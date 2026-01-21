ギネス世界記録を達成!!
田口食品株式会社（本社：兵庫県たつの市）が展開するスイーツブランド 「オランジェ」 は、
2026年1月20日（火）、岡山県倉敷市の マルナカ新倉敷店 にて実施した
ギネス世界記録公式チャレンジにおいて、
「8時間で最も多く売れたシュークリーム」 の記録を達成したことをお知らせいたします。
当日は、ブランドを代表する「ひかえめに言ってクリーム多めのシュークリーム」 を8時間で
7,382個販売し、達成基準としていた 2,500個を大きく上回る結果となりました。
残り1時間で6394個となりギネス世界記録を認定
■ ギネスチャレンジの概要
記録名：8時間で最も多く売れたシュークリーム
実施日：2026年1月20日（火）
実施時間：10時から18時までの8時間
実施店舗：マルナカ新倉敷店（岡山県倉敷市）
販売開始前の様子
当日は販売直後から常に売り場がにぎわう状態になり、多くのお客様が手に取ってくださりました。
用意していた販売体制を超える反響となり、まさに“予想を大きく上回る一日”となりました。
開始30分後頃の様子
■ 記録達成の背景
「ひかえめに言ってクリーム多めのシュークリーム」は、
クリームを主役に据えた設計を最大の特長とする商品です。
軽やかなシュー生地の中に、
なめらかでコクのあるクリームを限界まで詰め込み、
一口目から最後まで満足感が続く味わいが、
多くのお客様に支持されてきました。
今回の結果は、
商品そのものの魅力が、多くのお客様に届いた証であると考えています。
■ 今後の展開について
田口食品株式会社およびスイーツブランド オランジェ は、
今回のギネス世界記録達成を受け、
2026年4月より、「ギネス世界記録達成」を記載した特別パッケージでの販売を順次開始する予定です。
日常のおやつとしてだけでなく、
「記録に挑戦し、達成した商品」というストーリーも含めて楽しんでいただけるよう、
パッケージを通じて情報発信を行ってまいります。
※パッケージ表記内容および展開時期は、一部変更となる場合があります
達成概要
記録名：
8時間で最も多く売れたシュークリーム
「Most cream puffs sold in 8 hours」
達成日：
2026年1月20日
実施時間：
10時~18時の8時間
実施場所：
マルナカ新倉敷店（岡山県倉敷市）
対象商品：
ひかえめに言ってクリーム多めのシュークリーム
（スイーツブランド：オランジェ）
販売個数：
7,382個
目標販売個数：
2,500個
結果：
ギネス世界記録公式チャレンジにおいて記録を達成
■ 今後について
田口食品株式会社およびオランジェは、
今後も商品そのものの価値に真摯に向き合い、お客様に驚きと楽しさを提供する取り組みを続けてまいります。
会社概要
会社名：田口食品株式会社
所在地：兵庫県たつの市揖保町揖保中300
事業内容：洋菓子・アイスクリーム等の企画、製造、販売
代表者：代表取締役 CEO 田口翔一
HP：https://taguchico.com/