大阪市立美術館　特別展「妙心寺　禅の継承」妙心寺 ご祈祷済みステッカー付 限定化粧品を販売！

美と健康を探究して140年、桃谷順天館グループの株式会社明色化粧品（本社：大阪府大阪市 代表取締役会長兼社長：桃谷誠一郎）は、大阪市立美術館（所在地：大阪市天王寺区 館長：内藤栄）で開催される特別展「妙心寺 禅の継承」において、特別展会場内特設ショップでの特別販売として妙心寺のご祈祷を受けたオリジナルステッカーを施した展覧会限定パッケージ化粧品を販売いたします。

本企画は、桃谷順天館が創業140周年を迎える節目の年に本展覧会へ協賛することをきっかけに実現したもので、創業の原点ともいえるロングセラー「美顔水」を中心に、全7品を展開します。

本展覧会は2026年2月7日（土）～4月5日（日）の会期で開催されます。

●特別展限定のオリジナルグッズを販売 ご祈祷済みステッカー付きの特別仕様

妙心寺にてご祈祷を受けた限定ステッカーをあしらった、展覧会限定パッケージの化粧品を販売します。発売から140年を迎えるロングセラー「明色美顔水 薬用化粧水」をはじめ、「薬用メンズ美顔水」、ポロポロ角質ケアで人気の「DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー〈無香料〉」、毛穴悩みに特化した『ケアナボーテ』シリーズから「あつめの毛穴ホットクレンジング」「毛穴丸洗いスクラブ洗顔」、母から娘へ受け継がれてきた「明色 奥さま用アストリンゼン」、もふっとした桃肌へ導く「モフモフレンズ オールインワン美容液ジェル」の全7品を展開します。特別展会場内特設ショップにて、ぜひお手に取ってご覧ください。

ご祈祷済みオリジナルステッカー3種

ステッカー付で販売予定の7品●本展覧会への協賛背景

桃谷順天館および明色化粧品は、これまでも大阪中之島美術館で開催された「日本美術の鉱脈展」への協賛や、「醍醐寺展」におけるグッズコラボレーション、若手アーティストの支援※1などを通じて、日本文化の継承と発信に取り組んできました。

こうした取り組みの延長として、創業140周年の記念事業の一環として、日本の伝統文化の保護と継承に寄与する本展覧会への協賛を決定しました。また、桃谷順天館は国の登録有形文化財に指定されている「船場ビルディング」※2 を所有し、歴史的建造物を地域文化および大阪の環境文化の発展に資する拠点として運営・保護しています。美の伝統と革新を追求する企業として、今後も文化支援を通じた社会貢献に取り組んでまいります。

船場ビルディング 外観

●興祖微妙大師六百五十年遠諱記念特別展「妙心寺 禅の継承」開催概要

会期 ：2026年２月７日（土）～４月５日（日）

※展示替えあり

前期：２月７日（土）～３月８日（日）

後期：３月10日（火）～４月５日（日）

会場 ： 大阪市立美術館

大阪市天王寺区茶臼山町1-82（天王寺公園内）

開館時間 ： 午前９時30分～午後５時（入館は閉館の30分前まで）

休 館 日 ： 月曜日（ただし、２月23日は開館）、２月24日（火）

主 催 ： 大阪市立美術館、臨済宗妙心寺派、日本経済新聞社、テレビ大阪

協 賛 ： オムロン、西鶴（さいかく）、野崎印刷紙業、非破壊検査、桃谷順天館

後 援 ： 公益財団法人大阪観光局

特別協力 ： 京都国立博物館

企画協力 ： 浅野研究所

観覧料（税込）：

※前売券の販売期間は12月10日（水）から2026年2月6日（金）まで。

※その他詳細はHPをご確認ください

