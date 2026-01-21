G.A.コンサルタンツ株式会社

G.A.コンサルタンツ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：勝本 健司）は、2026年1月27日（火）～1/30(金)に《【3社共催】採用・育成・定着を一気通貫で捉える ～介護人材難時代を生きるための経営戦略～》に登壇します。

介護業界における人材不足が一層深刻化する中、採用の難易度は年々高まり、せっかく採用できた人材が十分に育たない、あるいは早期に離職してしまうといった課題を抱える事業所も少なくありません。こうした状況においては、「採用」「育成」「定着」をそれぞれ個別の課題として捉えるのではなく、相互に連動する経営テーマとして一気通貫で設計・運用していくことが、事業所経営における重要なポイントとなっております。本セミナーでは、人材採用、育成支援、業務効率化・組織づくりといった異なる専門領域を持つ3社が登壇し、それぞれの立場から、人材が集まり、現場で力を発揮し、長く活躍し続ける組織を実現するための具体的な考え方や取り組み事例をご紹介いたします。

人材難の時代を見据え、持続可能な事業所運営を実現するための経営戦略を、多角的な視点から学んでいただけるセミナーです。

弊社登壇内容：「採用しても人が足りない」からの脱却。外国人材で描く施設の成長ロードマップ

https://lp.automation.milmo.jp/news/260127282930_GA

本講演では外国人の入職後、どのような変化をもたらしたのか、受け入れ中の企業の実態調査を公表します。外国人の必要性と採用・定着の成功ポイントもお伝えします。最後に、未経験から介護福祉士として働く人材の事例に触れ、外国人雇用を持続的に成功させるためのポイントも学べる内容です。

登壇者プロフィール：松田 登士久

市場開発部 マネージャー

2007年入社より20年弱、ベトナム人材をはじめとする海外人材の採用支援・定着支援を専門とし、介護業・製造業・物流運送業などの企業に対して、外国人導入の企画・育成提案を行っている。これまで、数多くの企業の外国人雇用立ち上げを支援し、現場定着を重視した実践的なコンサルティングを展開している。

セミナー概要

開催日時：2026年

1月27日(火)13:00～14:30

1月28日(水)17:00～18:30

1月29日(木)13:00～14:30

1月30日(金)15:00～16:30

※ご都合の合う日程でお申し込みください。

タイトル：【3社共催】採用・育成・定着を一気通貫で捉える ～介護人材難時代を生きるための経営戦略～

会場：ZOOM開催（ウェビナー形式）

対象：介護業の経営者、採用担当者

参加費：無料

参加特典：講演資料

タイムテーブル

https://lp.automation.milmo.jp/news/260127282930_GA

◆ 1部：人材難時代を生きる育成戦略 ― AI活用を前提とした現場設計 ―

登壇：松山 友貴（株式会社ウェルモ マーケティングチームマーケター/DXアドバイザー)



◆ 2部：「採用しても人が足りない」からの脱却。外国人材で描く施設の成長ロードマップ

登壇：松田 登士久 （G.A.コンサルタンツ株式会社 市場開発部マネージャー）



◆ 3部：現場に寄り添う“働き続けられる職場づくり”介護の運営DXとは？

登壇：高橋 風児 （フリー株式会社 介護福祉マーケティングマネージャー)

【注意事項】

・お申し込み完了後、視聴用URLをメールにてお送りします。

‍・無線LAN環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

・プログラムは予告無く変更となる場合がございます。

・事前登録制のため、参加は申込者本人に限ります。

申込む :https://lp.automation.milmo.jp/news/260127282930_GA

＜本カンファレンスに関するお問い合わせ先＞

G.A.コンサルタンツ株式会社 市場開発部 担当：石井・曽江井

下記リンクよりお問い合わせください。

https://gagr.co.jp/inquiry/

主催企業

株式会社ウェルモ https://welmo.co.jp/

参加企業

フリー株式会社 https://www.freee.co.jp/

G.A.コンサルタンツ株式会社 https://gagr.co.jp/

私たちG.A.コンサルタンツは「成長するアジアビジネスの総代理人」という理念のもと、業界のリーディングカンパニーとして1995年から外国人材を日本に招へいしてキャリア形成をサポートし、日本企業のグローバル化を支援してまいりました。これからもずっとアジアと日本が共に成長するお手伝いをしていきます。

https://gagr.co.jp/