ギネス世界記録を達成!!

田口食品株式会社

田口食品株式会社（本社：兵庫県たつの市）が展開するスイーツブランド 「オランジェ」 は、

2026年1月20日（火）、岡山県倉敷市の マルナカ新倉敷店 にて実施した

ギネス世界記録公式チャレンジにおいて、

「8時間で最も多く売れたシュークリーム」 の記録を達成したことをお知らせいたします。

当日は、ブランドを代表する「ひかえめに言ってクリーム多めのシュークリーム」 を8時間で

7,382個販売し、達成基準としていた 2,500個を大きく上回る結果となりました。

残り1時間で6394個となりギネス世界記録を認定

■ ギネスチャレンジの概要

記録名：8時間で最も多く売れたシュークリーム

実施日：2026年1月20日（火）

実施時間：10時から18時までの8時間

実施店舗：マルナカ新倉敷店（岡山県倉敷市）

販売開始前の様子

当日は販売直後から常に売り場がにぎわう状態になり、多くのお客様が手に取ってくださりました。

用意していた販売体制を超える反響となり、まさに“予想を大きく上回る一日”となりました。

■ 記録達成の背景

開始30分後頃の様子

「ひかえめに言ってクリーム多めのシュークリーム」は、

クリームを主役に据えた設計を最大の特長とする商品です。

軽やかなシュー生地の中に、

なめらかでコクのあるクリームを限界まで詰め込み、

一口目から最後まで満足感が続く味わいが、

多くのお客様に支持されてきました。

今回の結果は、

商品そのものの魅力が、多くのお客様に届いた証であると考えています。

■ 今後の展開について

田口食品株式会社およびスイーツブランド オランジェ は、

今回のギネス世界記録達成を受け、

2026年4月より、「ギネス世界記録達成」を記載した特別パッケージでの販売を順次開始する予定です。

日常のおやつとしてだけでなく、

「記録に挑戦し、達成した商品」というストーリーも含めて楽しんでいただけるよう、

パッケージを通じて情報発信を行ってまいります。

※パッケージ表記内容および展開時期は、一部変更となる場合があります達成概要

記録名：

8時間で最も多く売れたシュークリーム

「Most cream puffs sold in 8 hours」

達成日：

2026年1月20日

実施時間：

10時~18時の8時間

実施場所：

マルナカ新倉敷店（岡山県倉敷市）

対象商品：

ひかえめに言ってクリーム多めのシュークリーム

（スイーツブランド：オランジェ）

販売個数：

7,382個

目標販売個数：

2,500個

結果：

ギネス世界記録公式チャレンジにおいて記録を達成

■ 今後について

田口食品株式会社およびオランジェは、

今後も商品そのものの価値に真摯に向き合い、お客様に驚きと楽しさを提供する取り組みを続けてまいります。

会社概要

会社名：田口食品株式会社

所在地：兵庫県たつの市揖保町揖保中300

事業内容：洋菓子・アイスクリーム等の企画、製造、販売

代表者：代表取締役 CEO 田口翔一

HP：https://taguchico.com/