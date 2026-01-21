saitaが「LINE アカウントメディア プラットフォーム」に参画！

株式会社インタースペース

パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）が運営する、40歳からのライフスタイルメディア「saita」（URL: https://saita-puls.com/ ）は、LINE公式アカウントを利用したニュース配信機能「LINEアカウントメディア プラットフォーム」に参画しました。

■saita LINE公式アカウントの概要

saitaは、家事の時短術・お金の不安・人間関係の悩み・心を整えるヒントまで、暮らしに寄り添うテーマを幅広く発信する大人の女性向けWebメディアです。

人生は毎日の積み重ね。だからこそ、日々の中で「幸せ」「楽しい」と感じられる時間が少しでも増えてほしい。そんな想いを込めて、暮らしをもっと心地よく楽しむためのアイデアをお届けします。

友だち追加は下記のQRコードから、またはURLから追加いただけます。

URL：https://line.me/R/ti/p/%40oa-saita(https://line.me/R/ti/p/%40oa-saita)

●アカウント名：saita

●アカウントID：@oa-saita

●配信頻度：週3回（火・木・日曜）

■「すみっコぐらし × 選べるニュース」LINEスタンプがもらえるキャンペーン開催中！

2026 年1 月20 日（⽕）から2026 年２月18 日（水）の期間中、「LINEアカウントメディア プラットフォーム」に掲載されているアカウントの中から3媒体以上を友だち追加すると、人気キャラクター「すみっコぐらし × 選べるニュース」のLINE スタンプがプレゼントされるキャンペーンも実施中です。

参加方法は、キャンペーンページ（URL：https://u.lin.ee/SkqXJSe/lnnw ）にアクセスし、気になるLINE公式アカウントを3 つ選んで友だち追加するだけ。

※LINEスタンププレゼントキャンペーンの対象となるのは、キャンペーンページ（URL：https://u.lin.ee/SkqXJSe/lnnw ）内から友だち追加した場合のみです。

※スタンプの有効期間はダウンロードから90 日間です。

■saitaについて



https://saita-puls.com/

「私らしい」が見つかる。40歳からのライフスタイルメディア。

一度立ち止まって人生に向き合う女性へ、日々の暮らしを楽しむアイデアや、固定観念に捉われない生き方や価値観をお届けします。



