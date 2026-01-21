小中学校向け学習クラウド「ジャストスマイル」情報活用能力の育成と学習環境の多様化に対応し4月1日(水)より提供開始

株式会社ジャストシステム

株式会社ジャストシステム（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：関灘 恭太郎）は、小中学校向け学習クラウド「ジャストスマイル」に、情報活用能力と学習環境の多様化を支援する機能を新たに搭載し、4月1日(水)より提供開始します。

1999年に学校向け学習ソフトとして誕生した「スマイルシリーズ」は、教育の情報化を支援し続けてきました。PC教室から普通教室での活用へと、教え方・学び方が大きく変化したGIGAスクール構想では、学習クラウド「スマイルネクスト」を通じて新たな学びを推進しました。そして今回、次世代に必要なスキルを育むオールインワンの学習基盤として「ジャストスマイル」を刷新しました。次期学習指導要領で重視される「情報活用能力の育成」や「学習環境の多様化」に寄り添い、1人1台PC環境下における教育の情報化を支援します。

■「情報活用能力」を支援する機能を標準搭載

ジャストスマイルは、先生のICT活用指導力を高め、児童・生徒の情報活用能力を育成する機能や教材を標準搭載しています。今回、日々の授業でスムーズに情報を活用できるよう、ドリル学習と「キーボード練習」「情報モラル教材」「プログラミング教材」を連携しました。これにより、教科指導の中で「情報の活用」に取り組みながら、リスクに対応するための「適切な取扱」、仕組みや背景を学ぶ「特性の理解」を自然に習得できます。

■デジタルテストに「理科・社会」を新搭載

従来の国語・算数に加え、新たに理科・社会のデジタルテストを搭載し、主要教科を網羅しました。自動採点機能により教員の採点負荷を大幅に軽減します。また、児童・生徒の理解度に応じたフィードバックを迅速に行い、個別最適な学習環境を実現します。

*理科・社会は小学生が対象です。順次提供予定。

■イラストと音を活用した「日本語指導教材」で、自律的に日本語を学べる

言語や文化の多様化が進む中、日本語指導を必要とする児童・生徒に向け、「日本語指導教材」を新搭載しました。文部科学省の日本語指導カリキュラム指針に沿った内容で、学校生活に必要な語彙や表現を体系的に習得できます。教材にイラストと音声読み上げ機能を搭載しているため、日本語の読み書きが不慣れでも、直感的に理解できます。繰り返し何度も聞くことで少しづつ日本語に慣れ、自分自身のペースで自律的に学習を進めることができます。

* 記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

【商品概要】

商品名：小中学校向け学習クラウド「ジャストスマイル」

発売日：2026年4月1日（水）

商品ラインナップ：

ジャストスマイル (1年間)

ジャストスマイル ドリル (1年間)

※必要な人数分を1アカウント単位で購入できます。

※年間契約のライセンスです。複数年の契約も可能です。