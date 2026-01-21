株式会社アイガー(本社：東京都千代田区、代表取締役：木田 裕士)は、初任給を“額面”ではなく“生活できる金額”として捉え直す就職情報プラットフォーム「初任給ナビ」を、2026年1月21日に公開しました。

初任給30万円と聞いても、税金や社会保険料、家賃などを差し引いた後に、実際どのような生活ができるのかを具体的にイメージすることは容易ではありません。「初任給ナビ」は、初任給を軸に企業を比較できるだけでなく、手取り額や生活費を考慮した“生活実感”まで可視化することで、就職活動における情報の分かりにくさやミスマッチの解消を目指します。









■初任給は「条件」から「企業姿勢」を映す指標へ

少子高齢化による人材不足、物価高、賃上げムードの加速。さらに、賃金水準の高い海外への人材流出懸念を背景に、企業の初任給は年々引き上げられ、いまや初任給は単なる雇用条件ではなく、「企業が人材にどれだけ投資する意思があるか」を示す象徴的な指標になりつつあります。一方で、学生側が得られる情報は依然として「月給◯万円」という表面的な数字が中心で、その金額でどのような生活ができるのかまで具体的にイメージできる環境は整っていませんでした。









■初任給の比較で見える入社後のイメージ

「初任給ナビ」が提示する、新しい企業選びの軸「初任給ナビ」は、“初任給から企業を見る”という新しい切り口で、初任給の数字だけでは分からなかった、入社後の生活をイメージできる情報を提供します。





初任給を軸に企業を横断比較可能(写真1)





【「初任給ナビ」の主な特徴】

・初任給を軸に企業を横断比較(写真1)

業界・企業規模を問わず、初任給ベースで企業情報を検索・比較可能。

・手取り額・生活実感を可視化(写真2、3)

税金・社会保険料を考慮した手取り額をもとに、家賃や生活費を想定した“暮らしのイメージ”を具体的に把握できます。

・社員の1日が分かるショート動画

実際に働く社員の1日の流れを動画で紹介し、数字だけでは分からない働き方や職場の空気感を伝えます。





手取り額を可視化(写真2)





家賃や生活費を設定して使えるお金を把握(写真3)









【代表コメント】

株式会社アイガー 代表取締役 木田 裕士

「人材不足が深刻化するなか、初任給は単なる雇用条件ではなく、企業が人材にどれだけ向き合い、投資しようとしているかを示す重要な指標になっています。一方で、学生が初任給を起点に企業を比較し、その金額でどのような生活ができるのかまで具体的にイメージできる情報は、これまで十分に整備されていませんでした。

『初任給ナビ』は、初任給を“生活実感”まで翻訳することで、働くイメージをより現実的に捉えられる環境をつくり、就職活動におけるミスマッチを減らすとともに、企業と人材のより良い出会いを生み出したいと考えています」









【サービス概要】

サービス名： 初任給ナビ

公開日 ： 2026年1月21日

内容 ： 初任給を軸に企業情報を比較・検索できる就職情報プラットフォーム

対象 ： 就職活動中の学生・求職者

URL ： https://www.shoninkyu.com









【運営会社 概要】

会社名 ： 株式会社アイガー

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

グラントウキョウノースタワー36階

代表者 ： 代表取締役 木田 裕士

事業内容 ： 企業・学校を中心としたトータルブランディング事業・広告業

上場市場 ： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market

証券コード： 9226

URL ： https://field.ne.jp









