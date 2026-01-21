このたび、株式会社NTTデータ経営研究所(所在地：東京都千代田区　代表取締役社長：山口 重樹)は、2月25日(水)に「介護テクノロジー導入・活用セミナー」をハイブリッドで開催いたします。


介護テクノロジーの導入・活用に関心はあるものの、「何を選べばよいかわからない」「どこから始めるか迷っている」～そんなお悩みはありませんか？


セミナー概要


本セミナーは、介護事業者および介護テクノロジー開発企業を対象に、最新の介護テクノロジーに関する知見や活用事例を共有する場として開催します。介護事業者の皆様には、現場の実情を踏まえたテクノロジー導入・運用のポイントを学んでいただき、開発企業の皆様には、介護現場のリアルな課題やニーズを把握できる機会となることを目的としています。

当日は、介護テクノロジーに関する政策動向や、介護現場での具体的な活用事例を交えながら、開発企業より最新の介護テクノロジー等をご紹介します。

さらに本セミナーでは、介護事業者と開発企業が継続的に意見交換・学び合える関係づくりのきっかけとなることも目指しています(※会場参加者限定)。介護事業者と開発企業がつながる貴重な機会でもありますので、ぜひご参加ください。

※本セミナーは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)による「介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業」の一環であり、株式会社ビーブリッドが受託しております。また、当社が運営を担当しております。



【開催概要】

日時　　　： 2026年2月25日(水)　10：00～12：30(開場・受付開始 9：30)

　　　　　　 ※オンライン配信プログラムは12：00まで

タイトル　： 介護現場と開発企業がつながる！介護テクノロジー導入・活用セミナー

実施方法　： 対面及びオンライン(ZOOMウェビナー)のハイブリッド形式

　　　　　　 (対面会場)AP赤坂グリーンクロス(東京都港区2-4-6赤坂グリーンクロス4階)

　　　　　　 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅地下直結

　　　　　　 東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅地下直結

対象　　　： ・介護事業者

　　　　　　 ・介護テクノロジー開発企業

　　　　　　 ・その他、国内の介護テクノロジーの政策動向に興味がある方　等

　　　　　　 ※介護事業者、介護テクノロジー開発企業等に所属する職員の方、その他、

　　　　　　 国内の介護テクノロジーの政策動向に興味がある方等、

　　　　　　 ご関心のある方はどなたでも参加いただけます

定員　　　： (現地)先着100名、(オンライン)先着300名(予定)

　　　　　　 ※定員に達し次第、早めに申し込みを締め切らせていただく場合がございます。

　　　　　　 予めご了承ください。

参加費用　： 無料

申込方法　： 以下の「参加申込みフォーム」よりお申込みください。

　　　　　　 https://9ed8bd42.form.kintoneapp.com/public/apply-domestic-semimar-r7

申込締切日： 2026年2月16日(月)



【プログラム】※プログラムは予告なく変更する場合があります

10：00 ～ 開会

10：05 ～ 国内の介護テクノロジー関連の政策動向(経済産業省、厚生労働省)

10：25 ～ 介護事業者向けセミナー「介護テクノロジーの導入・定着に求められる視点」

10：45 ～ メーカーによる介護テクノロジー導入事例のプレゼンテーション(情報提供)

11：45 ～ 事業紹介

12：00 ～ ネットワーキング

　　　　　開発・導入・活用の個別相談会※現地のみ