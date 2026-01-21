次世代の起業家が集結-インキュベーションプログラム「HAKOBUNE STARTUP CONTEST」第5期DemoDay、優勝は「誰もがノイズのない世界へ″ NulNoise ″」

HAKOBUNE株式会社

プレシードおよびシード期に特化した独立系VCであるHAKOBUNEは、これから起業を目指す若者や社会人が短期間で飛躍的に成長できるインキュベーションプログラム「HAKOBUNE STARTUP CONTEST」の5th Batch Demo Day（成果発表会）を開催しました。2025年10月に始まった5th Batchでは前回に引き続き多数の応募が寄せられ、その中から選抜された25名がプログラムに参加。最終的に事前審査を通過した5名が、厳選されたスタートアップ投資家や関係者の前で事業構想を発表しました。

小原成勝氏山道夏希氏田野誠氏後藤美希氏松香直誠氏会場のTokyo Innovation Base

今回のDemo Dayでは、以下の3名が上位入賞を果たしました。

最優秀賞（1位）：誰もがノイズのない世界へ" NulNoise "（小原成勝氏）

優秀賞（2位）：AI世代のサンリオを狙うキャラクター(IP)カンパニー（山道夏希氏）

奨励賞（3位）：AI開発の速度へPdMを導くAI補完プロダクト（田野誠氏）

過去4回のBatchでは、登壇者40名中26が実際に起業し、すでに15件のシード資金調達が実現しています。今回の登壇者5名についても、近い将来の起業・資金調達に向けた動きが期待されており、HAKOBUNEとしても引き続き支援を続けてまいります。

当日は、国内有数のVCやエンジェル投資家約100名が来場し、登壇者たちは熱量のこもったピッチを披露しました。以下に、登壇者の事業概要と審査結果を掲載します。

【登壇者とその事業概要】

１.田野誠：AI開発の速度へPdMを導くAI補完プロダクト

２.松香直誠：アーティスト版MyAnimeList、新興アーティストの夢を広げるファンコミュニティプラットフォーム

３.後藤美希：公募が出る「前」に勝負を決める、官民連携特化の自治体営業ツール Gov Biz+

４.小原成勝：誰もがノイズのない世界へ" NulNoise "

５.山道夏希：AI世代のサンリオを狙うキャラクター(IP)カンパニー

【ピッチ審査結果】

第1位（最優秀賞）

誰もがノイズのない世界へ" NulNoise "（小原成勝氏）

第2位（優秀賞）

AI世代のサンリオを狙うキャラクター(IP)カンパニー（山道夏希氏）

奨励賞（3位）

AI開発の速度へPdMを導くAI補完プロダクト（田野誠氏）

■HAKOBUNEについて

「時代の象徴を創る“変化“へ投資する」をコンセプトに掲げ、大企業をはじめとする組織の異端児/はみ出し者に投資を行い、常識を覆す変化を起こす大人起業家の輩出サイクルの構築を目指すベンチャーキャピタルです。これまでにプレシード期・シード期のスタートアップ企業30社に対して投資を実行しています。今後はインキュベーションプログラムの提供、コミュニティの構築、勉強会の実施、大人起業家の発掘プログラムなど支援内容を拡充していく予定です。

HAKOBUNEに関する説明は以下のインタラクティブ動画をご覧ください。

https://service.loov-video.com/s?id=cltdqglqd48r22n10ium8mb8u

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

起業・資金調達等のご相談はこちら：https://www.hkbn.vc/contact

HAKOBUNE STARTUP CONTESTについてのお問い合わせ：hello@hkbn.vc