【沖縄県モニターツアー】生命力あふれる、美味なる島の恵みをあなたのエネルギーに。「いのちよろこぶ沖縄美食旅」

沖縄には、黒潮が育む豊かな海や、亜熱帯の生命力に満ちたやんばるの森、そして人の暮らしと自然が寄り添う島々など、多様な風土に育まれた多彩な食材と、長い歴史の中で培われてきた独自の食文化があります。

それらは単なる「おいしさ」にとどまらず、土地の風土や人の営み、受け継がれてきた知恵と深く結びつき、沖縄ならではの食の価値を形づくっています。

本ツアーは、そうした沖縄の食の魅力を、食べるだけでなく、知り、感じる体験としてお届けする企画です。

今回は、久米島・那覇・やんばるという異なる地域を巡りながら、自然と向き合う生産者の取り組みや、地域の食文化に根ざした食体験を通して、「いのちがめぐる沖縄の食」の奥深さに触れていただける内容となっています。



※なお、本ツアーはモニターツアーのため、お得な価格設定となっております。8名様限定の少人数制ですので、お早めにお申し込みください。

ツアーの主な内容

Image

DAY1

09:00 那覇空港JAL出発ロビー集合

11:00 久米島「かふぅ農園久米島」

～島らっきょう収穫体験

12:00 島らっきょう調理体験～昼食

14:15 「米島酒造」

～酒蔵見学・テイスティング

16:45 久米島空港出発（那覇空港へ）

18:00 「比嘉邸」

～沖縄料理と泡盛の夕べ

21:00 「ザ・ナハテラス」着

DAY2

09:00 「ザ・ナハテラス」出発

11:00 「INAHO FARM」（やんばる）着

～牧場見学

～仔牛肉・ハーブを使った特製ランチ

15:00 「育陶園」（国際通り）

～やちむん作り体験

16:30 沖縄県庁前解散

開催概要

■ 旅行期間：2026年2月16日（月）～2月17日（火）（1泊2日）

■ 実施エリア：久米島・那覇・やんばる

■ 集合場所：那覇空港JAL出発ロビー

■ 集合時間：2月16日 9:00

■ 宿泊先：ザ・ナハテラス

■ 旅行代金：120,000円（税込）

■ 募集定員：8名

■ 参加対象年齢：20歳以上

■ 申込締切：2026年1月31日（土）



※このツアーには、沖縄県「令和7年度 多彩な沖縄食体験創出事業」の補助が適用されています。

お問い合わせ・お申し込み

ツアーの詳細は下記ページをご確認ください。

https://tourdesigners.co.jp/trial/

お申し込み、その他お問い合わせは、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://tourdesigners.co.jp/contact/

【旅行企画実施】

株式会社ツアーデザイナーズ

沖縄県浦添市当山2-6-6

沖縄県知事登録旅行業第2-450号

一般社団法人全国旅行業協会正会員

mail：info@tourdesigners.co.jp

受付時間：平日9:30～18:00（土日祝除く）

主催：沖縄県

企画：令和7年度 多彩な沖縄食体験創出事業事務局（株式会社ブレーン沖縄）



■ 事業公式HP・Instagram

・HP：おきなわ美食王国 https://gastronomy-okinawa.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/gastronomy_okinawa/