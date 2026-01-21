〈札幌ひぜん〉〈すしべん〉が出店！海鮮好きにはたまらないお弁当 松坂屋上野店 最旬グルメ
松坂屋上野店の食品フロア「ほっぺタウン」では、週替わりで人気ショップが登場するイベントを開催中。１／２８（水）からは〈札幌ひぜん〉が出店します。大人気の「ひぜん弁当」には、新鮮な生うにやいくら、カニなど豪華な海鮮ネタがたっぷり。デパ地下で手軽に贅沢な海鮮弁当を味わえます。さらに、〈すしべん〉からは「炙りサーモンハラスと贅沢イクラのすし弁」、〈広尾 サクラの木〉からは季節感あふれる「懐石弁当」が登場。どちらも華やかな見た目で、一つで満足できるボリューム。自分へのご褒美や、家族へのお土産にもぴったりです。松坂屋上野店の最旬グルメ７ブランドをご紹介します。
〈札幌ひぜん〉
ひぜん弁当（１食） ２,４８４円／地下１階 ほっぺタウン催事場
生うに、いくら、かになど新鮮なネタを盛り込んだ、ひぜん自慢の海鮮弁当です。
〈すしべん〉
炙りサーモンハラスと贅沢イクラのすし弁（１食） １,７２８円／地下１階 ほっぺタウン催事場
特製のだししゃりに鮭のほぐし身・天然紅鮭ハラス・イクラを贅沢に盛り付けた一品です。
〈広尾 サクラの木〉
懐石弁当（１食） １,５９９円／地下１階 ほっぺタウン催事場
ふっくら煮上げた牛すきと香ばしく焼いた鮭の身を丁寧にほぐし、特性のタレで漬込んでご飯に添えました。彩り豊かな季節の料理とも相性抜群。
〈中津川和菓子店 松葉〉
栗きんとん（１箱６個入） １,９７６円／１階 和洋菓子イベントスペース
※開催中
栗の香りと渋い甘さが調和した、ホクホクの栗きんとん。
〈あさ川〉
スイートポテト（１個・２８０ｇ） ９７２円／１階 お江戸新町イベントスペース
お芋の美味しさを贅沢に引き出した ホックリとした味わいの素材が活きるクラシック・スイートポテトです。
〈玉子サンドのエス・ワイ・ケイ〉
４種の玉子サンド（１パック） ６４８円から／地下１階 地下鉄連絡口イベントスペース
しっとりと柔らかなパンに、こだわりの玉子が端っこまでたっぷりと入った、ボリューム感満点の一品です。
〈海鮮工房〉
金のいか焼き（６６ｇ） １,０８０円／１階 和洋菓子イベントスペース
イカゲソにせんべい粉をまぶして鉄板ではさみ焼き。イカの旨味がギュッととじこめられています。
※価格は全て税込です。
