【新サービス】短期間でハイグロースを実現した知見を体系化。「事業グロースを起点としたマネジメント変革プログラム」を提供開始

株式会社NEXERA Solution（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山田 大貴）は、非連続な事業成長を実現するための組織・マネジメント体制を強化する「事業グロースを起点としたマネジメント変革プログラム」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■ サービス開発の背景

現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長するためには、単なる戦略策定にとどまらず、それを実行し組織を動かす「マネジメント」の力が不可欠です。 多くの企業が「事業成長のナレッジ不足」や「次世代マネジメントの育成方法が不明確」といった課題を抱えています。

当社代表の山田は、キーエンスやエムスリーを経て、タイミーにおいては新規事業の最速主要事業化を牽引し、ホテル事業を短期間で非連続的な成長をさせた実績を持ちます。 この「ハイグロースを実現した実践的なナレッジ」を体系化し、日本の課題であるマネジメント人材の強化に寄与すべく、本プログラムを開発いたしました。

■ 「マネジメント変革プログラム」の概要

本プログラムは、3ヶ月間の「ティーチング（型を指導）」と、3ヶ月間の「伴走型コーチング」を組み合わせた計6ヶ月間の構成です。 一時的な研修で終わらせず、実務でのアウトプットを繰り返すことで、マネジメントとしての軸を構築し、早期の定着を目指します。

【プログラムの特徴】- ハイグロースの「型」を伝承：事業成長に不可欠なマインド、思考法、アプローチ方法を徹底指導。- 伴走型支援：定例コーチングにより不明点を早期解消し、育成PDCAを加速。- 充実の学習環境：100の論点を網羅した学習ツールや、専用チャット、AI議事録などの付随サービスを提供。【主なメニューと投資額】- ミドルマネジメント向け：実施人数:3名～、期間:6ヶ月、頻度:隔週- 中小企業経営層向け：実施人数:1名～、期間:6ヶ月、頻度:隔週- その他：組織営業力変革プログラム、営業戦略策定ワークショップ、新規事業開発ワークショップ、AI・デジタル人材育成等

■ 事業グロースを起点とした、マネジメント変革プログラムが解決する課題

・事業と組織を力強く牽引するマネジメント人材が不在、または育成が必要

・中長期的な時間軸で、会社として、戦略的に人材開発が行えていない

・事業を伸ばす為に、何を考え、どう組織を動かしたらよいか確信がもてない

・マネジメントとしてのあるべき状態や考え方などがわからない

・新米マネージャーなど、何が正解かわからず、日々不安を抱えながら業務遂行している

・営業戦略は一定あるが、戦略を実行できる強い営業組織が作れない

・マーケットをスピーディーに開拓する為の営業戦略が描けていない

・サービスやプロダクトは既にあるが、顧客への提供価値が定義できていない

・勝ちパターンとなる営業モデルが見出せていない

■ なぜ我々が行うのか

数多くの経営者/事業責任者/営業責任者/人事責任者と対話する中で、サービスやプロダクトは定まっているが強い営業組織が作れていない、売り方の勝ち筋や成功モデルが作れていない、力強く事業や組織を牽引できるマネジメント人材が育っていないなどのご相談を頂きます。また同時に、当社代表のこれまでの事業・組織変革の経験を踏まえて考えると、事業や組織を大きく伸ばすためには、これらの課題解決が不可欠です。

我々、NEXERA Solutionの強みは「事業執行力」です。事業成長に向けた、「事業グロースの仕組み」「組織・人の仕組み」を、独自のマネジメント変革技術と伴走型コーチングを通して、継続的に「定着」させていくことで、再現性を担保し、力強く事業と組織を牽引する次世代マネジメント人材を生み出します。

また一般的な研修会社やコンサルティング会社と比較すると、我々の強みは「事業を伸ばすこと」です。この事業を伸ばすこと（ = 事業グロース）を起点としたマネジメント変革プログラムとなる為、目標・目的・考え方・事業を伸ばすことに対する解像度において、競合優位性があると考えております。営業組織を強化し、本気で事業を伸ばしたいという企業様は是非お問い合わせください。

■ なぜ今行う必要があるのか

構造的な人材不足やAIの発展に伴い、企業は従来の手法に捉われず、業務の再構築を行い、生産性を高めていくことが求められています。より人を資本を捉え、活躍の機会を見出そしこうとする、人的資本経営の重要性が増してきます。そんな従業員との関係性や労働観が転換期を迎えている時代だからこそ、我々NEXERA Solutionは、事業グロースを起点に活躍人材をより多く生み出していきたいと考え、人的資本を最大化するサービスを提供しております。また複数あるサービスの中でも、事業を伸ばすことを目的にした場合、マネジメント人材の変革こそ、最大の論点だと考えており、本サービスを提供開始しました。

■ その他：人材開発ソリューション

その他にも、成長戦略の実現に向けた営業組織変革に寄与する、研修プログラムやワークショップをご用意しております。組織全体の営業力を強化したい、エンタープライズセールスやソリューションセールスの型を導入したい、AI・デジタル技術を活用し提案力レベルの向上や業務効率化を行いたいなどの課題をお持ちの企業様を対象にしております。

■ 株式会社NEXERA Solutionについて

「マネジメントを変革し、新時代を切り拓く」をミッションに掲げ、2025年8月より事業を開始いたしました。 戦略・人的資本・テクノロジーを融合させ、企業価値を向上させるソリューションを提供します。

【会社概要】

会社名：株式会社NEXERA Solution

所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役CEO 山田 大貴

事業内容：事業グロース起点のマネジメント変革、リスキリング支援、戦略推進支援

資本金：100万円

設立：2025年8月（事業開始）

URL：https://nexera-solution.com/

