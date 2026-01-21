【3月平日限定】幼児（3歳～未就学児）宿泊無料キャンペーン「ちびっこ応援プラン」販売開始。新学期前の平日に楽しむ、農園リゾートの春休み家族旅

株式会社ザファーム

農園リゾート「THE FARM（ザファーム）」(本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下ザファーム)は、2026年3月の平日限定で、幼児（3歳～未就学児）の宿泊が無料となるキャンペーン「ちびっこ応援プラン」を販売開始しました。



春の訪れを感じる3月は寒い冬が明けて外遊びを再開しやすい季節であると同時に、新学期を前に家族で予定を合わせやすい時期でもあります。

THE FARMでは、親子の“初めて”や思い出が増えるきっかけをつくりたいという想いから、当キャンペーンを企画しました。

【3月平日限定】春爛漫！幼児宿泊無料キャンペーン「ちびっこ応援プラン」概要

【対象期間】2026年3月1日(日)～3月19日(木)までの平日限定

【対象】幼児（3歳～未就学児）

※乳幼児は通年全プラン無料となります。

【対象施設】

THE FARMグランピング

THE FARMコテージ

HABITA（ハビタ）

【温泉・サウナ】

場所：おふろcafeかりんの湯

天然温泉に加え、サウナ、書籍・雑誌など館内コンテンツをゆったり楽しめます。

※滞在中は何度でも入り放題（朝風呂あり）

【体験】

季節野菜の収穫体験

THE FARM農園では、年間約60品目の野菜をJGAPの基準に従って栽培しています。

収穫体験では季節野菜3種類の収穫を楽しめます。

※HABITAのみ有料オプションとなります

【朝食】

朝食ビュッフェ

農園野菜をふんだんに使用したこだわりのビュッフェをご用意。

※朝食の有無はご選択のお部屋により異なります

【備考】

・こちらのプランはご夕食が含まれておりません。

ご希望の方はオプションよりご選択ください。

※オプションは宿泊者みなさま同一のものをご選択ください。

・おふろcafe かりんの湯「THE FARM食堂」（予約不要・別途有料）もご利用いただけます。

【【3月平日限定】幼児宿泊無料キャンペーン「ちびっこ応援プラン」】詳細

https://www.thefarm.jp/topics/27225/?utm_source=pres&utm_medium=referral&utm_campaign=20260120_tf_prs_kids-march(https://www.thefarm.jp/topics/27225/?utm_source=pres&utm_medium=referral&utm_campaign=20260120_tf_prs_kids-march)

【ご予約】

・グランピング・コテージ

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00036721&utm_source=pres&utm_medium=referral&utm_campaign=20260120_tf_prs_kids-march(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00036721&utm_source=pres&utm_medium=referral&utm_campaign=20260120_tf_prs_kids-march)

・HABITA（ハビタ）

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00036728&utm_source=pres&utm_medium=referral&utm_campaign=20260120_tf_prs_kids-march(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00036728&utm_source=pres&utm_medium=referral&utm_campaign=20260120_tf_prs_kids-march)

採る・知る・味わう。季節野菜の収穫体験

ボリュームたっぷりの1ポンドストリップロインのビーフステーキがメインの定番BBQセット

THE FARMの農園では1年を通じて約60品目100種類の野菜を育てており、滞在中に季節野菜3種類の収穫体験をお楽しみいただけます。

土に触れて自分の手で野菜を収穫する体験は、「これ、どこで育つの？」「どうやって食べる？」といった親子の会話が自然に生まれる時間。

食卓につながる入り口として、食への興味を育むきっかけにもなります。

はじめて見る・触る野菜にお子さまが目を輝かせる瞬間も、家族の思い出のひとつに。

【野菜収穫体験】詳細

https://www.thefarm.jp/play/169/

はじめてでも安心。親子で楽しむ「THE FARM星空いちご園」のいちご狩り

ちびっこが思わず笑顔になる体験のひとつが、いちご狩りです。

THE FARMから車で約2分の「THE FARM 星空いちご園」では、旬を迎えた完熟いちごを60分間食べ放題でお楽しみいただけます。

お子さまの手でも摘み取りやすい環境のため、はじめてのいちご狩りにもおすすめです。

甘い香りに包まれながら、“おいしい顔”の写真が自然と増える時間をお過ごしください。

※いちご狩り体験はオプションよりご選択ください（有料）

※生育状況によりご体験いただけない場合がございます

※定休日：（月）午後、（火）終日

※ナイト営業は金・土・日・祝日のみ

【THE FARM星空いちご園】特設サイト

https://creative.thefarm.jp/hoshizoraichigoen

アウトドア派も快適派も。選べる3つの滞在スタイル

■THE FARMグランピング

東日本最大級の「THE FARMグランピング」は、全7タイプのテントから家族の人数や過ごし方に合わせて選べるのが魅力。

テント内は冷暖房完備で春先の肌寒い日でも快適にお過ごしいただけます。

外遊びを楽しみつつ室内ではしっかり休めるので、アウトドアが初めてのご家族にもおすすめ。

お子さまの“初めてのキャンプ体験”にもぴったりです。

【THE FARMグランピング】詳細

https://www.thefarm.jp/stay/glamping/

■THE FARMコテージ

THE FARMコテージは室内でゆったり過ごせる快適派の宿泊スタイル。

キッチン・お風呂・お手洗い完備で天候や気温に左右されにくく、小さなお子さま連れでも安心して滞在できます。

お部屋で休憩を挟みながら無理なく過ごせるため、早寝のリズムがあるご家庭や小さなお子様がいるご家族にもおすすめ。

夜はお部屋でくつろぎ、翌朝の身支度もスムーズです。

【THE FARMコテージ】詳細

https://www.thefarm.jp/stay/cottage/

■HABITA（ハビタ）

HABITAはスマートチェックイン対応で、到着後や帰宅時の手続きがスムーズ。

チェックイン・チェックアウトに加え各種オーダーもスマホから完結できるため、フロントでの待ち時間を減らし、子どものペースに合わせて動きやすいのが特徴。

オプションもオンラインで選べるので、移動や準備で慌ただしい日でも必要なものを落ち着いて選択できます。



【HABITA（ハビタ）】詳細

https://www.thefarm.jp/stay/habita/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：0478-70-5551(10:00～18:00)

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・旭