/ginza/shops/beauty/cosmetics/shopnews_list/shopnews0409.html)

※メイクアップレッスンにはご購入条件がございます。

※ご購入条件はご予約の際にご確認ください。

● タッチアップサービス（先着順・購入条件なし）

メイクアップアドバイス（20分程度）をご提供いたします。

実施予定日：1/28(水)-2/3(火)

※事前予約・購入条件はございません。

※一時的に不在の場合がございます。

※店頭の混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。

トレンドメイクや気になるお悩みへのヒントをご提案。ご自身の魅力を引き立てるHERAのアイテムを、より深くご体感いただける機会です。ソウルの百貨店カウンターを再現したスペースで、「HERA」の世界観を体感しながら、ソウル発のメイクアップテクニックをお楽しみください。

【 ご来場特典 】

● ブースティングベース サンプルパウチをプレゼント

対象：ご来場時にクーポン画面をご呈示いただいた方

【 ご購入特典 】

● HERA BEAUTY CAPSULE TOY

商品現品やオリジナルグッズ、ミニサンプルなどHERAならではの特別な贈り物をご用意。

対象：HERA商品を1点以上ご購入の方

※1会計につき1回のチャレンジとなります

※ツールは対象外となります

● ブースティングベース ミニボトルをプレゼント

対象：HERA商品を11,000円以上ご購入の方

● オリジナルポーチをプレゼント

対象：エムアイカード会員のお客さまで、HERA商品を税込13,000円以上ご購入の方

※エムアイカードでのご購入が必要です。

● バニティポーチセットをプレゼント

セット内容：オリジナルピンクバニティポーチ、オリジナルファンデーションブラシ&パフセット、オリジナルトートバッグ、センシュアルヌードグロス #462 スピーチレス 1.3g

対象：HERA商品を税込25,000円以上ご購入の方

● シグニアミニボトルセットをプレゼント

条件：ポップアップショップ期間中に配布するカードをお持ちのうえ、2/4(水)-3/31(火)の間、銀座三越 HERAカウンターへご来店いただき、HERA商品を税込4,400円以上ご購入の方

※銀座三越ポップアップイベントのみで実施の特典となります。

※いずれも数に限りがございます。特典は併用できない場合がございます。詳しくは店舗スタッフへお声かけください。

【 ポップアップショップ開催概要 】

期間：2026年1月28日(水) - 2月3日(火)

場所：銀座三越 本館地下1階 GINZAステージ

住所：〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

営業時間：10:00-20:00

※営業日、営業時間の詳細につきましては、銀座三越公式ホームページをご覧ください。

【 HERAとは 】

“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。

トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。

「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。

■HERA日本公式ブランドサイト

■HERA日本公式LINE

■HERA日本公式インスタグラム

■HERA日本公式X

