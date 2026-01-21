静岡市内高校同窓会就職支援情報誌「静岡で働こう。2026」を発行しました!!

静岡市

静岡市・静岡商工会議所・静岡市内全日制高校26校の同窓会が連携し、地元高校の卒業生・在校生が先輩社会人からのメッセージを通じて、「未来の自分の姿」を考えるきっかけとすることを目的に発行している就職支援情報誌です。

地元静岡の企業の魅力を静岡市内の高校同窓会を通じ、卒業生・在校生にお届けします。

「静岡で働こう。2026」では静岡市内の149事業所が紹介されており、ご活躍されている先輩社員の皆様から今後社会に出ていく若者の皆様へのメッセージを掲載しております。今年の冊子の特徴は「“興味”・”好き”」から企業を検索できるようにし、読んだ若者が、業種や職種にかかわらず興味のある事業所を増やしていけるような工夫をいたしました。

静岡商工会議所や静岡市役所にて配架しておりますので、ぜひお手にとってご覧ください！

また、静岡商工会議所ホームページでは、デジタル版を掲載しておりますので、合わせてご覧ください！

＼NEW!!2025年12月1日 3万部発行／（静岡商工会議所ホームページ）

https://www.shizuoka-cci.or.jp/shizuokadehatarakou