スミダ飲料公式通販サイト「吾妻橋ベバレジ」がリニューアルOPEN！業務用で人気の『Walto（ワルト）』シリーズが、家庭用500mlサイズになって新登場。

スミダ飲料株式会社吾妻橋ベバレジ リニューアル後ロゴ

■ 業務用で話題沸騰の「Walto」シリーズが家庭用サイズに！

全国の飲食店で導入が急増している「割ると〇〇になる原液シロップ」＝『Walto（ワルト）』。プロ仕様の味・香りはそのままに、ご家庭での使い勝手を追求した【500mlサイズ】が誕生しました。

業務用商品との比較画像- 使いやすい： 少量で使い切りやすく、ギフトにもぴったりなサイズ感。- 収納上手： 冷蔵庫のドアポケットにすっきり収まるスリムな形状。- 高コスパ： 従来の4倍希釈から【5倍希釈】にパワーアップ。1本でコップ約15杯分（※）のドリンクが作れ、さらにお得に楽しめるようになりました。 （※1杯150ml、本品30ml使用の場合）

■ ラインアップ拡充！待望の新フレーバー「ラムネ」が登場

従来の「コーラ」「メロンソーダ」「ジンジャーエール」に加え、新たに「ラムネ味」が仲間入り。全4種類のラインアップで、おうちでのカフェタイムやパーティーをプロの味で彩ります。

ミニWalto全4種類5倍希釈時のイメージ- ミニWalto コーラベース- ミニWalto ジンジャーエールベース- ミニWalto メロンソーダベース- ミニWalto ラムネベース各種 希望小売価格：900円（税込）

【公式通販サイトはこちら】

- 吾妻橋ベバレジ Yahoo!ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/azumabashibeverage/)

- 吾妻橋ベバレジ STORES(https://azumabashibev.stores.jp/)

これからもスミダ飲料株式会社では、プロ仕様の味に寄り添った商品をお届けしてまいります。

新しくなった吾妻橋ベバレジを、ぜひご利用ください。

業務用商材に関しましては、弊社ホームページをご覧ください。

https://sumida-inryo.co.jp/

■ SNS情報

- Instagram: @azumabashi.bev(https://www.instagram.com/azumabashi.bev/)- X (旧Twitter): @AzumabashiBev(https://x.com/AzumabashiBev)- LINE: @039sdnkv(https://page.line.me/039sdnkv)

最新情報やアレンジレシピは、各SNSでも発信中です！