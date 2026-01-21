このたび、株式会社NTTデータ経営研究所(所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：山口 重樹)は、2月25日(水)に「介護テクノロジー導入・活用セミナー」をハイブリッドで開催いたします。





介護テクノロジーの導入・活用に関心はあるものの、「何を選べばよいかわからない」「どこから始めるか迷っている」～そんなお悩みはありませんか？





セミナー概要





本セミナーは、介護事業者および介護テクノロジー開発企業を対象に、最新の介護テクノロジーに関する知見や活用事例を共有する場として開催します。介護事業者の皆様には、現場の実情を踏まえたテクノロジー導入・運用のポイントを学んでいただき、開発企業の皆様には、介護現場のリアルな課題やニーズを把握できる機会となることを目的としています。

当日は、介護テクノロジーに関する政策動向や、介護現場での具体的な活用事例を交えながら、開発企業より最新の介護テクノロジー等をご紹介します。

さらに本セミナーでは、介護事業者と開発企業が継続的に意見交換・学び合える関係づくりのきっかけとなることも目指しています(※会場参加者限定)。介護事業者と開発企業がつながる貴重な機会でもありますので、ぜひご参加ください。

※本セミナーは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)による「介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業」の一環であり、株式会社ビーブリッドが受託しております。また、当社が運営を担当しております。









【開催概要】

日時 ： 2026年2月25日(水) 10：00～12：30(開場・受付開始 9：30)

※オンライン配信プログラムは12：00まで

タイトル ： 介護現場と開発企業がつながる！介護テクノロジー導入・活用セミナー

実施方法 ： 対面及びオンライン(ZOOMウェビナー)のハイブリッド形式

(対面会場)AP赤坂グリーンクロス(東京都港区2-4-6赤坂グリーンクロス4階)

東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅地下直結

東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅地下直結

対象 ： ・介護事業者

・介護テクノロジー開発企業

・その他、国内の介護テクノロジーの政策動向に興味がある方 等

※介護事業者、介護テクノロジー開発企業等に所属する職員の方、その他、

国内の介護テクノロジーの政策動向に興味がある方等、

ご関心のある方はどなたでも参加いただけます

定員 ： (現地)先着100名、(オンライン)先着300名(予定)

※定員に達し次第、早めに申し込みを締め切らせていただく場合がございます。

予めご了承ください。

参加費用 ： 無料

申込方法 ： 以下の「参加申込みフォーム」よりお申込みください。

https://9ed8bd42.form.kintoneapp.com/public/apply-domestic-semimar-r7

申込締切日： 2026年2月16日(月)









【プログラム】※プログラムは予告なく変更する場合があります

10：00 ～ 開会

10：05 ～ 国内の介護テクノロジー関連の政策動向(経済産業省、厚生労働省)

10：25 ～ 介護事業者向けセミナー「介護テクノロジーの導入・定着に求められる視点」

10：45 ～ メーカーによる介護テクノロジー導入事例のプレゼンテーション(情報提供)

11：45 ～ 事業紹介

12：00 ～ ネットワーキング

開発・導入・活用の個別相談会※現地のみ