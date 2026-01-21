スミダ飲料公式通販サイト「吾妻橋ベバレジ」がリニューアルOPEN！業務用で人気の『Walto（ワルト）』シリーズが、家庭用500mlサイズになって新登場。

スミダ飲料株式会社

吾妻橋ベバレジ　リニューアル後ロゴ


■ 業務用で話題沸騰の「Walto」シリーズが家庭用サイズに！


全国の飲食店で導入が急増している「割ると〇〇になる原液シロップ」＝『Walto（ワルト）』。プロ仕様の味・香りはそのままに、ご家庭での使い勝手を追求した【500mlサイズ】が誕生しました。



業務用商品との比較画像

- 使いやすい： 少量で使い切りやすく、ギフトにもぴったりなサイズ感。
- 収納上手： 冷蔵庫のドアポケットにすっきり収まるスリムな形状。
- 高コスパ： 従来の4倍希釈から【5倍希釈】にパワーアップ。1本でコップ約15杯分（※）のドリンクが作れ、さらにお得に楽しめるようになりました。 （※1杯150ml、本品30ml使用の場合）

■ ラインアップ拡充！待望の新フレーバー「ラムネ」が登場


従来の「コーラ」「メロンソーダ」「ジンジャーエール」に加え、新たに「ラムネ味」が仲間入り。全4種類のラインアップで、おうちでのカフェタイムやパーティーをプロの味で彩ります。



ミニWalto全4種類

5倍希釈時のイメージ

- ミニWalto コーラベース
- ミニWalto ジンジャーエールベース
- ミニWalto メロンソーダベース
- ミニWalto ラムネベース各種 希望小売価格：900円（税込）

【公式通販サイトはこちら】


- 吾妻橋ベバレジ Yahoo!ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/azumabashibeverage/)


- 吾妻橋ベバレジ STORES(https://azumabashibev.stores.jp/)




これからもスミダ飲料株式会社では、プロ仕様の味に寄り添った商品をお届けしてまいります。
新しくなった吾妻橋ベバレジを、ぜひご利用ください。



業務用商材に関しましては、弊社ホームページをご覧ください。


https://sumida-inryo.co.jp/


■ SNS情報


- Instagram: @azumabashi.bev(https://www.instagram.com/azumabashi.bev/)

- X (旧Twitter): @AzumabashiBev(https://x.com/AzumabashiBev)

- LINE: @039sdnkv(https://page.line.me/039sdnkv)


最新情報やアレンジレシピは、各SNSでも発信中です！