ふるさと納税で選ぶ、“毎日のごはんで里山を守る”という選択佐賀県初の自然共生サイト（OECM）から届く返礼品

特定非営利活動法人唐津Farm&Food自然共生サイト ブレンド米〈夢しずく×ヒノヒカリ〉

特定非営利活動法人 唐津Farm&Food（佐賀県唐津市）は、環境省が認定する佐賀県初の自然共生サイト（OECM）

「相知町横枕自然共生区域」で育てたお米をブレンドした令和7年産・自然共生サイト ブレンド米〈夢しずく×ヒノヒカリ〉を、ふるさと納税の返礼品として提供しています。

本返礼品は、特別な日のためのお米ではなく、日々の食卓に取り入れやすい味わいで、里山の保全や次世代への環境教育につながる“応援型”のふるさと納税です。

自然共生サイト・横枕で育ったお米を、毎日のごはんに

舞台は、佐賀県唐津市相知町横枕。

田んぼ・水路・森がつながるこの里山は、生物多様性の保全と人の営みが両立する場所として、

環境省より自然共生サイト（OECM）に認定されています。

この地域では、耕作放棄が予定されていた田んぼ約5.8haを、地域住民やNPO、ボランティアとともに再生。

里山の水と土の循環をいかしながら、稲と多様な生きものが共に育つ環境で米づくりを行っています。

なぜ「ブレンド米」なのか ― 日常のごはんとしての選択

自然共生サイト米の主役となる品種は、佐賀生まれの夢しずく。

やさしい甘みと、つやのある炊き上がりが特長の、評価の高い品種です。

一方で、夢しずくは食感がやわらかく、好みが分かれることもあります。

そこで横枕農園では、同じ自然共生サイトで育てた「ヒノヒカリ」をブレンドすることを選びました。

ヒノヒカリのしっかりとした粒感と、夢しずくの甘みが合わさることで、

毎日食べても飽きにくく、和食にも洋食にも合う味わいに仕上がります。

「特別な日のためのお米」ではなく、

“日常のごはん”として、自然共生サイトの恵みを取り入れてほしい。

その想いから生まれたのが、この自然共生サイト ブレンド米です。

贈答用にも選ばれる理由

自然共生サイト ブレンド米は、味だけでなく背景も含めて贈ることができるお米です。

- 環境省認定「自然共生サイト（OECM）」という明確なストーリー- 里山の保全や環境教育につながる“応援型”の返礼品- 単一米よりも食卓を選ばず、家族構成を問わず贈りやすい味わい

そのため、

ご自宅用だけでなく、親族への贈答や年末年始のギフトとしても選ばれています。

寄附金額・返礼品概要

- 返礼品名： 【令和7年産 新米】自然共生サイト ブレンド米（夢しずく×ヒノヒカリ）- 内容量：5kg（精米）- 寄附金額：21,000円- 発送時期：寄附金入金確認後 約1か月前後 ※天候・収穫状況により最大2か月程度かかる場合があります- 提供：横枕農園（佐賀県唐津市）

※本返礼品は、寄附金の使途で「特定非営利活動法人 唐津Farm&Food」をお選びいただき、21,000円以上のご寄附をいただいた方への返礼品です。

※佐賀県内在住の方には、制度上返礼品をお届けできません。

自然共生サイトブレンド米：ふるさと納税 :https://www.furusato-tax.jp/product/detail/41001/6875943/325

食べることが、里山の未来につながる

皆さまからのご寄附は、相知町横枕自然共生区域における

- 田んぼ・水路・里山の維持管理- 生きものと共にある農地づくり- 子どもたちへの環境教育・体験学習

などに活用されます。

ブレンド米を選ぶことが、

里山の風景と学びの場を未来へつなぐ応援になります。

生産者・横枕農園より

横枕は、田んぼ・水路・森がつながる里山の真ん中にあります。

水の流れや土の状態に気を配りながら、稲だけでなく、

多様な生きものがすみ続けられる環境を大切にして米づくりを行っています。

このブレンド米は、

そうした里山の環境で育ったお米を組み合わせたものです。

新米の香りと、噛むほどに広がるやさしい甘み。

毎日のごはんや、おにぎり、お弁当に。

横枕の里山の恵みを、ぜひ食卓でお楽しみください。

特定非営利活動法人 唐津Farm&Foodについて

佐賀県唐津市を拠点に、

里山・海・まちをつなぐ環境保全と学びの場づくりに取り組むNPO。

自然共生サイト（OECM）での農地再生、

学校と連携した環境教育、

海洋プラスチックを資源として循環させる取り組みなどを通じて、

地域と次世代の未来を育んでいます。

団体名：NPO法人 唐津Farm&Food（Precious Plastic 唐津）

所在地：佐賀県唐津市東唐津3-7-22

代表者：代表理事 濱口のぞみ

活動内容：生物多様性保全、環境教育（ESD）、サーキュラーエコノミーの推進

公式サイト：https://karatsu-f-f.com

Instagram：https://www.instagram.com/preciousplastic_karatsu/

YouTube：https://www.youtube.com/@farmfood1128