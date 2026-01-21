新感覚の爽快感。本場アメリカのクラフト・ジンジャードリンク「REED’S」（リーズ）日本初上陸　Reed’s日本株式会社

写真拡大 (全10枚)

Rｅｅｄ’ｓ日本株式会社




2026年１月21日


Reed’s日本株式会社



Reed’s日本株式会社（代表取締役社長：ダイ ユミン）はアメリカ発のクラフトブランド


「リーズ ジンジャービア ストロンゲスト」を2026年1月21日（水）より全国発売します。


※アメリカでは生姜のスパイス感が強いジンジャーエールをジンジャービアと呼びます



刺激的な味わいが、日常から瞬間リフレッシュ、南国ビーチにいるような気分に誘う。


アメリカ発のクラフトジンジャーエール／ジンジャービアブランド REED’Sは、


ブランド史上最も刺激的な味わいを誇る「リーズ ジンジャービア ストロンゲスト」を、


日本市場で初めて発売いたします。REED’Sは、創業者クリス・リードが世界を旅する


中で出会った、ジャマイカのジンジャービアのレシピに着想を得て1987年に創業。


本物の生姜を生搾りし、レモンなどの果汁を加え、甘味料・着色料・保存料不使用


というクラフト哲学を貫いてきました。REED’Sが今回、日本に送り出すのは、


アメリカで販売されている「Original Ginger Beer」の3倍量の生姜果汁を使用、


まさに“刺激を極めた”製品です。



■ 「生姜果汁3倍」──遅れてくる刺激が、クセになる


一般的なジンジャーエールとは一線を画す、濃厚で奥行きのある生姜の味わい。


一口目の爽快感の後、少し遅れてやってくる生姜の刺激が口の中に広がり、


新感覚のジンジャードリンク体験を提供します。


ジンジャー好き、スパイス好き、


そして「甘い炭酸に物足りなさを感じてきた大人」へ。



■ ジャマイカ × カリフォルニア発、アメリカン・クラフトの原点


REED’Sのルーツは、


ジャマイカのジンジャービア文化とカリフォルニアのクラフトスピリット。


パッケージには、ヤシの木とジャマイカの海岸を思わせる南国ビーチをデザイン。


キャッチフレーズは「Pure Craft, Real Flavor」 “自然で、正直で、妥協しない”


アメリカン・クラフトの原点が、いま日本に初めて紹介されます。



- NYSE上場を果たした、今もっとも注目されるクラフト飲料ブランド

REED’S Inc.は2025年12月、NYSE American（ニューヨーク証券取引所）への上場を


実現。32,000店舗以上で展開されるアメリカを代表するクラフトジンジャーブランドが、


世界に先駆けて、日本に上陸。そのフラグシップ商品が発売されます。



■ 製品概要


商品名：リーズ ジンジャービア ストロンゲスト


内容量：355ml


区分：炭酸飲料（ノンアルコール）


希望小売価格：オープン価格


特長：


　・本物の生姜を生搾った刺激的で奥行きがある味


　・Original Ginger Beer比 生姜果汁3倍


　・甘味料・着色料・保存料 不使用






■ ブランドコメント


「REED’Sは“生姜を感じる飲み物”ではなく“生姜が広げる体験”を届けます。


日本の皆さまに、この刺激をぜひ体感してほしいです。」



■ 会社概要


Reed’s日本株式会社　代表取締役社長：ダイ ユミン


所在地：〒107-6012東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル12F


Instagram / X: @drinkreedsjp



本件に関するお問い合わせ


E-mail：consumerjapan@reedsinc.com


フリーダイヤル：0120-699-700