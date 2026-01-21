大学入試は「正解を解く」から「未来を創る」時代へ。地域による教育格差を解消する、アントレプレナーシップ × 総合型選抜対策eラーニング「キャリア探究塾」提供開始

一般社団法人子供教育創造機構

一般社団法人子供教育創造機構（所在地：東京都中央区、代表理事：森 博樹）は、運営する「大学入試総合型選抜対策 キャリア探究塾」において、2026年1月20日より、場所や時間を問わず受講可能なeラーニングサービスの提供を開始いたしました。

第一弾として、「志望理由書・自己推薦書 書き方講座」および「完全攻略！大学入試小論文マスター講座」をリリース。

文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」を務める代表理事が監修し、都市部と地方の「進路指導格差」を解消するとともに、AI時代に求められる「自ら問いを立てる力」を入試対策を通じて育成します。

現在、大学入試の定員の過半数が、学力試験のみの一般選抜から「総合型選抜・学校推薦型選抜（年内入試）」へと移行しています。これに伴い、生徒自身の主体性やビジョン、論理的表現力が問われるようになりました。

しかし、こうした対策には専門的な指導ノウハウが必要であり、「近くに専門塾がない」「学校の先生だけでは指導が追いつかない」といった課題が、特に地方部において顕在化しています。

当機構は、これまで小学生から高校生向けに提供してきた「アントレプレナーシップ（起業家精神）教育」のノウハウを応用し、地理的なハンディキャップなく、誰もが質の高い進路探究に取り組める環境を作るべく、本eラーニングを開発しました。

■ 「キャリア探究塾」eラーニング 3つの特徴

1. 文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」による独自カリキュラム

単なる合格テクニックではなく、社会で活躍するために必要な「主体性（Will）」「課題解決力」を育むプログラム設計です。「何を書くか」に迷う生徒に対し、自分の原体験を掘り起こし、大学での学びを人生のミッション（Must）へと昇華させる思考法を伝授します。

2. 「感性」ではなく「論理」で合格を勝ち取る再現性

「文章センスがないから無理」という誤解を解き、ビジネスの現場でも使われるフレームワーク（Will-Can-Mustやロジカルシンキング）を用いることで、誰でも説得力のある志望理由書や小論文が書けるようになる「型」を提供します。

3. 順次拡充される「探究学習」コンテンツ

入試直前のテクニックだけでなく、高校1・2年生から取り組める「これからの社会変化の潮流を掴む」講座や「アントレプレナーシップ基礎」など、入試のネタ（活動実績）作りにも繋がるコンテンツを順次追加予定です。

■ 提供講座の概要

１. 総合型選抜 志望理由書・自己推薦書 書き方講座

内容: 「書くこと」よりも「自分を知ること（自己分析）」に重点を置いたプログラム。ライフラインチャートを用いて過去を振り返り、一貫したストーリー（志望動機）を構築します。

ゴール: 面接官が納得する「学びの必然性」を論理的に説明できるようになること。

２. 完全攻略！大学入試小論文マスター講座

内容: 小論文の「出題パターン（テーマ型・課題文型・データ型）」ごとの攻略法を体系化。原稿用紙の使い方から、減点を防ぐ鉄則、合格する構成案までを網羅。

ゴール: どんなテーマが出ても、時間内に合格ラインの答案を書き上げる「技術」を習得すること。ｓ

■ 代表理事コメント

一般社団法人子供教育創造機構 森博樹一般社団法人子供教育創造機構 代表理事 / 文部科学省 アントレプレナーシップ推進大使 森 博樹

「これからの時代、偏差値の高い大学に入ることだけがゴールではありません。重要なのは、変化の激しい社会の中で『自分はどう生きたいか』という問いを持ち、自ら道を切り拓く力（アントレプレナーシップ）です。 総合型選抜は、その力を育む絶好の機会です。しかし、対策環境の格差によってその機会が失われてはなりません。このeラーニングを通じて、全国の高校生が自分の可能性に気づき、自信を持って未来へ挑戦できるサポートができればと考えています。」

一般社団法人子供教育創造機構

子ども達の未来のため「保育と教育」の施設運営をして10年以上。

東京都中央区・江東区に学童保育施設（現在３校舎）を運営しながら、コンピュータサイエンス事業、アントレプレナーシップ教育事業、キャリア教育事業を行っています。



名称：一般社団法人子供教育創造機構 https://kindery.net/

代表理事：森博樹

所在地：〒104-0054 東京都中央区勝どき３丁目３－１９ 勝どきグリーンランドビル2F

設立：2012年10月

主な事業内容：

(1) 幼児・学童等を対象とした教育事業

(2)起業家教育（アントレプレナーシップ教育）

(3) 保育事業



