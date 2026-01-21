〈札幌ひぜん〉〈すしべん〉が出店！海鮮好きにはたまらないお弁当　松坂屋上野店　最旬グルメ

松坂屋上野店の食品フロア「ほっぺタウン」では、週替わりで人気ショップが登場するイベントを開催中。１／２８（水）からは〈札幌ひぜん〉が出店します。大人気の「ひぜん弁当」には、新鮮な生うにやいくら、カニなど豪華な海鮮ネタがたっぷり。デパ地下で手軽に贅沢な海鮮弁当を味わえます。さらに、〈すしべん〉からは「炙りサーモンハラスと贅沢イクラのすし弁」、〈広尾　サクラの木〉からは季節感あふれる「懐石弁当」が登場。どちらも華やかな見た目で、一つで満足できるボリューム。自分へのご褒美や、家族へのお土産にもぴったりです。松坂屋上野店の最旬グルメ７ブランドをご紹介します。



〈札幌ひぜん〉


ひぜん弁当（１食）　２,４８４円／地下１階　ほっぺタウン催事場


生うに、いくら、かになど新鮮なネタを盛り込んだ、ひぜん自慢の海鮮弁当です。





〈すしべん〉


炙りサーモンハラスと贅沢イクラのすし弁（１食）　１,７２８円／地下１階　ほっぺタウン催事場


特製のだししゃりに鮭のほぐし身・天然紅鮭ハラス・イクラを贅沢に盛り付けた一品です。





〈広尾　サクラの木〉


懐石弁当（１食）　１,５９９円／地下１階　ほっぺタウン催事場


ふっくら煮上げた牛すきと香ばしく焼いた鮭の身を丁寧にほぐし、特性のタレで漬込んでご飯に添えました。彩り豊かな季節の料理とも相性抜群。





〈中津川和菓子店　松葉〉


栗きんとん（１箱６個入）　１,９７６円／１階　和洋菓子イベントスペース


※開催中


栗の香りと渋い甘さが調和した、ホクホクの栗きんとん。





〈あさ川〉


スイートポテト（１個・２８０ｇ）　９７２円／１階　お江戸新町イベントスペース


お芋の美味しさを贅沢に引き出した　ホックリとした味わいの素材が活きるクラシック・スイートポテトです。





〈玉子サンドのエス・ワイ・ケイ〉


４種の玉子サンド（１パック）　６４８円から／地下１階　地下鉄連絡口イベントスペース


しっとりと柔らかなパンに、こだわりの玉子が端っこまでたっぷりと入った、ボリューム感満点の一品です。





〈海鮮工房〉


金のいか焼き（６６ｇ）　１,０８０円／１階　和洋菓子イベントスペース


イカゲソにせんべい粉をまぶして鉄板ではさみ焼き。イカの旨味がギュッととじこめられています。





※価格は全て税込です。



