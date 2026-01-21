満足度83％・参加者数300園の好評を受け第3弾　Googleマップ口コミ完全攻略セミナーをオンラインで開催

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、2026年2月27日（金）に、保育施設向けオンラインセミナー「職員の採用が決まる・定着する！GoogleMap×口コミ完全攻略セミナー【第3弾】」を開催いたします。

近年、全国的に保育士不足が深刻化する中、求人を出しても応募が集まらない、採用できても早期離職につながってしまうといった課題を抱える保育施設が増えています。少子化が進む一方で、保育施設は「働く場所として選ばれる園」であることが求められる時代となっており、園の魅力をいかに分かりやすく、正しく地域に伝えるかが、採用・定着の重要なポイントとなっています。

こうした背景を踏まえ、アスカでは人材紹介・派遣を通じて培ってきた現場知見を活かし、採用活動の前段階となる「情報発信」に着目した本セミナーを企画しました。これまでに開催した同セミナーでは、参加者満足度83％、累計300園が参加するなど高い評価を得ており、前回の好評を受けて第3弾の開催が決定しました。

95.8％の人が口コミなどのレビューを参考に

株式会社マイスタースタジオの調査によると、商品やサービスを調べる際にレビュー記事を参考にする人は全体の95.8％にものぼり、多くの人が口コミなどのレビューを参考にしていることがわかります。

この傾向は保育施設選びや就職先選びにおいても同様で、保護者や求職者は公式サイトや求人情報だけでなく、Googleマップ上の口コミや評価を通じて、園の雰囲気や実際の様子を確認するケースが増えています。

特に保育業界では、「どのような保育が行われているのか」「職員が安心して働ける環境か」といった点が重視されており、第三者の声である口コミは、園の信頼性や魅力を伝える重要な情報源となっています。そのため、口コミをどのように集め、どのように活用していくかは、入園希望者の獲得だけでなく、職員採用や定着にも大きく影響する要素となっています。

職員採用や定着に課題を感じている保育施設に向けて

本セミナーでは、Googleマップや口コミを活用した“園の魅力の伝え方”を具体的に学べる内容をお届けします。第3弾となる今回も、Googleビジネスプロフィールを実際に活用し、地域に根ざした園づくりを実践されている、社会福祉法人 菊清会 さくらしんまち保育園 園長・小嶋泰輔氏をお迎えします。

前回のセミナーでは、口コミの重要性や保育現場との親和性に加え、さくらしんまち保育園が実践している「口コミの質を高めるための取り組み」について紹介し、多くの反響をいただきました。今回は、その内容を踏まえ、保護者の声を活かした情報発信や、採用や職員定着につなげる具体的な方法について、実例を交えながらより踏み込んで解説します。前回のセミナーを受講された方はもちろん、今回初めて参加される方にも理解を深めていただける内容となっています。

前回オンラインセミナーの様子１.前回オンラインセミナーの様子２.

当日は、株式会社アスカ 横浜支店の田島優との対談形式で、入園希望者や職員応募数の増加につながった具体的なポイントを分かりやすく解説します。また、Googleクチコミ数が全国で2,000件を超えるアスカの取り組みをもとに、高評価クチコミを集めるための考え方や、Googleマップページの作成・運用の基本についても紹介。採用活動にとどまらず、地域に愛される園づくりのヒントが詰まった内容です。

前回参加者の声（一部抜粋）

「Googleマップの活用が、園運営に結びつくことがよく分かりました。」

「口コミの集め方が具体的で、すぐに園で実践できる内容でした。」

「採用のための情報発信だけでなく、園の魅力を整理するきっかけになりました。」

「わかりやすい内容で楽しく拝聴できました。もっとお聞きしたいと感じる内容でした。」

セミナー概要

職員の採用が決まる・定着する！GoogleMap×口コミ完全攻略セミナー【第3弾】

■日時：2026年2月27日（金）11:00～11:45

■参加費：無料

■登壇者：株式会社アスカ 横浜支店 田島 優

スペシャルゲスト：社会福祉法人 菊清会 さくらしんまち保育園 園長 小嶋 泰輔 氏

■開催形式：Zoomウェビナーによるオンライン開催

※お申し込みされた方に、視聴URLをメールでご案内いたします。参加者同士の情報は非公開です。スマートフォンからもご参加いただけます。

スペシャルゲスト

社会福祉法人 菊清会

さくらしんまち保育園 園長 小嶋 泰輔 様

大手企業から保育界に飛び込んだ異色の保育者。東京・神奈川に8つの保育施設を擁する菊清会で、16年間の実践を重ねる。園児一人ひとりが食事の時間や食べる量、一緒に食べる友達を選ぶセミバイキング形式の給食スタイルが、数多くのメディアで取り上げられている。世田谷区の私立保育園で組織する園長会の会長も務める。

アスカグループについて

株式会社アスカは保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

